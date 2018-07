Tres represas garantizarán el agua para La Paz y El Alto

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Paz y El Alto no tendrán problemas estructurales de agua entre 30 y 50 años con las nuevas represas que se encuentran en la última fase de construcción y que permitirán almacenar 7,5 millones de metros cúbicos, informó hoy el gerente del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Vladimir Sánchez. Se refirió a las represas Chacaltaya, Pampalarama y Alpaquita que anticipó se entregarán entre fines de este año y los primeros meses de 2019. "Tres represas: Chacaltaya, Pampalarama y Alpaquita con inversión que sobrepasa los 214 millones de bolivianos y vamos a almacenar más de 7,5 millones de metros cúbicos. Esto significa que con las inversiones que se realizan en perforación de pozos y otras represas La Paz y El Alto no van a tener problemas estructurales entre 20, 30, yo diría 50 años, al igual que Misicuni de Cochabamba", aseguró en una entrevista con Bolivia Tv. Precisó que se entregarán primero las represas de Pampalarama y Chacaltaya y en última instancia la de Alpaquita, al revelar que en las últimas inspecciones a las obras se estableció que hay "avances significativos". Sánchez dijo que con esas inversiones La Paz y El Alto no sufrirán racionamientos severos como sucedió en 2016, cuando las represas de Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota llegaron a 5% de su capacidad de embalse, generando una situación crítica por la falta de agua. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario