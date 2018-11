TrÃ¡fico de colmillos: GobernaciÃ³n apelarÃ¡ sentencia

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear 聽 La sentencia de tres y cuatro a帽os de c谩rcel impuesta a los ciudadanos chinos como culpables de deteriorar el patrimonio del Estado ser谩 apelada por la Gobernaci贸n de Santa Cruz, en criterio de la defensa legal de la entidad del Estado la pena judicial es incompleta afirm贸 ayer el abogado del Gobierno Departamental, Fabricio Ortiz. "Como promotores de la acci贸n es nuestro deber continuar, estamos viendo los indicios para hacer la apelaci贸n. Si bien la pena m谩xima es de seis a帽os y se les ha dado condena de tres y cuatro a帽os, consideramos que la tipificaci贸n al delito por parte del regulador no ha sido completa" se帽al贸 el abogado de la Direcci贸n Departamental de Recursos Naturales de Santa Cruz. Sin referir detalles, por estrategia de su defensa aclar贸 Ortiz, las acciones de su defensa toma como punto de referencia los principios y garant铆as constitucionales de todo procedimiento y que en un debido proceso se deben cumplir y resguardarse todos los aspectos para que en lo posterior no intenten m谩s bien reducirles la pena. Con relaci贸n a la reiterada suspensi贸n de audiencias, al menos cinco en la etapa preliminar 13 durante el juicio oral, atribuibles a los operadores de justicia, lo que implicar铆a supuesto delito de incumplimiento (Art. 154 CP). Sin embargo, la retardaci贸n de justicia en el sistema nacional es un problema muy complejo que no toca s贸lo a este proceso, apunt贸 el abogado. Ortiz se帽al贸 la necesidad de cambiar las penas y la tipificaci贸n del delito de deterioro y destrucci贸n de bienes y patrimonio del Estado, por lo que no descartan realizar esa gesti贸n legislativa. "Estamos trabajando en este tema, la tipificaci贸n de este delito debe ser abordado en el 谩mbito constitucional e interponer un recurso abstracto de inconstitucionalidad mediante una autoridad competente. Estamos trabajando en este tema", apunt贸. Activistas ambientalistas concuerdan con el criterio de la defensa de la Gobernaci贸n de Santa Cruz respecto de la insuficiencia de la sentencia con relaci贸n al impacto ocasionado al patrimonio natural nacional y el respeto por la vida silvestre. Alejandra Crespo, activista y miembro de la Coordinadora por el Medio Ambiente (Codapma), afirm贸 que si bien esta sentencia sienta precedente para evitar futuros casos similares es importante trabajar en este aspecto. Crespo consider贸 que ni bien este caso se circunscribe fundamentalmente a los colmillos de jaguar, se devel贸 la existencia de una mafia traficante de partes de animales en peligro de extinci贸n. "Tras este caso de tr谩fico de colmillos, hay toda una mafia m谩s amplia que no se lo est谩 tomando en cuenta", apunt贸. Las razones que le llevaron a pensar as铆 es que el proceso en contra de los ciudadanos chinos que obtuvieron c茅dulas de identidad boliviana, se dilat贸 de manera constante, record贸. Al respecto, la directora de Recursos Naturales y Medioambiente de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Yandery Kempff, se帽al贸 que dentro de las investigaciones de este caso se detect贸 nexos con traficantes de vida silvestre que opera en Argentina. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario