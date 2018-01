Trinidad para en medio de tensión

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Tal y como lo habían anunciado hace días, Trinidad amaneció hoy en paro. La Coordinadora de Defensa de la Democracia, que asegura representar a la mayoría de las instituciones de esa capital, lidera la medida que comenzó con tensión. Un grupo de más 100 personas ("son masistas", dijo el vocero Óscar Saavedra) hace un recorrido cada cierto tiempo originando tensión por los gritos y hasta los empujones intentando que se levanten los bloqueos en los principales accesos de la ciudad. Desde la madrugada hasta las primeras horas de este miércoles ya se habían originado cinco escaramuzas. "Nosotros hemos sido claros, no queremos enfrentamientos, estamos parando porque es un derecho nuestro", dijo Juan Pablo Yabeta, el presidente de la Coordinadora. Entre tanto, el Gobernador de Beni, Álex Ferrier, aseguró a EL DEBER Radio que la actividad es normal y que la entidad que lidera trabaja como todos los días. "Este movimiento es político hecho por los del MNR", añadió. Sectores como los sindicatos de mototaxistas, los comerciantes y los trabajadores municipales han optado por parar. No hay acceso en el ingreso al aeropuerto, en la ruta que conduce Trinidad con Santa Cruz, en la plaza principal y por la circunvalación. Hasta estos sectores llegaron este centenar de personas originándose momentos tensos. Discusiones subidas de tono, empujones y amenazas de lanzar petardos, marcan la jornada. "Una pena, es gente alcoholizada", dijo Yabeta. Entre tanto, Ferrier negó rotundamente que se trate de funcionarios de la Gobernación, más allá de que Yabeta y otros como Óscar Saavedra, aseguran que se tratan de masistas. El paro se cumple exigiendo la abrogación del Código de Procedimiento Penal y el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 (el No le ganó a la respostulación de Evo Morales luego revertida por el Tribunal Constitucional Plurinacional). Más allá de los empujones y subidas de tono, la situación no pasó a mayores. Quienes bloquean han optado por dejar que circulen para evitar golpes. "Esta madrugada llegaron incluso a empujar mujeres, estaban borrachos", añadió Yabeta, mientras Ferrier asegura que son los extrabajadores de la Gobernación quienes decidieron bloquear. "Si es tan mal presidente Evo, ¿por qué se preocupan tanto; por qué le temen tanto? ¡Que le ganen pues en las urnas!", le dijo a la agencia ABI. "Este paro se cumple con apoyo, el mercado Pompeya y el centro, no trabajan", respondió Yabeta. En medio de esta panorama desde la Coordinadora han asegurado que cualquier decisión de los cívicos que se reúnen hoy en Cochabamba, -pueden ir a un paro nacional-, se acatará en Trinidad. "Vamos a tratar de que tener también nuestro representante", cerró Yabeta. Mientras tanto sigue la tensión en Trinidad. Desde San Borja, Riberalta y Guayaramerín, han anunciado que unirán a la medida en las próximas horas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario