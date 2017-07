UMSA: Asamblea habilitó a 4 denunciados por corrupción

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Representantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) denunciaron este martes que, en el proceso de preselección para altos cargos del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa habilitó indebidamente a por los menos cuatro postulantes que están acusados de delitos penales en el plano de la corrupción. La información fue proporcionada por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quien brindó una conferencia de prensa junto a autoridades del Honorable Consejo Universitario para fijar la posición institucional de esta casa de estudios superiores, respecto al proceso de preselección.



Albarracín mencionó a cuatro aspirantes al Consejo de la Magistratura (CM), quienes lograron ser habilitados por el Legislativo y pasar los exámenes, pero tienen varios procesos judiciales en su contra por supuestos delitos de corrupción. Primero señaló al postulante Gonzalo Alcón Aliaga, quien fue excomandante de la Armada. Según el rector, este precandidato tiene denuncias en su contra por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, prevaricato y violencia familiar. En segundo lugar se mencionó a Francisco Tarquino, quien fue representante del CM en La Paz. Albarracín dijo que esta persona tiene denuncias de múltiples hechos de corrupción y que incluso estaría vinculado al juez Fernando Rivadeneyra, quien recientemente fue suspendido por liberar a un brasileño que protagonizó el atraco a la joyería Eurochronos. Tercero, se señaló a Lilian Sandi, quien también fue representante del CM en La Paz. El Rector explicó que esta postulante tiene una acusación penal por hechos de corrupción de su gestión como juez.



Por último, se mencionó a Román Castro, quien fue juez y autoridad de la Universidad de El Alto. De acuerdo con Albarracín, dicho postulante fue retirado de su cargo en la UPEA por hechos de corrupción, y además tiene denuncias de uso indebido de influencias, estafa, lesiones graves y leves, incumplimiento de deberes y robo. El rector dijo que la Asamblea Legislativa debería revisar estos antecedentes de oficio. Aclaró que la UMSA no impugnó a estas personas porque recién obtuvo esa información. Afirmó que el proceso de preselección de candidatos para el Órgano Judicial carece de transparencia, y no garantiza que las personas más idóneas lleguen a los altos tribunales del país. Asimismo, Albarracín ratificó que la UMSA se mantendrá firme al margen de la preselección de autoridades judiciales, debido a las anomalías que detectó.