UMSA advierte que seguirá publicando encuestas

Fotografia: La Razón Agrandar la foto + Twittear La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) anticipó que seguirá publicando las encuestas de preferencia electoral de acuerdo a su cronograma de cara a las Elecciones Generales, después que el Tribunal Supremo Electoral amenazó con sanciones tras la publicación de una encuesta este pasado miércoles. "La UMSA no renunciará a su derecho de informar y comunicar al pueblo boliviano sobre la percepción política de los ciudadanos acerca de la imagen de los candidatos, la organización de las elecciones, el comportamiento de las autoridades y la situación política actual", dice el pronunciamiento de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. Por lo tanto, en cumplimiento de las tareas de investigación y de interacción social, y en el marco de la legalidad "cumpliremos nuestra agenda y cronograma de trabajo en la realización de encuestas y el seguimiento del proceso electoral 2019", sostienen. El Consejo Facultativo expresó este jueves su total respaldo a la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública y anunció acciones legales para defender el trabajo técnico y científico realizado en todo el país, respaldado en las normas vigentes respecto del proceso electoral. La UMSA y la Fundación Jubileo cumplieron con todos los requisitos legales, técnicos y operativos del TSE para realizar la encuesta nacional bajo un riguroso diseño metodológico, con más de 14 mil boletas aplicadas en el territorio nacional, resultados que reflejan la seriedad del trabajo en los estándares de certificación de la más alta calidad. Sin embargo, el Órgano Electoral realizó "observaciones" técnicas y jurídicas a la encuesta, bajo este argumento prohibió su difusión. Tras un comunicado del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) en sentido que el estudio no podía ser difundido, Televisión Universitaria (TVU) publicó los resultados. Aunque la UMSA considera que el TSE invoca "pretextos insustanciales, amenazas legales y otras formas de amedrentamiento expresan excesos que ahondan mucho más la situación de los vocales del TSE, quienes actúan en total extravío institucional en momentos en que la sociedad, la opinión pública y veedores nacionales e internacionales exteriorizan su preocupación por el destino de este proceso electoral" Añaden que los cuestionamientos del TSE a la encuesta "no tienen base legal ni técnica", lo que agrava la deteriorada imagen de los vocales del Órgano Electoral y pone en "entredicho la imparcialidad" de esa institución. Precisaron que el 24 de junio de 2019 la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque Colque, comunicó al Rector de la UMSA, Waldo Albarracín, que "se cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 8 y 13 del Reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Por tanto, la Universidad Mayor de San Andrés y el Canal Universitario se encuentran registrados y habilitadores para realizar y difundir estudios de opinión para las Elecciones Generales 2019". La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en representación de la UMSA ha cumplido con todos los requisitos solicitados por el TSE. Por ello, en su momento la presidenta del TSE emitió una comunicación oficial donde se autorizó expresamente la realización de las encuestas y del seguimiento al proceso electoral. La UMSA, amparada en su trayectoria histórica e institucional, así como en su capacidad científico técnica, desarrolló todo el proceso en el marco de los estándares estadísticos e institucionales para ofrecer al pueblo boliviano resultados sobre la percepción del pueblo boliviano respecto del sistema político y el derecho de los ciudadanos de hacer conocer libremente su posición electoral.