UNODC detecta irregularidades en destrucción de drogas

El trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), relacionado a la destrucción o incineración de drogas incautadas, fue observado desde seis puntos de vista por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). El representante de esta entidad internacional en Bolivia, Antonino De Leo, explicó estas observaciones durante la presentación de los resultados del monitoreo de la destrucción de sustancias ilegales en 2016. Si bien la Unodc calificó como bueno el trabajo de la Felcn y, además, destacó la transparencia con el que se realiza, explicó que existen seis puntos de atención para mejorar. - La Unodc observó que las jefaturas departamentales de la fuerza antidroga utilizan diferentes procedimientos para el ingreso y salida de sustancias incautadas de las salas de evidencia. - A veces se aplican cantidades insuficientes de pruebas de campo para la identificación de la cocaína y marihuana, lo que es indispensable antes de su incineración. - No se utilizan los hornos dotados por la Unodc para la incineración. Sólo se utilizó tres veces el horno de Rinconada, no se usó el de Cotoca y el de Chomoré no ha sido reparado. Tampoco se registró que se realice mantenimiento en estas instalaciones. - Si bien es obligatorio el uso de ropa de seguridad en las incineraciones, la entidad internacional advirtió que ningún funcionario de la Felcn utilizó trajes aluminados, máscaras de silicona y lentes de protección en los actos de destrucción. - No se realizaron muchas mejoras a las salas de evidencia. La Unodc observó que en la mayoría de los departamentos no hay infraestructura acorde a los estándares internacionales. - Falta de balanzas electrónicas para pesar grandes cantidades de droga, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Yacuiba. De Leo pidió dar mayor atención a estos temas para que el próximo año se pueda hablar de un avance. Por otro lado, mediante ese informe, la Unodc establece que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público realizan estas actividades con transparencia y de acuerdo a la ley. La destrucción y/o incineración de más del 71 por ciento, de 45,2 toneladas de droga incautada en el país en 2016, son validadas por la Unodc, según el representante de esta instancia Antonino De Leo. (Erbol-EL DIARIO)