UPEA mantiene pedido de diálogo con Evo y declara traidores a la COR y Fejuve

La asamblea de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) determinó la mañana de hoy mantener el pedido de diálogo únicamente con el presidente Evo Morales y calificó como traidores a la Central Obrera Regional (COR) y a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), afín al MAS, que decidieron abrir el diálogo con el Gobierno el pasado lunes. En una multitudinaria concentración en la avenida 6 de Marzo de la Ceja, a la altura de la pasarela del Arquitecto, los diferentes estamentos de la UPEA determinaron que en el diálogo, además, participen los presidentes de las Cámaras de Senadores, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño. Además, señalan que de instalarse el diálogo con el mandatario, las protestas no se suspenderán. Asimismo exigieron que la COR y la Fejuve no participen de las negociaciones, las cuales deben centrarse sólo en el tema presupuestario. Sobre los pedidos de renuncia, se mantiene la posición de que sean retirados del cargo los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía, Mario Guillén; además del viceministro de Presupuesto, Jaime Durán. A ello se suma un nuevo pedido que tiene que ver con la renuncia de todo el Estado Mayor Policial, debido a la muerte del estudiante Jonathan Quispe el pasado 24 de mayo. Por otro lado, piden a otras universidades del país que se encuentren en déficit sumarse a las protestas y también decidieron convocar a las 20 provincias del departamento de La Paz a apoyar la lucha de la UPEA. Rada dice que diálogo se hará con organizaciones sociales Paralelamente al desarrollo de la Asamblea, desde Palacio de Gobierno, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, expresó su deseo de que la UPEA cambie de postura y asista al diálogo con los ministros y las organizaciones sociales. "La comitiva de ministros que recibió el día lunes a los representantes de las organizaciones sociales (COR y Fejuve afín al MAS) de El Alto, y que con ellas abrió el diálogo, esa misma comitiva será la que encargue un diálogo responsable con representantes de la UPEA", dijo Rada, quien mencionó que en el diálogo propuesto a la UPEA, además, participarán los ministros Eugenio Rojas y Wilma Alanoca, representantes de El Alto. Mencionó que el diálogo no debe darse con condicionamientos y adelantó que habría posiciones radicales que intenten mantener las medidas de protesta. Respecto al paro de 48 horas realizado este lunes y martes, Rada dijo que fue un fracaso, aunque reconoció que los bloqueos "sí interfirieron en alguna medida el transporte público, pero no lo paralizaron".