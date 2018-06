UPEA: repudio contra Bolivia TV y Defensoría

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Las movilizaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en demanda de mayor presupuesto, se radicalizaron ayer e incurrieron en vandalismo luego de que estudiantes y docentes, durante una marcha por el centro de La Paz, atacaron las infraestructuras de Bolivia Tv y de la Defensoría del Pueblo. El canal estatal denunció que en el hecho fueron agredidos un funcionario del canal y dos efectivos policiales, que intentaron cerrar la reja y la puerta del medio de comunicación, ubicado en entre el quinto y séptimo piso del edificio La Urbana, en la céntrica avenida Camacho. Incluso los movilizados echaron pintura a estas tres personas que cerraron a tiempo el acceso principal al canal. Los estudiantes y docentes exigieron a gritos la renuncia del presentador Horacio Martínez, porque consideran que desinforma y arremete con sus comentarios contra las protestas de la UPEA, reportó la agencia ANF. "El canal 7 está haciendo mala fama a la UPEA, pero no habla de las bartolinas ni de sus negociados que salen a la luz pública, este Gobierno se está convirtiendo en una dictadura", aseveró uno de los manifestantes en declaraciones a radio Fides. La ministra de Comunicación, Gisela López, calificó el hecho como un acto delictivo y cobarde. "Nuestra más firme condena al ataque delictivo, cobarde y vandálico de manifestantes que agredieron físicamente a nuestro compañero Percy Carrasco de Bolivia TV en su intento de invadir estas instalaciones", escribió en Twitter y exigió que se investigue y sancione este "atentado a la libertad de prensa". A seis cuadras de allá, en la plaza de San Pedro, los estudiantes pegaron carteles en los que acusaron a David Tezanos como "defensor de los masistas". En ambas instalaciones echaron pintura. Pintaron la Defensoría y encendieron fuego cerca del ingreso. Fue la primera vez que una protesta social se ensaña con las instalaciones de esta institución. Por otra parte, se prevé que este miércoles ingrese a La Paz la marcha que partió de Patacamaya en la carretera hacia Oruro. Mientras tanto, los médicos cumplieron un paro de 24 horas para apoyar la movilización de la UPEA. El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, declaró esta movilización como ilegal y anunció que se procederá a los descuentos. "No debemos anteponer criterio político de apoyo a una reivindicación que no tiene que ver nada con la salud de la población como es el conflicto de la UPEA", expresó Rocabado en conferencia de prensa. Reacciones Pronunciamiento

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condenó los hechos violentos. "Rechazamos la violencia ejercida contra funcionarios de Bolivia TV y toda forma de agresión contra periodistas y medios, estatales o privados, porque estos actos representan una vulneración a la libertad de expresión", señala la entidad que representa a los principales diarios y a una agencia de noticias.



Desafío

El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, se dirigió ayer a la Asamblea Legislativa para "buscar diálogo". Al retirarse, señaló: "Seguimos nomás con nuestras movilizaciones. Son testigos de que no nos dejan entrar, nosotros hemos venido para de una vez saber cuándo se retomará el diálogo, pero no hay nada", manifestó el dirigente. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario