UPEA suspende protestas y pide diálogo al gobierno

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, anunció la suspensión de las movilizaciones de ese sector por 72 horas y envió una carta al Gobierno para que convoque en ese lapso a un nuevo diálogo. "He determinado dar un plazo de 72 horas hasta las 24 horas del día domingo 1 de julio, para que su autoridad pueda convocar a que se pueda reiniciar la mesa de diálogo para atender las demandas de nuestra universidad como la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria", señala la misiva dirigida al presidente en ejercicio Álvaro García Linera. Por su parte el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, manifestó que el Gobierno analizará la nota enviada por la UPEA, sin embargo ratificó que la Ley 195 no será modificada. Rada reiteró que cualquier reunión sobre temas económicos a tratarse con la UPEA está condicionada a la aplicación de auditorías internas dentro de esa universidad y se tomen medidas para que se mejore la calidad académica. El Gobierno también había solicitado el cese de las medidas de presión de la universidad para encaminar el diálogo. "Una vez que se dé la suspensión de la medidas de presión es que la mesa de diálogo, como siempre, está abierta, está planteada, pero nuevamente lo decimos, cumpliendo el Gobierno, 70 millones de bolivianos asignados por ley a la UPEA de manera sostenible, cualquier nuevo debate sobre el tema económico está condicionado", expresó Rada. La pasada semana se aprobó una ley que otorga 70 millones de bolivianos adicionales a esa casa de estudios superiores. El Defensor del Pueblo, David Tezanos, por su parte también convocó al Gobierno y a los representantes de esa casa superior de estudios a que realicen los esfuerzos para que se vuelva a entablar un diálogo. "La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación de La Paz, ha realizado gestiones de disuasión y contingencia durante el conflicto por la demanda presupuestaria de la UPEA para evitar episodios de confrontación, coadyuvando en la liberación de detenidos, 6 la noche del 28 de junio, la atención de las huelguistas, precautelando la vida", manifestó Tezanos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario