Ultimátum hasta el viernes para tratar Seguro Único de Salud

El sector médico dio un ultimátum al Gobierno hasta el día viernes para que se retome el diálogo destinado a debatir la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), por lo que el paro de 48 horas, programado para este miércoles y jueves, fue postergado para la próxima semana. Luego de que los médicos mantengan un Concejo Departamental, determinaron dar una semana más de plazo al Gobierno para retomar el diálogo; el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, manifestó que de no obtener respuestas favorables, el paro de 48 horas se reprogramará el martes y miércoles de la próxima semana. "Hemos sostenido anoche una reunión y lo que se ha decidido es darle un ultimátum hasta el viernes al Gobierno, por respeto a nuestros pacientes; caso contrario iríamos al paro el martes y miércoles de la próxima semana", dijo. El sector médico considera que el nuevo seguro es "inviable e insostenible", porque no existen las condiciones necesarias para que desde el primero de enero se atienda a más de 5 millones de nuevos pacientes. Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, señaló que se espera que los médicos hagan llegar su propuesta sobre el nuevo seguro universal, para reiniciar el diálogo. El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz informó que el paro de 48 horas se postergó hasta el martes 18 y miércoles 19 de diciembre, en la cual participarán el Sector Público, Seguridad Social, universitarios y jubilados. A decir del director del Instituto de Gastroenterología, Juan Antonio Guerra, el Gobierno pretende comprometer una tarea a los hospitales con irresponsabilidad, debido a que no se podrá otorgar las prestaciones de calidad a los pacientes. El pasado 7 de noviembre, Salud solicitó al hospital información sobre las necesidades del nosocomio para poder atender el seguro, sin embargo hasta la fecha esa información nunca la fueron a buscar. Guerra dijo que es de conocimiento de los directores del Complejo Hospitalario que el Ministerio de Salud contrató a una empresa española para que realice una evaluación de la infraestructura de los ocho nosocomios, cuyo resultado fue que la refacción requiere de 300 millones de bolivianos aproximadamente con un tiempo de refacción de uno (en algunos hospitales) a seis años (como el hospital de Clínicas).