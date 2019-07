Un colombiano trajo al capo de la mafia siciliana a Cbba.

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Paolo Lumia (51), un capo de la mafia siciliana que fue capturado el mi茅rcoles en Cochabamba, lleg贸 a la ciudad hace aproximadamente tres meses, seg煤n fuentes que conocen el caso, para instalarse en un departamento de la zona de Cala Cala que fue alquilado previamente por un colombiano de nombre Carlos S. M. Seg煤n los documentos a los que accedi贸 Los Tiempos, el colombiano se encargaba de los pagos, de aproximadamente 350 d贸lares al mes, del alquiler de la pieza que era habitada por Lumia, quien ingres贸 al pa铆s por Corumb谩 (Brasil), en enero, con una identidad venezolana falsa de nombre Carlos Su谩rez Romero. El departamento de Lumia, quien era conocido como uno de los "se帽ores de la droga" en Italia, se ubica cerca a la Estaci贸n Policial Integral (EPI) del Norte, donde el capo italiano era visitado por al menos ocho testaferros bolivianos y varios colombianos, seg煤n testimonios de vecinos. Carlos S. M. rent贸 en noviembre el departamento se帽alando que un socio suyo llegar铆a despu茅s para ocuparlo. Entonces, Lumia se instal贸 entre febrero y marzo y ocup贸 la pieza solo, sin compa帽铆a. Algunos vecinos relataron que el siciliano hablaba de abrir un restaurante de comida italiana en el centro de la ciudad y en otras zonas. Otras fuentes se帽alaron que Lumia viajaba muy seguido a Santa Cruz, que era muy cauto y que no conversaba mucho. Sobre Carlos S. M., fuentes informaron que no se lo volvi贸 a ver una vez que Lumia (o Carlos Su谩rez, como era su identidad falsa) ocup贸 la habitaci贸n. El colombiano habr铆a mencionado que se dedicaba al comercio y que ten铆a tierras y negocios en Santa Cruz y Colombia. Lumia, de 51 a帽os, naci贸 en Mazara del Vallo, un municipio de la provincia de Trapani, en Sicilia. Era buscado por Italia desde febrero, luego de que el capo de la droga desapareciera del mapa tras salir provisionalmente de prisi贸n, donde cumpl铆a una sentencia de 20 a帽os de c谩rcel desde 2013 por tr谩fico de coca铆na. El capo ten铆a conexiones en Barcelona y otras ciudades de Europa, donde regentaba bares de lujo. Seg煤n la Polic铆a italiana, Lumia era uno de los mayores traficantes de coca铆na de Colombia a varias partes del mundo, sobre todo a Asia. Se lo vincul贸 al hallazgo de un yate con 436 kilos de coca铆na en una isla en Polinesia, que provino desde Panam谩, en mayo pasado. En esas fechas, el italiano ya moraba en Cochabamba. Fue capturado el mi茅rcoles cerca de las 11:00 cuando sal铆a de su departamento, tras un mes de seguimiento. El italiano se sorprendi贸 y mostr贸 su documentaci贸n venezolana, pero los polic铆as italianos, miembros de la Unidad M贸vil de Trapani y la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) de Palermo, lo reconocieron y lo llevaron a La Paz, en una acci贸n conjunta con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr谩fico (Felcn). Ayer fue presentado a los medios y evit贸 hablar. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explic贸 que el narcotraficante ser谩 expulsado. Los Tiempos confirm贸 que su salida del pa铆s ser谩 este s谩bado, custodiado por dos polic铆as antinarc贸ticos. Tambi茅n mencion贸 a una red de cobertura que tendr铆a el italiano por parte de testaferros bolivianos. El boliviano Raymundo C. fue detenido junto a Lumia. Ser铆a su principal colaborador en el pa铆s. Otras ocho personas bolivianas tambi茅n son investigadas. 脡stas se encargaban de recibir dinero enviado por giros desde Italia y Colombia a Cochabamba, que ten铆a como destino final a Lumia. Se estima que desde enero recibieron 50 mil d贸lares. 聽 Seg煤n fuentes, Paolo Lumia vivi贸 aproximadamente tres meses en Cochabamba. 聽 CRONOLOG脥A Noviembre de 2018. Alquila vivienda. Carlos S. M. alquil贸 una vivienda en Cochabamba para el italiano Paolo Lumia. Enero de 2019. Lumia ingresa a Bolivia. El italiano ingres贸 a Bolivia por Corumb谩, pas贸 unas semanas en Santa Cruz y se traslad贸 a Cochabamba. Marzo de 2019. Italiano en Cochabamba. El italiano lleg贸 a Cochabamba desde Santa Cruz y se instal贸 en un departamento de la zona de Cala Cala. 3 de junio de 2019. Captura de Lumia. Tras un operativo entre fuerzas especiales de Italia y Bolivia, se captur贸 en su vivienda a Paolo Lumia. 聽 MINISTRO SALVANI FELICIT脫 EL OPERATIVO Desde Italia, el ministro de Interior, Matteo Salvini, felicit贸 en un comunicado a los agentes sicilianos que participaron en la operaci贸n de captura de Lumia. "Debemos perseguir a los jefes hasta el fin del mundo", dijo. En Bolivia, la polic铆a antimafia de Italia que particip贸 en el operativo agradeci贸 a la Felcn, al Ministerio de Gobierno y a los efectivos que participaron del operativo. El ministro Carlos Romero asever贸 que el Estado ayudar谩 en todos los procedimientos que sean necesarios para la expulsi贸n pronta del s煤bdito italiano. 聽 LUMIA ERA EL CONTACTO ENTRE C脕RTELES Y LA MAFIA REDACCI脫N CENTRAL La Polic铆a italiana identific贸 a Paolo Lumia como uno de los principales enlaces entre los c谩rteles de la droga de Colombia y las mafias italianas. Inteligencia de Bolivia investiga qu茅 hac铆a el narcotraficante en Bolivia, y sobre todo en Cochabamba, ya que lo usual es que este tipo de emisarios de la droga se instalen en Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indic贸 que se investigan todos los nexos de Lumia en Bolivia, su ingreso y los contactos del capo de la droga con otras organizaciones criminales. Lumia es uno de los mayores exponentes de las familias mafiosas de Porta Nuova y Bagheria, en Italia, seg煤n la prensa italiana, y no es la primera vez que escapa de la justicia de ese pa铆s. En 2015, mientras cumpl铆a una condena, pero estaba con extramuro, fue capturado en B茅lgica y extraditado. En 2011, Lumia escap贸 de la operaci贸n "Lampara" y unos meses despu茅s fue capturado en Amberes con 238 kilos de droga que habr铆an llegado desde Colombia. Lumia no es el primer capo italiano que cae en Bolivia. En 2012, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz en un operativo binacional el capo de la mafia calabresa Alessandro Mar铆a Maesano, quien era emisario de la mafia Ndrangheta. Maesano fue extraditado meses despu茅s a Italia, donde cumpli贸 condena. 