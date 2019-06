Un puerto soberano en Puerto Busch, nueva ruta de integraciÃ³n comercial

Agrandar la foto + Twittear Expectativas empresariales y lleno completo que definen la historia de una salida poco ortodoxa al mar por el oc茅ano Atl谩ntico. La cita tuvo como escenario en Hotel Radisson en Santa Cruz de la Sierra los pasados 30 y 31 de mayo. Evo Morales intuitivo y muy aplaudido se rob贸 el show. El jefe del Estado Plurinacional revalid贸 sus t铆tulos. "En 2005 me recib铆an con huevos, hoy sin ning煤n rencor pido la unidad para llevar a buen puerto este anhelado proyecto del departamento de Santa Cruz". Tras la ovaci贸n cerrada en un sal贸n colmado de expectativas, los participantes que siguieron el discurso del mandatario destacaron sus palabras. La Conferencia Internacional "Integraci贸n de Bolivia al Oc茅ano Atl谩ntico a trav茅s de Puerto Busch y la Hidrovia Paraguay Paran谩" tuvo una seguidilla de efectos posteriores aunque no inmediatos. Los empresarios cruce帽os anduvieron entre reuniones y contactos en los espacios de descanso entre caf茅s, cu帽apes y masacos de queso y pl谩tano, ciertamente un tanto desconfiados. "Haremos todo lo que se deba hacer hasta que se tengan listos los contratos de acceso de las v铆as y hasta que se haya firmado la Ley de Desarrollo de Puerto Busch, como paso previo a la licitaci贸n del proyecto", dijeron. Se trata de un acceso de 120 kil贸metros y la construcci贸n de una v铆a f茅rrea que dar谩 luz verde a la factibilidad de la obra, adem谩s se habla de un puerto flotante con todas las caracter铆sticas m谩s avanzadas y transferencia de tecnolog铆a. Aportaron belgas y holandeses con videos enriquecedores sobre el uso de aguas por canales de acceso al mar. La incertidumbre es justificada La Alianza P煤blica Privada (APP) deber谩 seguir en los pr贸ximos meses un camino de certidumbres para terminar de so帽ar el arranque de las obras de ingenier铆a civil. Se trata de un proyecto de algo m谩s de US$ 1.000 millones de los que el Estado Plurinacional deber谩 solventar con algo m谩s del 60%, el resto con reglas claras, se dividir谩n los sectores empresariales en furtivas alianzas con聽 empresas de varios pa铆ses que se dieron cita a la Conferencia. No falt贸 desde lo m谩s alto la promesa del presidente Morales. "Convertir Bolivia en un polo de desarrollo regional con reglas claras para que los inversionistas vengan a Bolivia". Un mensaje que son贸 tranquilizante entre los asistentes, entre empresarios argentinos, paraguayos, representantes de organismos multinacionales y expertos de otras nacionalidades. El presidente habl贸 de puentes de integraci贸n, dejando de lado el discurso ef铆mero que se hab铆a generado en torno a la media luna. "Hoy aqu铆 veo luna llena", cit贸 el jefe de Estado.聽 "No m谩s de separaci贸n", complet贸. En tono subliminal dej贸 cicatrizar las heridas. Sin papeles visibles que delinear谩n su actuaci贸n en el evento, Evo habl贸 de complementariedad con los organismos de financiamiento externo dispuestos a respaldar la ejecuci贸n de obras. La Corporaci贸n Andina de Fomento (CAF) envi贸 a uno de sus expertos a exponer la viabilidad del proyecto. Fausto Arroyo experto en infraestructura del organismo multilateral con sede en Panam谩 y experiencia en el Canal no se qued贸 corto. "El Gobierno boliviano ha tomado la decisi贸n de estructurar la construcci贸n de un puerto potente que incorpore la zona al desarrollo del pa铆s". Gestion贸 en sus palabras la metodolog铆a: plataformas, herramientas de institucionalizaci贸n claras, log铆stica, desarrollo tecnol贸gico y empresarial. Una suma de factores que derivan en la sustentabilidad del proyecto. En la actualidad, las exportaciones e importaciones bolivianas, casi en su integridad, apuntan los puertos chilenos de Arica, Iquique y Antofagasta cubriendo cerca al 81% de nuestras exportaciones y hasta el 83% en el caso de las importaciones de las mercader铆as bolivianas en tr谩nsito a los mercados de ultramar. Se piensa revertir hasta el 2030 los equivalentes en los mismos niveles sobre todo las vinculadas a miner铆a, agroindustria, energ铆a e hidrocarburos. El ministro Carlos Romero fue el indicado a citar antecedentes. Reconstruy贸 en im谩genes los momentos clave desde que se inici贸 la odisea que hoy parece una realidad. El paraguayo Luis Carlos Garc铆a, jefe de la Agencia Pluvial de la canciller铆a de Paraguay, apunt贸 la voluntad de desarrollar complementariedades en lugar de hablar de competencia. "Hay campo para todos", dijo. Cit贸 como ejemplo el modelo que impuls贸 su pa铆s. "Tenemos la tercera flota de embarcaciones m谩s grande del mundo y la primera en Latinoam茅rica. Se trata de un ej茅rcito de 4.000 embarcaciones que nos permite exportar 14 millones de toneladas al a帽o". Y para coronar el 茅xito aport贸 un detalle. "Hace 20 a帽os circulaban por la Hidrovia apenas 700 mil toneladas. Esto nos ha permitido generar un vuelco abismal en nuestro desarrollo econ贸mico. Estamos entre los 10 primeros pa铆ses del mundo el producci贸n y exportaci贸n de soya". No faltaron lecciones de geopol铆tica. El experto boliviano Marwin Flores. Dijo que existe un contexto geopol铆tico favorable para desarrollar Puerto Busch. "Cambiar铆a dr谩sticamente el concepto de dependencia de nuestro comercio". Observ贸 que en el mundo ya no se habla de mediterraneidad sino de Interoceanidad y volvi贸 a destacar el esfuerzo que cambiar铆a ostensiblemente el concepto arraigado que tenemos de dependencia con los puertos que miran al Pac铆fico. Si algo qued贸 en el ojo de las conclusiones de la Conferencia, destaca el compromiso del presidente Evo Morales de apretar el acelerador. La conformación de un Consejo Superior integrado entre el Estado y la Empresa Privada para el aprovechamiento de Puerto Bush y de la Hidrovia. Los representantes gubernamentales estiman que con el pie a fondo del acelerador, en cuatro meses se llegue a la licitación como paso fundamental para concretar la construcción de Puerto Busch.