Una lista de 67 testigos en el juicio civil a Goni

Agrandar la foto + Twittear El segundo día del juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín se realizó ayer en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida (EEUU), con la presencia de los dos acusados y los nueve demandantes, todos familiares de las ocho víctimas de los luctuosos hechos de octubre de 2003, la llamada Guerra del Gas, que dejó más de 60 muertos. Ayer se conoció que ambas partes, demandantes y demandados, presentaron una lista total de 67 testigos que podrían comparecer en el transcurso del proceso, 49 de parte de las víctimas y 18 de los demandados. Entre ellos, están los familiares de los fallecidos, el exministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, los exministros de Gobierno Víctor Hugo Canelas y José Harb, el exjefe militar Marcelo Antezana, el exembajador de Bolivia en EEUU, Jaime Aparicio, el exdiputado Luis Eduardo Siles, el excomandante de la Policía, Jairo Sanabria, entre otros . Varios nombres se repiten en ambas listas. También están entre los convocados el exalcalde paceño, Juan del Granado, y el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, este último ya declaró por adelantado. Del total de testigos, los demandantes tienen 28 testigos que podrán ser convocados (testigos "probables"), cinco que podrían ser llamados en caso de necesidad ("posibles") y 16 que dieron sus declaraciones previamente. Los acusados tienen 17 testigos probables y uno posible. La jornada de ayer transcurrió con la presentación de cuatro de estos testigos. Los primeros en declarar fueron Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de ocho años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, La Paz. Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo desde las 14:00 hasta las 22:00 en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando ni dispararon a los militares, según EFE. Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios. En tanto, la abogada de los acusados, Ana Reyes, aseveró que "no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente" y que los responsables de estos "trágicos" hechos son Evo Morales y Felipe Quispe "El Mallku", líderes por entonces de las movilizaciones. Una fuente cercana al MNR que sigue el caso, contó a Los Tiempos que en la jornada de ayer se registraron las dos estrategias. Los abogados de las víctimas que buscan presentar el caso como un conflicto entre dos partes, las víctimas y el Gobierno, y que producto de la decisión del segundo se produjeron las muertes. Y por su parte, la defensa de los acusados que señala que el conflicto tuvo tres partes: los impulsores de una "confrontación" liderada por Morales y Quispe contra el Gobierno de Sánchez, que era la segunda parte; y las víctimas, que eran la tercera parte, quienes estaban al medio del conflicto y sufrieron la consecuencia de un "plan sedicioso" contra el Ejecutivo de Goni. La audiencia duró hasta las 15:40 y también declaró un dirigente de las juntas vecinales de Sorata y el experto en historia Daniel Goldstein. Para hoy se prevé una segunda ronda de testigos. 4 semanas durará el juicio. Se prevé que en unas cuatro semanas el jurado emita una sentencia contra Goni y Berzaín. GONI Y VÍCTIMAS, FRENTE A FRENTE El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín estuvieron frente a frente con los familiares de las víctimas, separados sólo por la sala de la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida. Esa imagen marcó el segundo día del juicio. Según una fuente que sigue el caso, no hubo agresiones ni insultos y la jornada pasó sin sobresaltos. Los abogados de los demandantes también estuvieron presentes, entre ellos el boliviano Rogelio Mayta. OPINIONES "Una sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sanchez Berzaín servirá como jurisprudencia para extraditarlos a Bolivia". Roberto de la Cruz. Exdirigente de El Alto "El acuerdo, firmado en 1995, fue en vano, porque EEUU negó la extradición de los genocidas, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín". Evo Morales. Presidente de Bolivia PAZ ZAMORA PERDONÓ A GONI POR NARCOVÍNCULOS El exmandatario Jaime Paz Zamora aseguró que ya perdonó "desde su corazón" a Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por el caso de los narconvínculos y por dañar la democracia durante las convulsiones sociales registradas en Octubre Negro el 2003. "Cuando los vi, en mi corazón yo, ya los perdoné", dijo. Paz Zamora remarcó que Goni y Sánchez Berzaín fueron los que montaron el caso "narcovínculos" en 1992 junto a la DEA, y la embajada americana. El caso salpicó al entonces jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario