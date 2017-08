Una nave de BoA está parada en Madrid por fallas y hay vuelos demorados

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Una nave de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) está parada en Madrid desde el viernes debido a una falla técnica, lo que provocó demoras y cambios en los itinerarios de vuelo en la ruta Madrid-Santa Cruz. "Debido a una falla de mantenimiento el pasado viernes 28 de julio del 2017, en la aeronave Airbus A340-300 de la empresa PLUS ULTRA, que operaba bajo la modalidad de contrato ACMI (aeronave, tripulaciones, mantenimiento y seguros) que estaba programada para atender la ruta Madrid - Santa Cruz - Madrid, se han visto afectadas nuestras operaciones en esa ruta", informó la empresa aérea en un comunicado. BoA dispuso sus servicios para la atención de los pasajeros afectados por las demoras ocasionadas y habilitó a su flota Flota Boeing 767-300ER para atender la ruta. Además la empresa aseguró que se han otorgado las compensaciones requeridas de acuerdo a las regulaciones establecidas por cada país, asistiendo a los pasajeros con hoteles para su descanso, alimentación, transporte y comunicaciones, así como otras asistencias requeridas. BoA informó que la empresa PLUS ULTRA ya está trabajando para arreglar el inconveniente y que la aeronave A340-300 estará en plenas condiciones de operación en el transcurso del día de hoy, reprogramando los vuelos inmediatamente la aeronave se encuentre operativa para regularizar el itinerario programado. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario