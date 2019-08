UniÃ³n Europea: El Gobierno no ha pedido ayuda de manera oficial

Agrandar la foto + Twittear El Gobierno nacional a煤n no ha solicitado ayuda a la Uni贸n Europea para enfrentar los incendios en Chiquitania, donde el fuego arras贸 miles de hect谩reas boscosas. El jefe de la Delegaci贸n Adjunto de la Uni贸n Europea (UE), Jorg Schreiber, inform贸 que no existe ninguna solicitud oficial del Gobierno boliviano para que esta misi贸n diplom谩tica apoye en las necesidades generadas por los incendios en la regi贸n del oriente boliviano. "Todav铆a el Gobierno no nos ha pedido ayuda oficialmente, por eso, estamos atentos y con predisposici贸n si recibimos una solicitud oficial del Gobierno", declar贸 Schreiber. El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, inform贸 que a la fecha el Gobierno est谩 coordinando la cooperaci贸n con Per煤, Argentina y Chile. "Estamos trabajando para articular toda la cooperaci贸n que se ha ofrecido". Consultado sobre si el Gobierno no demor贸 demasiado para solicitar la ayuda internacional, Pary precis贸 "que el Gobierno no rechaz贸 ninguna cooperaci贸n. Hemos estado trabajando desde el primer momento con los organismos internacionales y con los pa铆ses hemos estado dialogando", dijo. Explic贸 que esta coordinaci贸n con los diferentes pa铆ses no es de la noche a la ma帽ana, porque en esa relaci贸n se debe resolver temas t茅cnicos, como trasladar el traslado de bomberos o las exigencias t茅cnicas que el gobierno nacional debe resolver. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario