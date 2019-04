UniÃ³n Europea pide erradicar mÃ¡s coca, el Gobierno apunta a Yungas

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Despu茅s de repasar los resultados sobre los dos 煤ltimos a帽os de erradicaci贸n de coca, el embajador de la Uni贸n Europea en Bolivia, Le贸n de la Torre Krais, exigi贸 al Gobierno boliviano que cumpla con mantener las 22.000 hect谩reas de coca que refiere la Ley de R茅gimen de Coca. Como se帽al de compromiso, el Gobierno decidi贸 la edificaci贸n de un cuartel en Yungas para las tareas de interdicci贸n y erradicaci贸n en el presente a帽o. "Esa labor especializada tiene todav铆a un objetivo m谩s ambicioso, llegar a la superficie neta de las 22.000 hect谩reas de coca, tal y como est谩 previsto en la ley. Desde que arranc贸 la cooperaci贸n de la UE en este 谩mbito, hace ya m谩s de una d茅cada, hemos tenido unos a帽os muy positivos con un descenso de la zona de cultivo excedentaria, en los dos 煤ltimos a帽os hubo un peque帽o repunte y confiamos que el pr贸ximo monitoreo realizado por la Unodc, con nuestro apoyo, se revierta esta tendencia y se vuelva a la senda anterior", dijo ayer el embajador europeo, luego de la suscripci贸n de un convenio para la edificaci贸n de un cuartel de Umopar en la regi贸n de Yungas, con apoyo econ贸mico de este ente multilateral. El ministro Romero dijo que ellos lograron ingresar a zonas donde antes no ingresaba la DEA y que ahora el Estado tiene las posibilidades econ贸micas para realizar tareas en estas zonas. "Obviamente, expandir nuestra 谩rea de acci贸n al norte de La Paz, a Yungas y 谩reas protegidas es posible porque hay un compromiso de un Estado, hay una participaci贸n responsable de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hay una coordinaci贸n potable con las organizaciones sociales y si bien hemos enfrentado coyunturas de emboscadas hacia nuestros efectivos, estos son casos aislados, no representan la regla general", dijo la autoridad en el mismo acto. El viceministro de Defensa Social, Felipe C谩ceres, hab铆a adelantado estos operativos hace casi un mes, porque dijo que la mayor parte de la coca excedentaria en Yungas se encuentra en la zona de La Asunta, en la provincia Sud Yungas. "En Yungas de La Paz nos faltaba otra base policial-militar, para cada operativo tenemos que movilizar desde el tr贸pico de Cochabamba hacia Yungas y, operativamente y log铆sticamente, es muy dificultoso y es m谩s caro, por eso se vio la necesidad de construir estos campamentos en Santa Ana de Huachi, que est谩 en el municipio de en Palos Blancos", dijo C谩ceres. El acuerdo 聽 Ayer, los ministerios de Defensa y de Gobierno suscribieron un convenio mediante el cual Defensa cede un espacio para la edificaci贸n del cuartel del "Campamento m贸vil para erradicaci贸n de coca excedentaria en el norte de La Paz". La construcci贸n tendr谩 un costo de Bs 8,6 millones y cobijar谩 a 165 efectivos que ocupar谩n tres bloques. El acuerdo establece que esta es la primera fase del proyecto y que m谩s adelante se tiene previsto construir helipuertos. La edificaci贸n estar谩 a un kil贸metro de la pista que tienen las FFAA en esa regi贸n. El viceministro C谩ceres dijo que este cuartel permitir谩 el control del tr谩fico de coca铆na entre Per煤 y Bolivia, que viene por la regi贸n norte de La Paz y que por eso se decidi贸 este nuevo edificio de Umopar. La Asunta, Caranavi, Guanay, Teoponte, Apolo e Ixiamas son las poblaciones donde el Gobierno identific贸 como zonas en crecimiento y, por lo tanto, necesita de un centro de operaciones que le permita desplazar efectivos en poco tiempo y a bajo costo. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo que el apoyo de la entidad castrense no solo es en el terreno que cedieron, sino en los efectivos que participan anualmente en las operaciones de erradicaci贸n y tambi茅n en el apoyo a茅reo de los aviones H茅rcules C-130, los helic贸pteros S煤per Puma "y de cualquier otra aeronave que est茅 disponible para cualquier operaci贸n de lucha contra el narcotr谩fico". Los consensos Pero los dirigentes de Yungas informaron que el Gobierno ya no busca consenso con los cocaleros de la regi贸n y que impone todos los operativos y tareas de erradicaci贸n. El dirigente Jos茅 Luis Campos afirm贸 que este cuartel fue proyectado hace un a帽o y que los dirigentes solamente fueron informados porque el Gobierno no les consult贸 d贸nde podr铆a instalar la nueva base. "Nosotros podemos apoyar que construyan sus bases o cuarteles en las zonas ilegales, pero el Gobierno quiere traer a regiones ancestrales y que est谩n reconocidas en la Ley de la Coca, ellos mismos est谩n faltando a su palabra de erradicar en zonas ilegales", dijo Campos. El ministro Romero respondi贸 que esta base fue consensuada con las organizaciones sociales y con las autoridades ediles de cada municipio donde tendr谩 influencia la nueva base. Los dirigentes afirmaron que llegaron a los alcaldes porque el Gobierno sabe que no puede concertar con la dirigencia de Adepcoca, que es la que aglutina a todos los productores de coca de Yungas. Ayer debía producirse la reunión de los dirigentes de Adepcoca en La Paz, pero por ausencia de varios de los dirigentes la misma se pospuso para la próxima semana y el primer punto que abordarán en ese evento será la construcción de la nueva base policial que fue proyectada por el Gobierno. El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) será responsable de administrar los Bs 8,6 millones que entregará la Unión Europea al Gobierno para esta tarea. La misma, según la nota oficial, no contempla el equipamiento de los edificios. 