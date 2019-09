Unos 1.500 incendios persisten en la Chiquitanía

Fotografia: Pablo Rivera/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear 聽 El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, inform贸 hoy que dos helic贸pteros, parte del apoyo del Gobierno de Francia, se sumar谩n en las pr贸ximas horas a la mitigaci贸n de los incendios que afectan a la Chiquitan铆a, en Santa Cruz. Los dos helic贸pteros, equipados para descargar agua, se sumar谩n a las 19 aeronaves que apoyan actualmente en las labores de sofocaci贸n de las llamas, entre las que se cuentan un Supertanker, un helic贸ptero Chinook, dos helic贸pteros Sikorsky, siete helic贸pteros y siete aeronaves de las Fuerzas Armadas y una avioneta, seg煤n datos oficiales. La autoridad de Defensa Civil detall贸 que los bomberos forestales especialistas de la Uni贸n Europea se encuentran desplegados en San Ignacio de Velasco, los voluntarios de Argentina se hallan en Concepci贸n, y dijo que las operaciones a茅reas contin煤an. EL FUEGO NO CEDE El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, inform贸 hoy que a煤n persisten "entre 500 a 1.500" focos de calor en esa regi贸n cruce帽a. "Todav铆a existe un rango de 500 a 1500 focos de calor, es una cifra m谩s manejable (...) Hay entre un 75 y 80% de reducci贸n de focos de calor", asever贸 Zavaleta en contacto con la prensa, seg煤n cit贸 ABI. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rub茅n Costas, lament贸 que el Gobierno nacional a煤n no haya declarado desastre nacional a causa de los incendios en la Chiquitan铆a. Dijo que hoy se cumple un mes de la declaratoria de Desastre Departamental y se帽al贸 que ve soberbia e indolencia del gobierno que no escucha la indignaci贸n de la gente. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario