Unos cinco municipios cruceños alistan su declaratoria de desastre

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los municipios cruce√Īos de Pail√≥n, Buena Vista, San Juan, Yapacan√≠ y Pampa Grande se encuentran ultimando los detalles para declararse como zonas de desastre. El primero est√° afectado por la sequ√≠a, mientras que los otros cuatro por las inundaciones. En Pail√≥n, estiman declararse en desastre por el efecto de la sequ√≠a este jueves. Rolando Mart√≠nez, responsable de desarrollo productivo de la Alcald√≠a del lugar, indic√≥ que su direcci√≥n ya entreg√≥ el informe de las p√©rdidas ocasionadas por el fen√≥meno climatol√≥gico al alcalde, quien lo traslad√≥ al Concejo Municipal para que lo analice y promulgue la medida. En ese municipio se han visto afectadas 130.000 hect√°reas (ha) de soya, 4.000 ha de ma√≠z y 3.500 ha de sorgo. La direcci√≥n de desarrollo productivo de Pail√≥n prev√© que esas cifras aumenten. Otras localidades de la zona este de Santa Cruz que est√°n afectadas por la sequ√≠a son San Juli√°n, Cuatro Ca√Īadas y San Jos√©. En San Juli√°n est√°n procesando los datos de las p√©rdidas registradas para determinar qu√© acciones tomar√°n, inform√≥ su alcalde Faustino Copa. En ese lugar existen m√°s de 200 comunidades productivas. En similar proceso se encuentran en Cuatro Ca√Īadas, de acuerdo con su alcalde Genaro Carre√Īo, que estima tener en sus manos los datos de las p√©rdidas hasta este jueves o viernes. En tanto, en San Jos√© no han recibido hasta el momento pedido alguno de ayuda de parte de los productores, aunque en el lugar est√°n padeciendo una sequ√≠a desde agosto de 2018, dijo su alcalde Germa√≠n Caballero. Desborde de r√≠o En Buena Vista, las lluvias ca√≠das a mediados de febrero ocasionaron el desborde del r√≠o Surut√ļ. Las inundaciones consiguientes causaron da√Īos en 14 comunidades. "Unas 425 familias se han visto afectadas. Algunas han perdido sus casas, casi el 80% de sus cultivos (ma√≠z, caf√©, cacao y c√≠tricos) y sus animales (caballos y vacas)", dijo Enrique Villarroel, responsable de la direcci√≥n de desarrollo productivo de Buena Vista. Tanto Buena Vista como San Juan, Yapacan√≠ y Pampa Grande remitieron ayer los detalles de su afectaci√≥n a la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, inform√≥ Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la entidad. La Gobernaci√≥n ya se encuentra en el proceso de adquisici√≥n de semillas y alimentos para asistir a estos municipios. Piden ayuda El titular de la C√°mara de Peque√Īos Productores del Oriente, Isidoro Barrientos, dijo que su instituci√≥n ha solicitado reuniones con los ministerios de Econom√≠a y Finanzas, Desarrollo Rural y Tierras, y Desarrollo Productivo. La mayor preocupaci√≥n de los agricultores es que no tendr√°n recursos econ√≥micos para cubrir sus deudas. En algunos casos, hay productores que han padecido la sequ√≠a por tercer a√Īo consecutivo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario