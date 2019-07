Vector del virus habita en Beni y Cbba., y ya llegÃ³ a La Paz

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El roedor de la familia de Calomys, que es transmisor del 聽Arenavirus, 聽habita 聽en regiones c谩lidas como Beni y 聽Cochabamba y 聽ahora ya lleg贸 聽al norte de La Paz, explicaron 聽expertos. Seg煤n un especialista, este roedor 聽 聽migr贸 desde el Valle 聽hasta los Yungas a causa de 聽la deforestaci贸n 聽 y la caza indiscriminada de los felinos que controlan naturalmente al vector. En las 煤ltimas horas, el Ministerio de Salud envi贸 las muestras al CDC de Atlanta para especificar el tipo del Arenavirus que caus贸 la muerte de dos personas en 聽el norte del departamento pace帽o. Adem谩s, 聽dos equipos de profesionales se encuentran en 聽Caranavi para atrapar al 聽vector y realizar estudios. Un tipo de Arenavirus es el virus Machupo, que causa la Fiebre Hemorr谩gica Boliviana. 聽El responsable de Epidemiolog铆a del Hospital Germ谩n Busch de Trinidad (Beni), Wilfredo Camargo, record贸 聽que en 聽1963, tres especialistas estadounidenses descubrieron que el roedor de la familia Calomys, infectado con el virus Machupo 1, 聽provoc贸 varias muertes en 聽el municipio 聽beniano de San Joaqu铆n. En el caso del tr贸pico del Chapare, el especialista cont贸 que en 聽 2005 encontraron 聽a tres cocaleros 聽 que fallecieron a causa de fiebre hemorr谩gica en 聽la comunidad de San Antonio -en la frontera entre Beni y Cochabamba, en el 聽sector del Tipnis-. "Entramos al Chapare por Shinahota. En un mes hicimos un trabajo de prevalencia, capturamos al (roedor) Calomys, sacamos sangre a las personas con fiebre 聽y con los s铆ntomas. Despu茅s, mandamos las muestras al 聽CDC de Atlanta. Ah铆 nos informaron que el virus es el Machupo II 聽 porque 聽tiene un ARN (谩cido ribonucleico, es decir, 聽una informaci贸n gen茅tica) 聽distinto al Machupo 1", explic贸 el m茅dico. Seg煤n el experto, 聽en 2006, la entonces ministra de Salud, 聽Nila Heredia, 聽puso al Machupo II 聽el nombre de "Virus Chapare". 驴C贸mo lleg贸 a La Paz? Camargo explic贸 que 聽el vector que transmite este 聽virus sufri贸 una mutaci贸n 聽y migr贸 de Cochabamba al 聽norte 聽de La Paz. "No sabemos a d贸nde m谩s", a帽adi贸. De la misma forma, el especialista 聽 calific贸 de improbable que los roedores que habitan en la zona del Beni puedan llegar 聽hasta los Yungas por la cantidad de r铆os que hay en este sector. Dijo que el roedor proviene de lugares tropicales 聽y considera que pudo diseminarse en otras regiones. La bi贸loga Isabel Moya, especialista en roedores, explic贸 聽 聽que el vector 聽que transmite el Machupo 1 se encuentra en municipios de San Jos茅 o Magdalena, de Beni. Sostuvo que es 聽importante la tarea del Ministerio de Salud de atrapar los roedores en Caranavi. De esa manera, dijo, se 聽identificar谩 cu谩l su especie y si portan el Arenavirus. "El Calomys es el g茅nero del roedor y el tipo de callosus est谩 en zonas como San Jos茅 o Magdalena. Est谩 m谩s asociado a la fiebre hemorr谩gica. Pero el Calomys que puede estar en los Yungas, 聽 puede ser otro tipo", explic贸. 聽 Forma de proliferaci贸n Camargo consider贸 que el rat贸n se habr铆a 聽proliferado por la tala de 谩rboles, nuevas 聽construcciones, la eliminaci贸n indiscriminada de animales que se com铆an a los roedores, como el gato mont茅s, zorro, zorrino, sariguayas y 谩guilas, entre otros. "Tambi茅n es porque 聽no est谩n criando gatos y porque cultivan alimentos 聽que gustan al rat贸n. 聽Eso hace que prolifere el roedor y la enfermedad", explic贸. Para evitar el contacto con este roedor 聽en 谩reas rurales, 聽Camargo 聽recomend贸 聽proteger los alimentos, que no est茅n al nivel del suelo; beber agua hervida; limpiar la casa y sus alrededores; no dejar 聽ni basura; lavar los utensilios 聽antes de comer; 聽no dejar comida en la mesa 聽ni hojas de 聽coca secando por las noches. Moya sugiri贸 聽que antes de ingresar a limpiar un cuarto desocupado por mucho tiempo 聽 se tiene que echar 聽 lavandina. "Al barrer, pueden inhalar el 聽polvo sin saber que 聽el roedor pudo dejar sus excrementos. Esa puede ser una forma de contagio" en las zonas rurales, dijo. El Arenavirus se inactiva con el sol El jefe nacional de Epidemiolog铆a del Ministerio de Salud, Jhemis Molina, 聽inform贸 que el Arenavirus se inactiva con el contacto al sol y reiter贸 que el riesgo de contagio es 聽muy bajo. "Un dato importante es que el virus es fotosensible, que significa que el virus se inactiva en contacto con el sol, entonces el riesgo es bajo", declar贸. Molina explicó que la única forma de que una persona se pueda contagiar es a través del manejo de los fluidos o por contacto directo con la sangre.    En esa línea, la autoridad reiteró que la población puede acudir a los centros  de salud con toda normalidad y confianza porque el riesgo es bajo.    Dijo que el roedor no vive en poblaciones urbanas y mucho menos en ciudades. Aseguró que los productos que llegan del norte de La Paz tienen un bajo riesgo de contener algún tipo de virus y pueden ser consumidos. (ABI)