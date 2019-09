Ven animales inusuales en Argentina y sospechan que huyen de Bolivia

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Expertos sospechan que el fuego en Bolivia ha causado la migración de animales a países vecinos como Paraguay y Argentina. Aseguran que esto  podría generar una nueva figura: la fauna refugiada o migrante ambiental. A más de 50 días del inicio de los incendios en la Chiquitanía y Chaco y tras el avistamiento -luego de 10 años- de un jaguar en el parque natural El Impenetrable en el norte de Argentina, además de aves y otros animales, las sospechas de una migración de animales a causa del fuego aumentan. El abogado ambientalista argentino Enrique Viale, en contacto con Los Tiempos,  afirmó que biólogos de los parques nacionales del norte argentino identificaron el arribo de fauna boliviana. "Las alteraciones ambientales en una ecorregión como son los incendios forestales, los desmontes, impactan directamente en las poblaciones de fauna, en especial en la de grandes mamíferos", señaló. El experto, también miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), explicó que el avistamiento de especies pocos comunes en la zona, aves no autóctonas o un yaguareté (jaguar) en el Parque Nacional El Impenetrable (provincia del Chaco), puede ser interpretado como un avance en la conservación del área protegida o en un escenario más regional, como un desplazamiento de fauna ante la degradación de su hábitat natural, por ejemplo, la Chiquitanía boliviana. "Se configura así una nueva figura: la fauna refugiada, migrante ambiental", aseveró. Al respecto, la investigadora del Centro de Biodiversidad Genética de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Jennifer Cahill, dijo que los mamíferos grandes tienen la posibilidad de recorrer grandes distancias y los países cercanos de refugio serían Paraguay y Argentina. Los incendios comenzaron en la primera semana de agosto y luego de más de 50 días la región sigue siendo afectada por el fuego. El daño abarca a la fauna y flora. La semana pasada se informó que más de 2,7 millones de hectáreas se quemaron y pese a no tener datos precisos sobre la fauna afectada, se determinó que en Otuquis 1.200.000  animales murieron. "Los grandes felinos se mueven bastante. Las aves también, incluso algunas especies migratorias que seguramente ahora estaban en ese proceso, también pueden recorrer grandes distancias", detalló Cahill. La bióloga reconoció que otros mamíferos tienen otras costumbres como quedarse en lugar o excavar para esconderse, por lo que existe más riesgo de que mueran. "Se va a ver un gran movimiento y muchos van a salir, los van a empezar a ver en los caminos, también buscarán agua", aseguró. Por su parte, los parques nacionales en el norte de Argentina informaron el pasado sábado de la presencia de un yaguareté. Si bien en la región hay jaguares de esta especie, es la primera vez que aparecen en el Parque Nacional El Impenetrable, desde su creación en 2013. Personal del parque, que fue contactado por este diario, señaló que el lugar está lejos de las zonas de incendio, por lo que manejan la hipótesis que se está dando la migración de animales. Además de considerar el tiempo de duración de los incendios se debe tomar en cuenta la distancia que existe entre la Chiquitanía o el Chaco boliviano y los parques naturales en el norte argentino. En una estimación gráfica, la distancia que tendría que haber recorrido un animal es de más de 900 kilómetros desde la zona de la Chiquitanía hasta el norte de Argentina. "No ha pasado mucho tiempo, quizá con el tiempo sí se produzca algo así, pero es muy aventurado hacer una afirmación de este tipo", sostuvo una de las fuentes que pidió guardar su nombre en reserva. La posibilidad se planteó en las semanas pasadas debido a la devastación en los bosques de la zona oriental boliviana. El tema se maneja en el sentido de que los parques deben prepararse para recibir a esta fauna migrante con el objetivo de precautelar la seguridad de los animales, "por la responsabilidad que tenemos con otros países del continente que han sufrido los impactos ambientales de los incendios", sostuvo otra persona que pidió confidencialidad. Los reportes hacen referencia principalmente a los impactos negativos sobre la fauna en las zonas afectadas, lo que estaría provocando un desplazamiento hacia el país vecino. "Lo que creemos que tenemos que hacer es estar en más contacto con las autoridades de los parques nacionales de Bolivia para atender estas situaciones y evitar que fuera de los parques la gente pueda dedicarse a cazarlos y ese tipo de cosas que suelen ocurrir", señaló. La relación entre los incendios y la posible migración de los animales no está confirmada, pero en las próximas semanas se podría tener más datos al respecto. Cerca de la frontera con Bolivia, Argentina tiene al menos ocho parque naturales, entre ellos el Parque Nacional Chaco; Reserva Natural Educativa Colonia Benítez y el Parque Nacional El Impenetrable. El jaguar, afectado por la caza furtiva El jaguar o yaguareté es afectado por traficantes desde hace más de tres años. Existen procesos judiciales contra los presuntos responsables de la caza de estos animales. Los colmillos de estos colmillos son traficados a China. Los colmillos son vendidos en más de 1.000 dólares por unidad, lo que provocó que el negocio ilegal se incremente por los precios que los traficantes pagaban (más de 2.000 bolivianos por cada uno). Declaran zona de desastre al Madidi En una sesión extraordinaria y mediante un decreto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, declaró zona de desastre al Parque Nacional Madidi, donde más de 300 hectáreas fueron afectadas por los incendios. La zona norte del departamento de La Paz está siendo afectada desde hace dos semanas y ya se trasladaron bomberos y peritos para evitar que el fuego continúe en el sector donde viven osos jukumaris, gatos andinos, pumas, taruca, ciervos, monos, entre otros. SEPA MÁS  Incendios afectan 3 MM de hectáreas El incendio en la región de la Chiquitanía de Santa Cruz arrasó más de 3,1 millones de hectáreas (Ha) y se acerca a los niveles históricos de los años 2004 (3,3 millones) y 2010 (3,8 millones). El fuego está cerca del parque Noel Kempf Reportes de Santa Cruz dan cuenta de que el fuego se acerca a la Reserva Natural y Parque Nacional Noel Kempf Mercado; para evitar que esto suceda se realiza trabajos de mitigación y prevención en las zonas aledañas. Recomiendan mejorar el plan posincendio El Gobierno planteó un plan posincendio con 10 puntos, sin embargo, los expertos piden que se refuerce el mismo pensando en que se debe trabajar a largo plazo. Anuncian un juicio contra Evo Morales El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció que esta instancia impulsará en la siguiente legislatura un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales por los incendios en la Chiquitanía. En zonas afectadas crearán corredores biológicos Una vez que se tenga la primera evaluación posincendio y si es que se confirma que los animales migraron hacia otros países, se deberá considerar la posibilidad de construir corredores para el retorno de los mamíferos, según expresó la bióloga de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Jennifer Cahill. "Cuando se conozca la evaluación posincendio y con la primera lluvia, queremos elaborar un programa de restauración y ahí vamos a revisar qué especies están en otros países e incluso tendríamos que hacer corredores biológicos desde los otros países", dijo. Cahill señaló que los animales "no conocen de las fronteras en los países", por lo que el movimiento de algunas especies se da por las características similares entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. Asimismo, cuando el bosque se recupere en la zona de la Chiquitanía, la colonización por parte de los animales puede ser rápida. "Ni bien empiece a recuperar el bosque va a ser recolonizado, sólo que puede cambiar un poco, pero cuando se hace plantaciones en bloques hay una rápida colonización de aves", refirió la experta. Por otra parte, en lo que podría darse algunas dificultades es en cuanto a los insectos. "Los insectos están liquidados en todas sus etapas", aseguró. Denuncian caza de aves en la Chiquitanía A través de videos en las redes sociales pobladores de las zonas afectadas por los incendios en la Chiquitanía denuncian que en el lugar se está procediendo a la caza de aves. En este sentido, apuntan a las empresas que se dedican a la caza  de animales. Sin embargo, este medio consultó a dos de ellas, las mismas aseguraron que sólo se procede a la caza de torcazas y totaquis. Ambas especies están en la lista de aves que pueden ser cazadas de acuerdo a la normativa establecida por las autoridades. Empero, en los últimos días, se publicaron videos en los cuales se denuncia la caza de un tucán y de loros. Estas acusaciones no pudieron ser corroboradas. Varios animales están en peligro de extinción, por lo que la preservación de los mismos es vital en este periodo.  La fauna está trasladándose a zonas que están lejos del desastre en busca de agua y comida. Muchos de los animales aparecieron en comunidades y municipios cercanos a los bosques que se quemaron. Aún no se tiene una cuantificación del daño en la fauna, pero se estima que miles de animales murieron intoxicados y quemados en su afán de escapar del desastre.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario