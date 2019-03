Venezuela: SanciÃ³n de EEUU afecta directamente a clientes de Prodem

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La Canciller铆a de Venezuela, bajo control del chavismo, emiti贸 un comunicado聽 en que cr铆tica las sanciones de EEUU que incluyen al Prodem de Bolivia. Se帽ala que esa medida afecta de manera directa a los clientes del banco radicado en territorio nacional. "La medida (sanci贸n de EEUU) tambi茅n afecta de manera directa a ciudadanos de hermanos pa铆ses del continente, al dirigir su ataque hacia el Banco Prodem en Bolivia y el Banco Bandes Uruguay, con m谩s de 641.366 clientes", dice el comunicado. El viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion贸 al Banco de Desarrollo Econ贸mico y Social de Venezuela (Bandes) y sus filiales, incluidas las de Uruguay y Bolivia, como represalia por la detenci贸n de Roberto Marrero, el Jefe de Gabinete de Juan Guaid贸. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que el banco estatal Bandes y sus subsidiarias han sido transformadas en "veh铆culos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Nicol谩s Maduro". La noticia caus贸 revuelo en Bolivia, ante lo cual la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) asever贸 que la sanci贸n "no afecta" al Prodem, toda vez que el 99,5% de sus operaciones son en Bolivia y no realiza operaciones de comercio exterior. El Prodem, por su parte, a trav茅s de un comunicado, garantiz贸 a sus clientes que los dep贸sitos tienen pleno respaldo porque la entidad financiera est谩 trabajando con responsabilidad y normalidad. Agreg贸 que tiene solvencia y solidez de acuerdo con evaluaciones de riesgo constante. Con la sanci贸n, se congela los activos e intereses de las entidades afectadas en Estados Unidos. La Canciller铆a venezolana, en su comunicado emitido el 22 de marzo, rechaza "en茅rgicamente" las medidas de EEUU que considera "unilaterales, coercitivas, arbitrarias e ilegales". "Este ataque que atenta directamente contra el coraz贸n de las finanzas del Pueblo venezolano, demuestra la hipocres铆a imperial, que ofrece de manera enga帽osa una falsa ayuda humanitaria, mientras ataca las fuentes de generaci贸n de recursos de Venezuela", dice el texto. Agreg贸 que se afecta a m谩s de 23 millones de personas naturales y empresas p煤blicas y privadas dentro de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela, adem谩s de los clientes de las filiales en Bolivia y Uruguay. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario