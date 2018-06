Venta de terreno complica al cardenal antes de ir a Roma

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) le pide que salga a aclarar las cosas. La venta de un terreno de 1.717 metros cuadrados complica al cardenal Toribio Ticona antes de su viaje para ser consagrado en el Vaticano, el 29 de junio. La propiedad, que está en el municipio de Llallagua, fue inscrita a nombre del Obispado de Potosí, pero se comercializó de forma particular a una mujer. "Eso sabe Toribio, todos los pormenores. Yo lo único que sé es que vendió, pero nada más (...) Ese terreno es de él, lo compró cuando era obispo auxiliar de Potosí y estaba en Uncía, los papeles los hizo así, seguramente no regularizó los papeles", explicó el titular de la Iglesia católica en el país, Ricardo Centellas. La venta del terreno fue revelada el domingo por el diario Página Siete de la ciudad de La Paz. El Concejo Municipal de esa región inició una fiscalización sobre el espacio, que se encuentra en la zona Villa 22 de Diciembre y que es requerido por los vecinos para la ampliación de la unidad educativa Martín Cárdenas; también existe un proceso judicial abierto. La Alcaldía solicita que se demuestren los títulos de propiedad para zanjar el problema, mientras que el obispo emérito tiene apagado su teléfono y desde su entorno informan de que no hablará con los medios de comunicación hasta después de su viaje a la Santa Sede en Roma. Creían que era un lote baldío La concejala Ana María Castillo, que integra la Comisión de Tierra y Territorio, explicó que hasta ahora solo les llegó una solicitud para investigar la legalidad de la propiedad y que se requirió a los supuestos dueños presentar documentos que acrediten su derecho sobre el espacio. "Nos pidieron que expropiemos el terreno para beneficiar a los estudiantes. Pensábamos que era un lote baldío, pero algunos vecinos nos dijeron que corresponde al Obispado de Potosí, estamos esperando los documentos", precisó la autoridad. Explicó que el ejecutivo municipal adelantó que la actual propietaria del terreno es Leonor RG, quien lo habría adquirido de Ticona el 10 de octubre de 2013; antes, el 24 de septiembre de 1987, fue vendido e incrito a nombre del Obispado de Potosí por parte de Emilio Rocha y Gladys Olivio de Rocha, de acuerdo a la documentación que maneja la comuna. Un tema delicado El alcalde de Llallagua, Artemio Mamani, afirmó que el caso es muy "delicado" porque involucra al cardenal y al Obispado de Potosí. Evitó adelantar criterios y dijo que se espera que el Concejo Municipal emita un informe. "No quiero entrometerme mucho en ese tema. Tenía conocimiento, pero un poco conflictivo es este tema, hay problemas sobre ese terreno, hasta hay procesos. Estamos averiguando si es de la Iglesia", señaló escuetamente. Centellas confía en que el cardenal Ticona presente los documentos y aclare con qué recursos compró el lote. "Si era una cosa personal, debería estar a su nombre, pero hizo los papeles como persona jurídica", advierte el monseñor. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario