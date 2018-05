Verifican contaminación ambiental minera en comunidades de Poopó

Fotografia: El Comercio Agrandar la foto + Twittear La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro realizó una inspección a comunidades de la provincia Poopó y recogió denuncias de contaminación ambiental por efecto de la actividad minera que causan daños a la actividad agrícola, ganadera y agua de consumo humano, reportó radio Pío XII de la red Erbol. La visita se produjo el lunes al Centro Minero de Poopó para verificar la afectación que sufren los comunarios de Quesu Quesuni por las aguas ácidas que reciben. Los afectados pidieron a las autoridades hacer cumplir normativas ambientales y que las cooperativas dedicadas a la minería, realicen el tratamiento de las aguas. "El agua que tomamos nos hace dar diarrea. Soy mujer viuda, vivo de la siembra de mi terreno, antes sembraba papa pero ahora ya no produce y por eso me voy a Oruro", declaró una mujer señalando el estado de su terreno. "Lo que queremos es que cumplan nomas la ley sobre el tratamiento de las aguas. Inclusive han hablado que estas aguas tratadas pueden servir para el riego y el consumo animal", declaró un comunario. "Yo quisiera que esta Comisión de Medio Ambiente haga cumplir la ley, ya han visto cómo es la contaminación", indicó un tercer entrevistado, mientras un compañero suyo aclaró que ellos nunca pidieron que se cierren las minas, sino que las empresas o cooperativas trabajen con responsabilidad y no contaminen el medio ambiente. Por su parte el asambleísta departamental y a la vez representante del Centro Minero Totoral, Eliezer Nina, manifestó que el problema debe ser solucionado en una mesa de diálogo con todos los involucrados. "El departamento es minero y va a seguir siendo minero, pero lo que nos preocupa es la contaminación y el hecho que los mismos comunarios son cooperativistas y tenemos que sentarnos para que esto vaya adelante. Evidentemente nuestra provincia está contaminada y hay que prevenir para que no esté más contaminada", declaró. El presidente de la Comisión Juan Aguilar informó que se ha acordado una reunión para hacer respetar las normas medioambientales, porque han mostrado fotos de ganados muertos y se ha visto sembradíos afectados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario