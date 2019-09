Fotografia: Josu茅 Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Al menos el 20 por ciento de los incendios en la Chiquitan铆a, en Santa Cruz, que arrasaron con 1,7 millones de hect谩reas pueden estar conectados con los nuevos asentamientos que se conforman a trav茅s de la dotaci贸n de tierras que realiza el INRA y los permisos que otorga la ABT. El director del Centro para la Participaci贸n y Desarrollo Sostenible (Cepad), Carlos Hugo Molina, explic贸 que este es un momento muy sensible que tiene dos elementos: una sequ铆a muy fuerte, porque en cuatro meses no cay贸 una gota, y la aparici贸n de peque帽os focos聽 de calor iniciales. A eso se a帽ade que las quemas聽 "se dieron de manera simult谩nea y conjunta". Adem谩s, seg煤n Amigos de la Naturaleza "alrededor del 20 por ciento de los incendios de este a帽o han sido nuevos". Molina considera que los nuevos incendios est谩n relacionados con la denuncia que hacen desde hace tiempo por la presencia de nuevos colonos en tierras fiscales y que聽 pone en evidencia una manipulaci贸n electoral, porque muchas personas han sido registradas en municipios como San Rafael, San Miguel, San Ignacio de Velasco y San Jos茅. Dijo: "Esta combinaci贸n, sequ铆a e incremento de nuevos focos, ha dado como resultado una preocupaci贸n mayor que este proceso haya sido llevado adelante por personas que no conocen el comportamiento de estas tierras y act煤an de una manera que no corresponde". San Jos茅 de Chiquitos S贸lo en San Jos茅 hay 400 comunidades nuevas que se conformaron con la dotaci贸n de tierras del INRA. Los colonos llegan de diferentes partes como Potos铆 y Cochabamba. Tambi茅n del interior de Santa Cruz de San Juli谩n, Yapacan铆 y 4 Ca帽adas. Los asentamientos est谩n autorizados por el INRA y la ABT "pero son un atentado a una ocupaci贸n del territorio, sin ninguna planificaci贸n ni coordinaci贸n con el nivel nacional y municipal. El departamental tampoco est谩 presente", cuestion贸 el alcalde de San Jos茅, Germa铆n Caballero. Desde un inicio la poblaci贸n rechaz贸 el traslado de gente, incluso, luego de un cabildo, el ministro Carlos Romero y la entonces ministra de Tierras Nemesia Achacollo se comprometieron a coordinar y a que las comunidades del lugar tengan prioridad en la dotaci贸n;聽 sin embargo, "los asentamientos siguen". San Ignacio de Velasco Hay 180 nuevas comunidades desde 2000 conformadas por personas que llegan del Chapare, San Juli谩n y 4 Ca帽adas y se dedican a deforestar la tierra para聽 cultivar soya, sorgo y man铆. Aunque la poblaci贸n pidi贸 regular el traslado, esta acci贸n es calificada de pol铆tica y que no repercute en un cambio, explic贸 el alcalde Mois茅s Salser. 聽 Preocupa que este proceso haya sido llevado adelante por personas que no conocen estas tierras.(Carlos H. Molina) 聽 CERCA DE 1.000 ASENTAMIENTOS Desde la gesti贸n 2013 a agosto de este a帽o, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorg贸 al menos 974 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades campesinas, interculturales e ind铆genas en la regi贸n de la Chiquitan铆a (Santa Cruz). Adem谩s, en los 煤ltimos seis a帽os el desmonte subi贸 aproximadamente un 317 por ciento. En 2013, la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autoriz贸 desmontar 62 mil hect谩reas, mientras que en 2018 aprob贸 259 mil. 聽 FUERTE MIGRACI脫N Y LA LABOR QUE ASUME EL INRA La fuerte migraci贸n del campo hacia las ciudades y particularmente a Santa Cruz que experimenta el pa铆s se acelera por el rol que juega el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que entre 2013 y 2019 emiti贸 974 resoluciones para asentamientos en la Chiquitan铆a. Al respecto, el director del Cepad expres贸 que los procedimientos que aplica el INRA son de "alt铆sima preocupaci贸n, porque no s贸lo se trata de entregar tierras que no son aptas para cultivo, porque tienen vocaci贸n forestal, sino que es parte de un proceso que produce situaciones muy complicadas". Explic贸 que como consecuencia de los incendios se ha abierto una reflexi贸n de parte del departamento de Santa Cruz como unidad territorial, "porque la dotaci贸n de tierras que tienen vocaci贸n forestal puede terminar disminuyendo la capacidad de bosques que el pa铆s necesita mantener". Pero, adem谩s, puede destruir de manera complicada un equilibrio ecol贸gico, porque a toda la zona de la Chiquitan铆a se la conoce como bosque seco que tardar谩 unos 200 a帽os en regenerarse. Se estima que en 37 d铆as de incendios forestales el fuego ha arrasado con 1,7 millones de hect谩reas, por lo que, se considera el peor desastre al menos en la 煤ltima d茅cada. Sobre los nuevos asentamientos el ministro de Tierras, César Cocarico, manifestó antes que "muchas personas no quieren que gente del occidente vaya al oriente" y que ello es peligroso porque se pretende volver a escenarios del año 2008.