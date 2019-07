Virus que se investigas causa fiebre hemorrágica

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Salud inform贸 聽que 聽el virus infeccioso que se investiga causa fiebre hemorr谩gica, 聽pero 聽 a煤n 聽se esperan 聽los resultados de laboratorio para determinar la naturaleza de la enfermedad. Ayer 聽 se 聽 despleg贸 una 聽comisi贸n al municipio pace帽o de Caranavi 聽 聽 聽para detectar al vector que transmite este 聽mal y 聽 provoc贸 la muerte de una 聽joven m茅dica interna. 聽



"Hay una hip贸tesis diagn贸stica que 聽maneja el consejo t茅cnico y habla de un virus que produce fiebre hemorr谩gica. En ese sentido, los 煤ltimos elementos que tenemos son relacionados a un virus que es end茅mico del pa铆s; pero hasta que no tengamos una confirmaci贸n, no nos 聽podemos adelantar 聽 a definir un agente etiol贸gico", dijo ayer 聽el viceministro de Salud, 聽脕lvaro Terrazas, 聽en conferencia de prensa. Investigaci贸n epidemiol贸gica La 聽autoridad inform贸 聽que se 聽desplaz贸 un equipo de especialistas del Ministerio de Salud a la zona de Caranavi para 聽 聽hacer seguimiento a las personas 聽que tuvieron contacto con la m茅dica interna que falleci贸 a causa de este virus a煤n no identificado. Este 聽grupo -explic贸- 聽 llevar谩 adelante 聽una investigaci贸n epidemiol贸gica. "Tambi茅n se desplegaron equipos para encontrar alg煤n vector o reservorio, con base en los elementos que manej贸 como sospecha el consejo t茅cnico, que se llev贸 adelante con los expertos del Sedes (Servicio Departamental de Salud) y del Ministerio de Salud", sostuvo Terrazas. El gobierno moviliza este contingente de especialistas 聽despu茅s 聽de casi un mes 聽de la muerte de la interna Ximena Cu茅llar, quien 聽falleci贸 el pasado 聽5 de junio 聽a causa de 聽un virus infeccioso desconocido. La joven contagi贸 聽 聽a dos m茅dicos que actualmente se encuentran 聽en terapia intensiva en 聽el 聽Hospital 聽Obrero y en el nosocomio de la Caja Petrolera de Salud. El director t茅cnico del Sedes de La Paz, Ram贸n Cordero, inform贸 聽el lunes que la m茅dica falleci贸 a causa del 聽virus que "con seguridad" contrajo por roedores en una zona rural de Caranavi. 聽"Sabemos que (el mal) es de tipo viral y tiene su origen por el contacto con roedores", dijo. Otras fuentes del 谩rea 聽sospechan 聽que la infecci贸n que afect贸 a la internista, 聽y 聽probablemente a los m茅dicos que est谩n 聽en terapia intensiva, fue producida por el virus Machupo. Seg煤n 聽la OPS, 茅ste produce 聽 la denominada 聽fiebre hemorr谩gica boliviana, 聽"una enfermedad zoon贸tica, viral y tambi茅n conocida como tifus negro".



Descartan 聽 un caso sospechoso El viceministro Terrazas descart贸 聽 que Yosel铆n Mamani -la tercera paciente sospechosa de haber contra铆do la enfermedad- tenga el virus desconocido. La mujer, enfermera en 聽Caranavi, lleg贸 de emergencia de ese municipio 聽y 聽fue internada en las 煤ltimas horas 聽en el Hospital del T贸rax de La Paz. "Se descart贸 a la enfermera como sospechosa. Fue dada de alta con seguimiento, observaci贸n y tratamiento domiciliario por un s铆ndrome de intoxicaci贸n bacteriano", sostuvo ayer Terrazas. 聽Detall贸 que los otros dos 聽casos 聽 sospechosos a煤n se encuentran en observaci贸n y se esperan 聽los resultados de laboratorio 聽para descartar o no la infecci贸n viral. Anoche, minutos despu茅s de la conferencia de prensa, en 聽un contacto con la red ATB , 聽galenos del Hospital del T贸rax informaron que la enfermera continuaba en el establecimiento. 聽"La paciente se encuentra estable. Estamos tomando todas las medidas de seguridad porque ella tuvo contacto directo con la internista que muri贸. Tenemos una instrucci贸n del ministerio de mandar a los pacientes al Hospital del Norte, pero a煤n no tuvimos el visto bueno de este nosocomio para hacerlo", declar贸 la doctora Evel铆n Oros. El viceministro de Salud inform贸 ayer que 聽los dos m茅dicos, que est谩n internados en terapia intensiva por el 聽virus a煤n no identificado, presentan una evoluci贸n favorable leve. Anunci贸 que hoy 聽se espera tener los resultados del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) que identificar谩n el virus. Equipo revisar谩 historias cl铆nicas para buscar nuevos casos P谩gina Siete 聽/ La Paz El jefe nacional de Epidemiolog铆a del Ministerio de Salud, Jhemis Molina, dijo 聽ayer que adem谩s de realizar el 聽 seguimiento a las personas 聽que tuvieron contacto con la internista fallecida a causa del virus infeccioso desconocido en Caranavi, la comisi贸n 聽 revisar谩 las 聽historias cl铆nicas para buscar nuevos casos 聽en el sector. "La Unidad de Epidemiolog铆a ha coordinado un viaje a Caranavi para hacer 聽una intervenci贸n de seguimiento de casos. La comisi贸n est谩 liderada por la responsable del Programa de Enfermedades Transmitidas por Roedores", inform贸 ayer 聽la autoridad 聽minutos despu茅s de partir el equipo hacia el norte pace帽o. El equipo de contingencia se completar谩 hoy con la incorporaci贸n de un experto de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud/Organizaci贸n Mundial de la Salud. Molina se帽al贸 que el tiempo de su permanencia puede extenderse de acuerdo a la identificaci贸n de contactos y las variables epidemiol贸gicas requeridas por el Ministerio de Salud. Los 聽s铆ntomas Salud La Sociedad de Infectolog铆a de Bolivia 聽dijo 聽 que se considera "caso sospechoso" a toda 聽persona que venga de la zona end茅mica o 聽haya tenido contacto con pacientes internados y presente los s铆ntomas:

La Sociedad de Infectolog铆a de Bolivia 聽dijo 聽 que se considera "caso sospechoso" a toda 聽persona que venga de la zona end茅mica o 聽haya tenido contacto con pacientes internados y presente los s铆ntomas: 1 Cefalea

Cefalea 2 Dolores musculares

Dolores musculares 3 Dolor abdominal

Dolor abdominal 4 Leucopenia (disminuci贸n de los gl贸bulos blancos) y plaquetopenia (disminuci贸n de las plaquetas en el hemograma) 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario