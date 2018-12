Vocales Costas y Sandoval mandaron peticiÃ³n a la CIDH

Fotografia: TSE Agrandar la foto + Twittear El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, inform贸 en ERBOL que junto a su colega Dunia Sandoval, enviaron el 25 de noviembre una petici贸n de medidas cautelares聽 a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la finalidad de que se garantice su trabajo sin presiones. Costas y Sandoval son los dos vocales que se declararon disidentes en la resoluci贸n del TSE, que habilit贸 la repostulaci贸n de Evo Morales. Los restantes cuatro miembros de Sala Plena aprobaron la candidatura del mandatario. "Hemos pedido una medida cautelar, para que podamos ejercitar nuestra competencias y tomar las decisiones de manera libre y si presiones", explic贸 el vocal Costas, quien indic贸 que la solicitud se remiti贸 a la CIDH mediante la representaci贸n boliviana ante la OEA. Se帽al贸 que al momento no ha recibido una respuesta de la Comisi贸n y que se encuentra a la espera "como todo el mundo". El vocal indic贸 que a la petici贸n se adjunt贸 los reportes de prensa sobre las amenazas que recibi贸 el 脫rgano Electoral, de parte de pol铆ticos, expresidentes, organizaciones sociales y hasta un magistrado del Tribunal Constitucional, respecto a la habilitaci贸n o no de Evo Morales. Dijo que muchas veces los vocales decidieron guardar silencio, pero cuando el Estado no garantiza el trabajo de uno de sus 贸rganos, habr谩 una instancia internacional que por lo menos reciba la preocupaci贸n. Entre las presiones, Costas mencion贸 las declaraciones que hizo el Vicepresidente del MAS, Gerardo Garc铆a, quien advirti贸 que habr铆a "consecuencias" si inhabilitaban a Morales, y los dichos del magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, en sentido de que los vocales electorales podr铆an ser procesados de no respetar la sentencia 084/2017. Calific贸 las expresiones del magistrado Ceballos como "el mayor de los excesos". Sin embargo, Costas aclar贸 que no ha recibido ninguna presi贸n directamente con una llamada telef贸nica. La semana pasada se supo que ambos vocales tambi茅n hicieron llegar su denuncia ante el Defensor del Pueblo, que brind贸 garant铆as para que desarrollen su trabajo. Costas indic贸 que junto Sandoval hicieron conocer al resto de los vocales sobre las peticiones, despu茅s de haberlas presentado. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario