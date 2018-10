Vocales observados se defienden y Costas ve innecesario cubrir acefalías

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Los vocales electorales observados por la oposici√≥n por su presunto v√≠nculo con el oficialismo, Mar√≠a Eugenia Choque y Lucy Cruz, aseguraron su "profunda independencia" del Ejecutivo y negaron que exista crisis en este √≥rgano, mientras que el vocal Antonio Costas asegur√≥ que es "oficioso e innecesario" el proyecto de ley que busca llenar los dos espacios ac√©falos en la Sala Plena. "Nosotros, dentro de nuestro mandato, tenemos absoluta independencia, nuestro calendario ha sido programado en completa independencia", dijo la vocal Choque. En los √ļltimos d√≠as, el TSE se ha visto en la cresta de la opini√≥n p√ļblica por las renuncias del vicepresidente Jos√© Luis Exeni y la presidente Katia Uriona, por razones de salud y vulneraci√≥n de la institucionalidad, respectivamente, lo que gener√≥ una serie de cr√≠ticas sobre la p√©rdida de credibilidad y debilitamiento institucional. Ante esto, el presidente de la Asamblea, √Ālvaro Garc√≠a Linera, adelant√≥ aplicar una norma para llenar las acefal√≠as, titulares y suplentes, bajo el argumento de reforzar el TSE. Seg√ļn la oposici√≥n, en el TSE se habr√≠a conformado dos frentes, los que responden al Gobierno y los disidentes, hecho que fue desvirtuado por las vocales Choque y Cruz, esta √ļltima delegada presidencial, al manifestar que los cinco que contin√ļan con sus labores con miras a las elecciones primarias y que gozan de absoluta independencia. "Es evidente que en sala plena siempre existen disidencias, pero son enmarcadas en la norma. Todas las disidencias que se presentan deben ser debidamente fundamentadas, pero queremos hacer conocer que nunca ha habido esa divisi√≥n", asever√≥ Cruz en un evento sobre democracia intercultural y paridad. En la misma l√≠nea, el presidente Evo Morales sali√≥ al frente y sostuvo que "el TSE est√° en crisis, eso dice la derecha, pero si evaluamos qui√©n est√° en crisis, la derecha est√° en crisis, no el Tribunal Supremo Electoral. Tienen sus problemas, disputas internas y no tienen programa; bueno, eso es la responsabilidad de ellos". Por su parte, el vocal Costas asegur√≥ que el TSE puede trabajar con normalidad con la cantidad de vocales que tiene y que las renuncias no afectan su labor, por lo que la intenci√≥n de la Asamblea de llenar los cargos ac√©falos es "oficiosa". "Nosotros, como fieles cumplidores de la Constituci√≥n y la ley, le acataremos lo que disponga esta instancia legislativa, pero en mi concepto es innecesario", dijo Costas a Erbol. Estas declaraciones enfadaron al oficialismo, que respondi√≥ a trav√©s de la presidenta de la C√°mara de Diputados, Gabriela Monta√Īo, quien dijo que no se trata de un "capricho". "No se trata de una situaci√≥n o una acci√≥n oficiosa por parte de la Asamblea, como se√Īala el vocal Costas; nosotros estamos actuando, adem√°s, en el marco de la atribuci√≥n de la Asamblea, es una atribuci√≥n constitucional. No estamos asumiendo un capricho de alguien que se le ocurri√≥", dijo en conferencia de prensa. Por su parte, la oposici√≥n asegur√≥ que el TSE se encontraba en crisis y que el partido gubernamental ten√≠a la urgencia de llenar las vacancias con el objetivo de "validar"la participaci√≥n del binomio presidencial (Morales-Garc√≠a) para las primarias y dejar de lado el mandato del refer√©ndum del 21F. El diputado Gonzalo Guti√©rrez (UD) asegur√≥ que es evidente una "profunda crisis" en el √ďrgano Electoral, debido a la renuncia de dos vocales y se√Īal√≥ que el MAS est√° poniendo "parches" que ponen en duda la credibilidad del TSE. ¬† 5 vocales titulares en el TSE. Tras la renuncia de Katia Uriona y Jos√© Luis Exeni, el TSE qued√≥ con cinco titulares, suficientes para sostener el qu√≥rum. ¬† DATOS Una notaria cochabambina se perfila. La notaria de fe p√ļblica Lidia Iriarte T√≥rrez, nacida en Cochabamba, se perfila como nueva vocal titular del TSE, en el marco de la ley que aprobar√° la Asamblea Legislativa para llenar las acefal√≠as en el cuarto poder del Estado. Partidos entregaron 28 mil libros de militantes. Ocho organizaciones pol√≠ticas entregaron 28.035 libros de nuevos militantes para actualizar datos y obtener su personalidad jur√≠dica. En tanto, tres organizaciones de 12 que buscaban personer√≠a entregaron este requisito. ¬† OPINIONES "La derecha dice que el TSE est√° en crisis, pero si evaluamos, la derecha est√° en crisis, no el TSE. Tienen problemas internos, disputas y no tienen un programa, eso es la responsabilidad de ellos". Evo Morales. Presidente de Bolivia "Es oficioso y adem√°s es innecesario (que la ALP nombre a los dos vocales faltantes). La ley establece que el TSE puede trabajar mientras exista el qu√≥rum reglamentario, que son cuatro vocales". Antonio Costas. Vocal del TSE ¬† LEY CORTA PARA DESIGNAR VOCALES PASA AL SENADO REDACCI√ďN CENTRAL La C√°mara de Diputados aprob√≥ ayer en grande y en detalle el proyecto de ley que modifica el art√≠culo 48 de la Ley del √ďrgano Electoral, para cubrir las acefal√≠as de vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la pas√≥ al Senado para su evaluaci√≥n y aprobaci√≥n. El presidente de la c√°mara de Senadores, Milton Bar√≥n, dio por hecho que esta instancia aprobar√° la norma y que hasta la siguiente semana se habilitar√° una sesi√≥n de la Asamblea Legislativa para definir "la f√≥rmula que se utilizar√° para completar las vocal√≠as en el ente electoral". "Este proceso tiene dos pasos. El primero, aprobar la ley que nosotros (Senado) pensamos hacerlo hasta la pr√≥xima semana. Una vez ocurra esto, la Asamblea tendr√° que reunirse para asumir una determinaci√≥n por cu√°l de las opciones va", dijo. Acot√≥ que una posibilidad es que se lance una nueva convocatoria y la otra opci√≥n es seleccionar a los vocales del TSE de entre quienes llegaron al pleno de la Asamblea en 2015 y no fueron elegidos, pero tendr√° que definirlo el pleno de la Asamblea. El proyecto de ley define que la ALP designar√° una vocal√≠a titular y seis suplentes, mientras que la otra vocal√≠a que est√° pendiente ser√° ocupada por la √ļnica suplente que no renunci√≥, la cochabambina Lidia Iriarte, una abogada que trabaja en una notar√≠a. La norma tambi√©n permite a los suplentes trabajar en otra funci√≥n p√ļblica con algunas restricciones.