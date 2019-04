Vuelos a bajo costo no llegan a Bolivia y se paga seis veces más que en Europa

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Mientras en pa√≠ses como Argentina, Colombia, Chile y Brasil hace m√°s de seis a√Īos llegaron los vuelos baratos ("low cost") en aerol√≠neas como VivaColombia, VivaAerobus, Azul Linhas A√©rea, Sky Airlines, Gol y otras, estos servicio a√ļn no llegan a Bolivia debido a que los impuestos son muy altos, hay mucha burocracia para aplicarlos y el mercado es todav√≠a reducido, explican los operadores. El mercado de aeronavegaci√≥n en Latinoam√©rica est√° creciendo mucho los √ļltimos a√Īos gracias a las l√≠neas a√©reas "low cost", que han conquistado un mercado importante. "Eso ha hecho que personas que nunca volaron puedan volar hoy d√≠a. Bajo costo no significa que sean malas; son compa√Ī√≠as, ellos traen aviones nuevos, muy eficientes". Estos vuelos funcionan eliminando algunos servicios que prestan aerol√≠neas tradicionales, como alimentaci√≥n, selecci√≥n de sillas y equipaje en bodega. A cambio, los viajeros reciben tiquetes a precios m√≥dicos. Pero si desean esos servicios, pagan un costo adicional. Volar en Am√©rica Latina es seis veces m√°s caro que viajar en Europa. En ese continente, recorrer mil kil√≥metros en un avi√≥n (la distancia de Par√≠s a Madrid) cuesta unos 106 d√≥lares, pero en Am√©rica Latina, esa misma distancia (que ser√≠a de Lima a La Paz) cuesta 599 d√≥lares o m√°s. Esta ruta no la cubre ninguna aerol√≠nea de bajo costo. La empresa estatal BoA la ofrece a un costo de 559 d√≥lares; unos 3.913 bolivianos, la tarifa m√°s alta de los operadores. El costo m√°s bajo lo tiene Latan, a 2.240 bolivianos (unos 320 d√≥lares). Le sigue Avianca con 2.400 bolivianos (340 d√≥lares). Los ejecutivos de Latan se√Īalaron en 2018 que trabajaban en la incorporaci√≥n de algunos elementos del segmento "bajo costo" en vuelos internacionales en pa√≠ses donde m√°s operan, como Brasil, Argentina y Per√ļ. El grupo ya tiene rutas de bajos costo en su pa√≠s Chile. El presidente de la Asociaci√≥n Nacional de Pilotos Civiles de Bolivia (Anpcb), Francisco Arias, explic√≥ que el negocio de la aviaci√≥n es muy caro en el pa√≠s. "La Aduana no perdona. La ley dice que los del rubro pueden meter repuesto sin impuestos, pero igualito me cobran el 33 por ciento del monto del repuesto y sube enormemente el costo. Un motor de 45 mil d√≥lares con impuesto y todo te llega a costar 68 mil d√≥lares, si no es m√°s", dijo Arias. Explic√≥ que, debido a esos altos costos, Amaszonas tiene su central en Paraguay, donde puede cambiar repuestos con un pago de impuestos m√°s bajo, porque en Bolivia no tiene esas facilidades. El exsuperintendente de Transportes Wilson Villarroel explic√≥ que el mercado nacional es muy reducido, por lo que no llama la atenci√≥n de las empresas de bajo costo. "Esas l√≠neas operan con vuelos llenos, no puedes cambiar de fecha o los pierdes", dijo. Las aerol√≠neas de bajo costo se han abierto camino como una alternativa para viajeros que quieren viajar a precios baratos, indic√≥ el director de Commercial Avionics, Fernando DosSantos. "Comenz√≥ muy fuerte en Brasil con GOL. Hoy en d√≠a tenemos otras aerol√≠neas en Brasil. Hace dos a√Īos, Brasil anunci√≥ que por primera vez hab√≠an sido m√°s los pasajeros en avi√≥n que en los buses", dijo DosSantos. El especialista indic√≥ que debido a que las nuevas empresas comenzaron a reducir los clientes de las aerol√≠neas consolidadas comenzaron a bajar costos o crear otras compa√Ī√≠as de bajo costo. Con estas empresas, los vuelos se hicieron m√°s accesibles a toda la poblaci√≥n. Este modelo de negocio pretende llevar el viaje en avi√≥n a todos los sectores de la poblaci√≥n y competir incluso con el transporte de viaje terrestre (las flotas), explic√≥ Dos Santos. "Estas aerol√≠neas dicen por qu√© le vamos a hacer pagar por todo, cuando en realidad un pasajero no necesariamente quiere ir en la ventana, comer a bordo; entonces ese costo se reduce", dijo. En 2017, s√≥lo Colombia ten√≠a el 16 por ciento del mercado, seg√ļn datos de la Asociaci√≥n de Transporte A√©reo de Colombia (Atac). Para 2020, se prev√© que el segmento tenga un crecimiento del 28 por ciento en ese pa√≠s. Esta tendencia empez√≥ en Europa hace varios a√Īos, sigui√≥ en Estados Unidos y creci√≥ bastante con empresas como Saot Wess y Spirit. ¬† NORMAS NACIONALES DE AERONAVEGACI√ďN En Bolivia y otros pa√≠ses del extranjero no hay una norma que determine el tiempo de vida o las horas de vuelo que debe tener un avi√≥n para dejar de prestar servicio de transporte de pasajeros. La norma boliviana s√≥lo proh√≠be la importaci√≥n de aeronaves con una antig√ľedad mayor a 25 a√Īos. Esta condici√≥n se detalla en la Ley General de Transporte, en su art√≠culo 178. En tanto que el art√≠culo 96 de la Ley de Aeron√°utica Civil (2902) establece que los transportadores deber√°n procurar la renovaci√≥n de su flota de aeronaves conforme a los adelantos tecnol√≥gicos, en la medida que las caracter√≠sticas del servicio lo requieran y las previsiones de infraestructura lo posibiliten, tendiendo as√≠ a un mejor servicio para el usuario. ¬† CONSEJOS PARA ENCONTRAR VUELOS M√ĀS BARATOS AL EXTERIOR Inf√≥rmese y analice el mercado. Puede resultar tedioso, pero nadie dijo que encontrar vuelos baratos fuera f√°cil.

Algunas herramientas para ayudarle en esa tarea pueden ser webs especializadas en informar acerca de ofertas. En Scott's Cheap Flight, por ejemplo, le hacen llegar alertas a su correo electrónico cada vez que encuentran vuelos internacionales baratos en el aeropuerto que ha marcado como favorito. Algo similar también hace la web Nomadic Matt. Intente ser flexible en fechas y destinos. Lo mejor para encontrar vuelos baratos es volar al lugar y en el momento que sea barato.

Use buscadores para rastrear vuelos sin destino para saber las opciones que tienen el mejor precio y despu√©s decidir sus vacaciones o escapadas en funci√≥n de √©stas. ¬ŅCu√°ndo cambian de precio los boletos? Seg√ļn un estudio de CheapAir.com, la tarifa m√°s baja para cualquier vuelo cambia un promedio de 62 veces durante el per√≠odo en que ese viaje est√° a la venta. Lo que significa que lo hace cada 5-6 d√≠as. Compre sus billetes en el buen momento. Lo importante no es tanto qu√© d√≠a de la semana se los compra, sino con cu√°nta antelaci√≥n se lo haga.

Cuanto más cerca de la fecha de viaje estemos, más caras serán las tarifas. Mientras que si la fecha es demasiado lejana, quizás tampoco sea lo más efectivo, porque al contar con mucho tiempo de margen, las aerolíneas no tienen la presión de realizar ofertas.

En promedio, es mejor comprarlo con unos 70 d√≠as de antelaci√≥n. Compre usted mismo sus boletos. Las webs dedicadas a buscar vuelos son muy funcionales si el tiempo que dispone no alcanza para buscar un boleto de otra manera. Pero si tiene suficiente tiempo, es mejor hacerlo por cuenta propia. ¬ŅQu√© d√≠a comprar los billetes? Un estudio elaborado por la compa√Ī√≠a ARC, en colaboraci√≥n con los datos de Expedia para 2019, indica que, en t√©rminos generales, las tarifas m√°s econ√≥micas para vuelos en clase turista y premium se encuentran los domingos. Mientras que los precios m√°s elevados suelen darse jueves y viernes. Viaje fuera de temporada. Est√° claro que un vuelo barato en Semana Santa o Navidad es casi un milagro. Por lo tanto, es evidente que ser√° mucho mejor intentar planear viajes y escapadas fuera de fechas clave en las que todo el mundo est√° viajando. Esto ayudar√° a dar con grandes ofertas en vuelos. Separa sus viajes. Con separar los viajes nos referimos a que reserve su boleto de ida y de vuelta de manera independiente, lo que facilita disminuir el costo de sus pasajes. Esto se debe a que cuando estos viajes vienen en paquete usualmente no hay ofertas que puedan aliviar un poco la econom√≠a del pasajero, pero si los compra por separado, hay m√°s probabilidades de que uno u otro est√© en promoci√≥n. Adem√°s, el lugar en donde se planea abordar el avi√≥n influir√° mucho en el costo de los boletos. ¬† BOA RENOVAR√Ā AERONAVE QUE TRAJO HACE UN A√ĎO REDACCI√ďN CENTRAL El director comercial para Am√©rica Latina de Boeing, Randy Lander, explic√≥ que BoA tiene previsto renovar su Boeing 767-300 ERW, que realiza vuelos internacionales, "porque est√° llegando a su final de vida √ļtil y es natural que BoA est√© viendo opciones", dijo. BoA present√≥ esa nave en diciembre de 2017, para realizar vuelos a Buenos Aires, Madrid y Miami. Ahora, a s√≥lo un a√Īo de uso, se anuncia su renovaci√≥n. "Este a√Īo, si tenemos un plan de renovaci√≥n de flota, vamos a tener cambios importantes sobre todo en el segundo semestre, en nuestra flota tanto de largo alcance como los que operan en Bolivia", dijo el gerente de BoA, Ronald Casso, la semana pasada. El ejecutivo de Boeing explic√≥ que la compa√Ī√≠a ve como relevo de la B 767 al Boeing 787, apodado Dreamliner. "Ha sido el avi√≥n m√°s vendido a nivel de esa categor√≠a. El Boeing 787 es un avi√≥n de pasajeros de tama√Īo medio y fuselaje ancho, de doble pasillo. Puede transportar hasta 217 pasajeros. Su primer vuelo fue en 2009. "El avi√≥n lo lanzamos en 2007. Desde nuestro punto de vista, ser√≠a el reemplazo natural para el 767", dijo. De los 21 aviones de BoA, el 50 por ciento es alquilado y el resto, propio. Comprar un avi√≥n Boeing, dependiendo del modelo y a√Īo, puede costar entre 70 y 425 millones de d√≥lares, raz√≥n por la que muchas aerol√≠neas prefieren alquilarlos. Lander desconoce si BoA comprar√° un avi√≥n o lo alquilar√° de algunos de sus arrendadores. "Alquilar es una herramienta creativa. En vez de gastar tanto dinero en un activo, es un poco m√°s rentable y, si BoA lo considera de esa manera, creo que es la decisi√≥n correcta", indic√≥.