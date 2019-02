Área deforestada no está dentro del valle Tucabaca

Fotografia: Periódico La Región Agrandar la foto + Twittear La Esperanza, que, según denuncia de comunarios de Santo Corazón (Roboré), habría sido avasallada y deforestada, no se encuentra dentro de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Valle de Tucabaca, tampoco dentro del Área Protegida Municipal El Paquió, sino que es una propiedad privada colindante con Tucabaca, aseguró la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación, Cinthia Asín. No obstante, Asín dijo que un equipo de guardaparques se ha trasladado al lugar para verificar si la propiedad cuenta con los permisos del INRA y de la ABT. Explicó que La Esperanza tiene 473 hectáreas, pero contradictoriamente los vecinos denuncian que el área afectada es de 600 hectáreas. "Vamos a precisar la cantidad de área deforestada y si están cumpliendo con las normas, porque toda propiedad colindante a un área protegida como el Valle de Tucabaca debe tener un tratamiento especial", añadió.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario