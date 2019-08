70% del área quemada coincide con avance de frontera agropecuaria

Fotografia: Pablo Rivera / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El 70 por ciento del 谩rea quemada por los incendios forestales en la Chiquitan铆a son predios fiscales y de propiedad de empresas agropecuarias, pues existe una estrecha relaci贸n entre las zonas afectadas por el fuego y las franjas de penetraci贸n de la frontera agr铆cola y ganadera, inform贸 el presidente de la Fundaci贸n Tierra, Gonzalo Colque. Seg煤n datos de la Secretar铆a de Medio Ambiente de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, el 谩rea afectada por los incendios forestales alcanza a 1.000.100 hect谩reas. Hasta ayer, hab铆a 30 incendios activos en nueve municipios. Colque se帽ala que los incendios se registran en los municipios de San Jos茅 de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Mat铆as, Robor茅 y Puerto Su谩rez. Estas zonas -seg煤n el investigador- son precisamente las mismas donde actualmente se ampl铆a la frontera agr铆cola y ganadera con fines comerciales, es decir, soya y carne bovina para exportaci贸n. Argument贸 que "no se dan los incendios en lugares donde no se penetra con la expansi贸n de la frontera agr铆cola". "Las cifras preliminares que tenemos muestran que la mayor parte de las hect谩reas quemadas ser铆an tierras fiscales y tierras de empresas agropecuarias. B谩sicamente estar铆amos hablando de un 70 por ciento, m铆nimo, del total de tierras quemadas", afirm贸 Colque. Por su parte, el gerente de la Federaci贸n de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Javier Land铆var, indic贸 que existe una importante afectaci贸n provocada por el fuego, sobre todo por la quema de pasturas que representa el alimento para el ganado. La mayor afectaci贸n est谩 en Robor茅 y San Rafael. "Son zonas donde predominan los peque帽os productores con grandes extensiones de bosques. Entonces eso ha sido, quiz谩s, algo que ha hecho que sea mucho m谩s dram谩tica la situaci贸n para los productores de San Rafael y Robor茅", dijo. Para Colque, los incendios forestales registrados en la Chiquitan铆a son una consecuencia de una pol铆tica nacional agresiva que apunta a desmontar el bosque para convertirlo en predios agr铆colas o ganaderos, para lo cual se modificaron normas que permiten el cambio de uso de suelo. De ese modo, tierras con vocaci贸n forestal ahora son utilizadas en la actividad agropecuaria. Explic贸 que los asentamientos humanos en la Chiquitan铆a son parte de las causas del desastre, pero subray贸 que la causa principal es dicha pol铆tica nacional. Gobernaci贸n cuestiona El secretario general de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Roly Aguilera, dijo que existen determinaciones t茅cnicas que se帽alan que los incendios forestales se han dado, en gran manera, en predios dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a comunidades campesinas, ind铆genas e interculturales. Observ贸, adem谩s, que dichos terrenos dotados son de vocaci贸n forestal y no agropecuaria, por lo que considera que se trata de una dotaci贸n ilegal. "Qu茅 espera el Gobierno para declarar desastre nacional (...), o qu茅 est谩 tapando. 驴O no quiere que se conozca la verdad con relaci贸n a los asentamientos irregulares que se llevaron adelante en esta zona?", cuestion贸. Los Tiempos busc贸 ayer la postura en relaci贸n a este tema del viceministro de Tierras, Juan Carlos Le贸n, y del director del INRA en Santa Cruz, Sergio Iman谩; sin embargo, no atendieron sus tel茅fonos. 聽 DATOS El fuego no cesa en Concepci贸n. Es el municipio m谩s afectado por los focos de quema. Militares, polic铆as, bomberos y voluntarios trabajan en la zona con el prop贸sito de mitigar el fuego. Hay 10 comunidades afectadas s贸lo en este municipio. Brigadistas argentinos van a la Chiquitan铆a. Son 100 militares y 100 cascos blancos. Se dirigen al lugar del incendio con cisternas, gr煤as y una potabilizadora de agua. Hay tres acusados de ocasionar incendios. La Polic铆a de Robor茅 aprehendi贸 ayer a tres hombres acusados de provocar incendios en la Chiquitan铆a. Portaban gasolina. Focos de calor bajan de 8 mil a 142. La disminuci贸n se dio entre el 18 y el 29 de agosto, seg煤n el ministro de la Presidencia, Juan Ram贸n Quintana. Helic贸pteros de Per煤 operaron en San Ignacio. Las dos aeronaves que llegaron ayer desde el vecino pa铆s y, tras reconocer terreno, iniciaron la mitigaci贸n. Gobierno seguir谩 dando tierras en la Chiquitan铆a. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, asegur贸 que el pa铆s necesita contar con alimentos, y que las nuevas comunidades garantizar谩n la provisi贸n. 聽 SUGIEREN AUDITOR脥A PARA IDENTIFICAR RESPONSABLES REDACCI脫N CENTRAL El director de la Fundaci贸n Tierra, Gonzalo Colque, considera que la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deben ser sujetos de una auditor铆a ambiental para identificar responsabilidades en lo que respecta a los incendios forestales. "Una vez que termine esta etapa de emergencia, el Gobierno nacional tendr谩 que ver las responsabilidades, tendr谩 que hacerse una auditor铆a ambiental gubernamental para valorar las respuestas y las responsabilidades, en este caso de la ABT y del INRA y organismos estatales que tienen una labor espec铆fica en el sector", dijo. Cabe mencionar que, la semana pasada, el director de la ABT, Cliver Rocha, informó que los incendios forestales de la Chiquitanía fueron provocados, en un 97 por ciento, por quemas ilegales. "Ni el 3 por ciento son quemas legales autorizadas", agregó. El presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos, Mauro Mendoza, manifestó que la Chiquitanía en su conjunto exige el freno a la dotación de tierras en esta región, ya que, según él, los denominados colonos son los responsables de los incendios. Sin embargo, lamentó que, a la fecha, el Gobierno continúe otorgando resoluciones a nuevas comunidades. Una similar postura tiene la Gobernación de Santa Cruz.