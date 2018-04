Algunos jubilados cobran Bs 900 por el aporte de 30 años de trabajo

Fotografia: IBCE Agrandar la foto + Twittear A casi ocho años de haberse promulgado la Ley 065 de Pensiones que estableció el Sistema Integral de Pensiones (SIP) con el objetivo de administrar las jubilaciones con equidad, los jubilados consultados por este medio indicaron que reciben rentas de hasta 900 bolivianos por 30 años de aportes y calificaron el monto como "insuficiente" para mantenerse. Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) advirtió que las reformas al sistema de la seguridad social impulsadas por el Gobierno a partir del 2010 no resolvieron al carácter "mercantil" de las jubilaciones y manifestó que el sistema de financiamiento de aportes podría colapsar. El presidente de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones, Carlos Quiroga, cuestionó la nueva fórmula aplicada por el Gobierno y aseguró que la misma reduce el monto de los haberes. "En el nuevo sistema los beneficiarios terminan jubilándose con un 50 a 55 por ciento de su salario, cuando la antigua establecía el 70", señaló. Detalló que antes de la aplicación de las nuevas fórmulas la pensión de un maestro oscilaba entre los 2.800 a 3.000 bolivianos, pero actualmente cayó a los 900. Por otra parte, señaló que la jubilación de un docente universitario actualmente es de 2.500 a 3.000 bolivianos, aunque su salario haya sido de 16 mil. "Todos ellos han decidido no jubilarse y seguir dando clases, porque eso le señalaba mayor ingreso que la pensión", dijo. La insatisfacción en los haberes también se evidenció entre los jubilados que accedieron a las pensiones bajo el sistema de reparto, que en promedio alcanza a los 3.000 bolivianos, ya que tienen que cubrir altos costos de medicamentos y ayudan a familiares dependientes, informó la secretaria de hacienda de la Asociación de Jubilados de Comercio y Ramas Afines de Cochabamba, Huberlinda Ramos. Ramos aportó por 30 años con un sueldo promedio de 1.800 bolivianos de la época. Actualmente, percibe cerca de 3.000 bolivianos de jubilación. Mientras tanto, el secretario general de la Asociación de Rentistas Mineros, Paulino Soto, indicó que recibe una jubilación de cerca de 3.200 bolivianos, lo que calificó como insuficiente. Explicó que aportó por 30 años y tenía un sueldo promedio de 700 bolivianos, cuando el salario mínimo nacional era de 300. "Por lo menos deberían ser unos 6.000 a 7.000 al mes para que podamos vivir regularmente", sostuvo. El sistema de pensiones en Bolivia está conformado por dos tipos de rentas. El de reparto creado en la década de los 50, posteriormente fue asumido por el Estado para garantizar el pago ante sus fallidos intentos de reforma. El segundo, establecido en 1997 bajo el fondo de capitalización individual en el que cada asalariado debe aportar para su futura jubilación, fue modificado en 2010 con la incorporación de la Pensión Solidaria de Vejez, para compensar los bajos montos de jubilación. Según el Cedla, a diciembre de 2016, la pensión solidaria y la de vejez alcanzó al 55,3 por ciento de los beneficiarios que recibieron menos de 2.000 bolivianos. "Esto muestra que bajo el modelo de capitalización individual y funcionamiento del SIP, para la mayoría de los jubilados el momento del retiro significa la pérdida de ingresos disponibles para asegurar una calidad de vida digna", sostiene un documento del Cedla. SEÑALAN RELEVANCIA DE COMPENSACIONES Un análisis del Cedla en 2014 dio cuenta de la importancia de la Compensación de Cotizaciones (CC) para el sostenimiento de la reforma de pensiones iniciada en 1996 con la Seguridad Social Obligatoria (SSO). El 64,9% del monto global de las jubilaciones provino de las CC, el 15,7 por el ahorro de las AFP, un 4,8% por fracción complementaria y el otro 15,5 a la fracción solidaria. TESTIMONIOS "Para un jubilado solo o en pareja la renta es insuficiente". Huberlinda Ramos. Jubilada de Comercio "Quisiéramos que nos aumenten un poco más, pero el Gobierno no nos aumenta más". Roberto Ávila. Jubilado de comercio "No estamos tan conformes, porque no llegamos a fin de mes". Paulino Soto. Jubilado minero ANÁLISIS Silvia escobar Investigadora del Cedla Renta solidaria podría colapsar el Fondo de Pensiones Se estima que la participación de la renta solidaria en el financiamiento de las pensiones se elevará a un ritmo cercano al 3 por ciento promedio anual por la variación del monto máximo del límite superior (1.000 bolivianos) y la presión que reciben los cotizantes más antiguos del sistema para acogerse al retiro. La renta solidaria no contribuye de manera importante a la mejora general de las pensiones en el SIP, su participación en el financiamiento ha comenzado a superar en algunos puntos al aporte que proviene de los ahorros propios o saldo acumulado. Con el paso de los años, la compensación de las cotizaciones financiará una fracción cada vez menor de las pensiones hasta su completa desaparición. La compensación de cotizaciones continuaba siendo la fuente más importante para el financiamiento de las pensiones en 2017, con un descenso en su participación como era de esperar después de 20 años de la reforma del sistema, hasta un promedio de 53,5 por ciento del monto global de las rentas; a su vez, la renta solidaria elevó su aporte al 19,8 por ciento. En consecuencia, los trabajadores que sólo disponen de ahorros en sus cuentas individuales recibirán rentas cada vez más bajas, por lo que la demanda de la fracción solidaria para poder jubilarse será creciente, lo que podría causar el colapso del Fondo Solidario. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario