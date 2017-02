Amazonía sirve de ruta al negocio ilegal del oro

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El diario peruano El Comercio publicó el pasado viernes una investigación en la que detalla las nuevas rutas que utiliza la minería ilegal del oro de Perú, tráfico que por la restricción de insumos químicos y mayor control en puertos y aeropuertos se redireccionó hacia las fronteras de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Según el artículo de Francesca García Delgado, los esfuerzos del Gobierno del Perú contra la minería ilegal no han logrado acabar con el tráfico de oro, que proviene en mayor medida de la Amazonía, por lo que esta actividad ha encontrado nuevas rutas para mantenerse activa y próspera. MADRE DE DIOS "El oro del Madre de Dios y de Puno estaría saliendo en mayor medida hacia Bolivia y Chile, para ser luego exportado a Estados Unidos y Suiza", explica Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien aclara que el tráfico hacia Bolivia data desde 2014. Señala que también los controles aplicados por las autoridades para reducir el comercio ilícito en esta frontera (que se calculaba en 100 kilos de oro semanalmente) generaron que la nueva ruta de tráfico de oro ilegal peruano llegue a Chile. CAPTURA Según Valencia, la explicación de que el tráfico prospere pese a los controles es el alto nivel de corrupción que ha alcanzado. La investigación partió de la captura el 3 de enero pasado, en Perú, de "Peter Ferrari", sindicado como uno de los mayores comercializadores de oro ilegal en ese país. Su fortuna actual superaría los 700 millones de dólares. VOLÚMENES Valencia señala que, en 2015, la proyección de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fue de $us 5.653 millones en exportación legal de oro, mientras que el valor de producción registrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue de $us 5.398 millones. Es decir, hay casi $us 252 millones de oro exportado, cuyo origen no está esclarecido del todo. "A esto hay que agregar el oro enviado por las fronteras de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador", acota. Sin embargo, sobre toda esta actividad ilícita no hay estadísticas. RUTAS DEL CONTRABANDO El coronel César Sierra, al señor consultado al respectivo, expuso que hasta el año pasado el Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal, explicó que de las cuatro principales rutas de contrabando de oro ilegal dos van hacia Bolivia, otra a Chile y finalmente a Brasil. El 50 por ciento de la actividad de minería ilegal en el Perú está en Madre de Dios, Cusco y Puno. Uno de los mayores enclaves de esta actividad está ubicado en el centro poblado de La Rinconada (Puno). Este es el punto de partida de las rutas más transitadas, que llegan a Brasil por Iñapari a Bolivia, utilizando como trayecto Perlas de Oro y el Desaguadero y a Chile vía Tacna. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario