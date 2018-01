Cedla: Susat abrió caminos a la política universal de salud

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) destacó la tarea del Seguro Universal de Salud Autónomo del Departamento de Tarija (SUSAT) y señaló que esa experiencia ha abierto los caminos para una política universal de salud a nivel nacional. El tema de la búsqueda de un sistema de salud universal ha tomado relevancia recientemente por el conflicto médico. Uno de los efectos que emergieron del escenario problemático, fue el anuncio del presidente Evo Morales de que ahora se implementará el seguro universal para todos los bolivianos. En esa perspectiva de avanzar a un seguro universal de salud, el CEDLA considera que el SUSAT "ha abierto caminos en la perspectiva de una política universal de salud en el país. Recuperando la propuesta de un modelo de Atención Primaria Integral de Salud como la puerta de entrada, se puede avanzar hacia la cobertura de toda la población". La afirmación se encuentra en la publicación denominada La Calidad en Salud Los Caminos Abiertos por el SUSAT en Tarija. en la cual el Centro de Estudios realizó una análisis sobre las prestaciones que realiza el seguro tarijeño en base a una investigación que implica una encuesta a los usuarios como entrevistas a actores del sector. El SUSAT se creó en 2006 para la atención gratuita en los tres niveles para la población excluida de los seguros convencionales. En la publicación del CEDLA, se destaca que en 10 años de vigencia de esta modalidad del seguro tarijeño, la población afiliada llegó a 485 mil personas, cifra que supera ampliamente la población meta establecida por los datos oficiales de alrededor de 380 mil personas. "Durante este tiempo, más de 16 millones de prestaciones fueron otorgadas por el SUSAT", indica el texto. En cuanto financiamiento, los recursos del SUSAT provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Regalías asignadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Según el CEDLA, hasta el 2015, el seguro tarijeño ejecutó 306 millones de bolivianos de los cuales el 92% se destinan al pago de prestaciones y el porcentaje restante a los gastos operativos. En la encuesta realizada a los usuarios del SUSAT destacaron la cifras de valoración positiva a sus servicios. Por ejemplo, más del 70% valoró positivamente el trato recibido al momento de la consulta y las explicaciones realizadas por los médicos sobre el tratamiento a seguir. Asimismo, la investigación resalta que tres de cada cuatro personas que necesitaron realizarse exámenes complementarios, lo hicieron en el mismo establecimiento donde fueron atendidos. Por otro lado, el 97% consideró que pasar por el quirófano en el SUSAT contribuyó a la solución de su problema de salud. En cuanto a los pagos, se destaca que más de ocho de cada 10 pacientes hablan de gratuidad o pago mínimo para el servicio quirúrgico, mientras que 87% de las personas que recibieron medicamentos, mencionaron que éstos fueron entregados en forma gratuita. Sin embargo, hay otro aspectos que generaron calificaciones bajas, como los problemas de oportunidad y rapidez en la atención, asociados con la baja dotación de personal; las limitaciones relacionadas con la infraestructura física y el equipamiento; y las dificultades de acceso a los medicamentos, No obstante, el CEDLA resaltó que a su vez, los factores mejor ponderados en la encuesta se relacionan con el trato recibido del personal: la calidad profesional, la atención personalizada, la amabilidad y, en general, la comunicación e información que transmite el personal a los pacientes. Un dato que se subraya fue que más de ocho de cada 10 usuarios recomendaría a otra persona (amigo o vecino) que busque atención en el SUSAT. "El SUSAT marca un hito histórico en el país no solo por el alto porcentaje de usuarios con relación a la población meta, sino por la valoración positiva que ellos transmiten cuando se les pregunta sobre algunos indicadores de calidad de las prestaciones recibidas", señala el documento del CEDLA. En cuanto a las entrevistas que realizó el Centro de Estudios, se concluyó que "casi todas las voces señalan que para seguir avanzando hace falta una política rectora del sistema público de salud en Bolivia y priorizar el sector en los presupuestos nacionales y sub-nacionales a fin de asignar mayores recursos para mejorar la infraestructura, el equipamiento, la asignación de profesionales y especialistas, la dotación de insumos y medicamentos, etc". "En general, el reordenamiento del sector en el marco de una política nacional de salud, y la despolitización de la administración, son vistos como una condición indispensable para mejorar la atención ampliando la cobertura y la calidad", agrega.