Claves para entender las elecciones primarias; un proceso que demandará recursos del TGN

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, una norma que plantea la implementación de las elecciones primarias en el marco de los comicios presidenciales de 2019. ¿Qué es una elección primaria? Se trata de un proceso electoral previo a los comicios presidenciales en el que los ciudadanos o militantes del partido político eligen al candidato o candidatos que se postularán. En el caso de la propuesta para Bolivia, serían los ciudadanos quienes escogerían mediante voto a los candidatos de cada partido político que buscan asumir la presidencia y vicepresidencia del país. "Los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con participación exclusiva de la militancia de la organización política", señala el proyecto de ley. Las elecciones primarias serán organizadas y administradas por el TSE. El financiamiento para este proceso se realizará con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). ¿Cuándo se tendría que realizar? El proceso electoral primario debe ser realizado cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales. El TSE convocará a las elecciones primarias del binomio presidencial al menos cien días antes de su realización. El proceso de elección se realizará de manera simultánea en todos los partidos políticos o alianzas que hayan manifestado su interés en participar en la elección general. Se podrán inscribir uno o más binomios por partido Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria hasta sesenta días antes del proceso. El TSE registrará las candidaturas habilitadas y publicará la nómina de las mismas. ¿Qué tendrán que hacer los ciudadanos ese día? El proceso se llevará a cabo el día señalado por el TSE y los ciudadanos deberán acudir a los recintos habilitados en todas las ciudades del país. En cada mesa de sufragio, la apertura, funcionamiento, cierre y escrutinio de votos se realizará a través de delegados designados por los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. En cada recinto habrá al menos un notario electoral. Para la votación se habilitarán recintos y mesas en función al número de militantes habilitados y a las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de la jornada electoral. Excepcionalmente podrán habilitarse mesas unipartidarias con control del TSE. Los Tribunales Electorales Departamentales organizarán en cada departamento la jornada electoral. ¿Quiénes pueden ser habilitados? Están habilitados para participar en la elección primaria todas las y los militantes de los partidos políticos y de las alianzas que estén registrados en el padrón de la organización política a la que pertenecen. En cada partido político o alianza el binomio será elegido por mayoría simple de votos de su militancia. La votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta. Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos en el marco de las elecciones generales. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son probados problemas de salud o la muerte de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido. SE RETOMA EL FINANCIAMIENTO Un aspecto que se retomó en el proyecto es sobre el financiamiento a los partidos políticos, anulado en la vigente norma, al permitir el financiamiento privado, a excepción de recursos que provengan de empresas públicas, agrupaciones religiosas o espirituales, propietarios de juegos de azar, personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución, personas anónimas y otras de origen ilícito. Respecto al financiamiento público, según el proyecto, "consiste en subvenciones indirectas para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y elecciones subnacionales (periodos electorales)". ANÁLISIS Las primarias fortalecen la democracia de cualquier Estado El analista político, Daniel Moreno, afirmó que una elección primaria se constituye en mecanismo que ayuda en la institucionalización de los partidos políticos y en el fortalecimiento de la democracia. "Mayor institucionalidad quiere decir que el partido político no sea una sola persona, tenga reglas claras en la manera en la que uno escoge a los candidatos y también en la forma en cómo se obtiene el financiamiento y cómo se lo usa", explicó Moreno. Sin embargo, el experto dijo que es precipitada la intención de realizar primarias en 2019 ya que demanda logística puede afectar a partidos políticos que están recién en el camino de la consolidación. "Hay que preguntarle al TSE si tiene suficiente tiempo para organizar estas elecciones dentro de cada partido, es una cuestión simplemente técnica (...). A mí me parce que es demasiado pronto la decisión de implementar primarias para el 2019", agregó el analista. Asimismo dijo que "por más que un candidato sea electo dentro de un proceso, es un candidato que tiene que cumplir las reglas de la Constitución Política del Estado (CPE)" "No puede ser candidato alguien que no cumpla los requisitos" añadió. En este contexto, a criterio de Moreno, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no cumplen los requisitos para ser nombrados como candidatos para una primaria ya que no pueden ser reelectos según la CPE. Sin embargo, hay un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita a Morales y cualquier ciudadano para la repostulación indefinida. "Será el TSE el organismo que se pronuncie al respecto y señalar si estos dos candidatos son viables o inviables", dijo Moreno.