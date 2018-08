Estudio Unodc: Cultivos de coca llegan a niveles de 2005

Agrandar la foto + Twittear El informe "Monitoreo de Cultivos de Coca 2017" de Bolivia revela el incremento en un 6 por ciento en relación al año anterior, y que el trópico de Cochabamba es la región donde tuvo un mayor crecimiento, además de la expansión de los cultivos en los parques nacionales, entre ellos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Asimismo, se conoció que entre un 35 y 48 por ciento de la hoja milenaria se comercializa en "mercados no autorizados" o ilegales. Para la oposición, el Estado perdió el control de la producción de coca en el país. El estudio presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, por sus siglas en inglés) señala que la superficie cultivada aumentó en una extensión de 1.400 hectáreas (Ha), es decir de 23.100 Ha en 2016 pasó a 24.500 en 2017. Esta cifra se acerca a las 25.400 Ha de coca que había en el país en 2005, año que Evo Morales gana las elecciones y llega al poder. Es así que el informe concluye que en la región de los Yungas de La Paz se incrementó en 200 hectáreas, equivalente al 1 por ciento del registrado en 2016, en tanto que, en la región del trópico de Cochabamba, el incremento fue de 1.200 Ha, equivalente al 17 por ciento. De acuerdo a los datos de la Unodc, los cultivos en los Yungas de La Paz aumentaron de 15.700 a 15.900 Ha, mientras que en el trópico de Cochabamba, de 7.200 a 8.400 Ha. Por otra parte, se informa que, en el norte de La Paz, el área cultivada disminuyó de 240 a 220 Ha. "Tenemos un incremento, pues es un incremento ligero en comparación a países de la región, es manejable", refirió sobre el tema el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Al ser consultado sobre el mayor incremento en el Chapare, Romero sostuvo "no se exalten tanto contra los chapareños. Hemos erradicado una relación de 10 a uno, en determinados años por cada 10 hectáreas que se erradicaban en el Chapare, una se erradicaba en los Yungas, ahora la relación es de 46 a seis". Según los datos, en los Yungas paceños, la producción de coca se concentra en tres municipios: La Asunta, Chulumani y Coripata, con un 70 por ciento, y en menor medida Irupana, Cajuata, Coroico, entre otros. En lo que refiere al trópico de Cochabamba, el 89 por ciento de la producción de coca se concentra en las provincias Chapare y Carrasco, en menor medida en Tiraque, Ayopaya, y las regiones de Ichilo y Moxos. Comercialización Por otra parte, el informe presentado por Thierry Rostan, representante de la Unodc en Bolivia, dio cuenta que la producción potencial de coca se estimó en un máximo de 44.200 toneladas métricas (Tm) y un mínimo de 35.500 Tm. Según el diplomático, y con datos oficiales del Gobierno, se estima que la comercialización de coca en 2017 en los dos mercados autorizados (Villa Fátima en La Paz y Sacaba en Cochabamba) fue 22.967 Tm. Del total de hoja de coca comercializada en los mercados legales, el 91 por ciento fue comercializado en el mercado de Villa Fátima de La Paz (20.822 Tm) y el restante 9 por ciento, en el mercado de Sacaba (2.145 Tm). Vale decir que el 91 por ciento de la coca del trópico no pasa por mercados regulados. "Por consiguiente, se deduce que entre el 35 por ciento y 48 por ciento restante se comercializó en el mercado no autorizado", señaló durante su exposición. Tomando en cuenta el límite máximo, hay un total de 21.233 Tm que no pasan por mercados autorizados. Los mercados autorizados del país fueron generados por los comerciantes detallistas, que representan el 53 por ciento, seguido por los productores detallistas con 46 por ciento, el trueque representa el 0,6 por ciento y la industrialización el 0,4 por ciento. En 2017, el precio nominal promedio de la hoja de coca comercializada en los mercados de Villa Fátima y Sacaba fue de 9,6 dólares por kilogramo y 7,4 dólares por kilogramo, respectivamente. "El precio promedio aumentó seis puntos porcentuales, de 8,1 dólares por kilogramos en 2016 a 9,4 en 2017", añadió. Según datos del Gobierno, la erradicación de cultivos de coca se elevó a una superficie de 7.237 Ha, un 10 por ciento más que en 2016, de ellas, el 78 por ciento en el trópico de Cochabamba, el 18 por ciento en los Yungas y el norte de La Paz y el 4 por ciento en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El valor de la hoja de coca en los mercados autorizados se elevó a $us 374 millones. La producción de hoja de coca representa entre 0,8-1 por ciento del PIB y el 7-8 por ciento del PIB agrícola. 6% creció la coca en Bolivia. Entre 2016 y 2017 los cultivos de coca en Bolivia crecieron en 6%, de 23.100 a 24.500 hectáreas, según al Unodc. COCALEROS DICEN QUE NO PERMITIRÁN NARCO Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba coordinarán acciones con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Viceministerio de Defensa Social para evitar que narcotraficantes operen en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), informó ayer el dirigente cocalero, Leonardo Loza. Anunció que ese trabajo será acompañado con una evaluación de datos, que fueron revelados en la víspera, sobre el hallazgo de pozas de maceración en las cercanías de las zonas de Ichoa, Aroma y Nueva Tacopaya, del Polígono 7 del Tipnis. DECLARACIONES "No vamos a estar conformes con el hecho de que haya un incremento de cultivos de coca. Por más que esto sea un incremento no traumático, recogemos las recomendaciones de la Unodc". Carlos Romero. Ministro de Gobierno "Venimos denunciando constantemente, era algo paradójico que el MAS, que se embanderó la defensa de la naturaleza, después se ve el objetivo claro (...) La comunidad internacional va a ver los verdaderos motivos que ocultaban en el tema del Tipnis". Rubén Costas. Gobernador de Santa Cruz HAY COCA EN 6 PARQUES Y 1.109 HA EN POLÍGONO 7 De acuerdo con el monitoreo, el Parque Nacional Carrasco (PNC), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró y el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis) presentan un incremento de la superficie cultivada con coca de 23 por ciento, 22 por ciento y 10 por ciento, respectivamente. En el PNC se registraron 117 Ha de cultivos de coca, seguido por el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Nacional Cotapata con 37 Ha y el Tipnis con 33 Ha. Por otra parte, se observa que en el Madidi, el parque Apolobamba y el de Cotapata una disminución de 48%, 40% y 5% respectivamente. En lo que se refiere a la superficie de cultivos de coca en las áreas saneadas al interior de los Parques Isiboro Sécure y Carrasco, siendo el Polígono 7 del Tipnis el que alberga la mayor superficie cultivada con coca alcanzando 1.109 Ha y en el área comprendida entre el límite del PNC hasta la línea roja se evidencio 613 ha con cultivos de coca "Si hay cultivos excedentarios en esa área o en otras, la tarea es continuar con el trabajo de erradicación o racionalización, tenemos un promedio de erradicación de 46 ha día en el trópico (...) en el Polígono 7 si hay al margen de la autorizada, se tiene que proceder", dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. OPOSICIÓN VE DESCONTROL Y FRACASO EN POLÍTICA DE COCA El gobernador de Santa Cruz y líder de Demócratas, Rubén Costas, mostró su preocupación por el crecimiento de la coca en el país y señaló que se perdió control sobre estos cultivos. "Es el común denominador cuando hay una verificación verdadera, es la pugna cuando vemos lo del cultivo tradicional en Yungas y el crecimiento del Chapare que sabemos que es para producir la cocaína, estamos muy preocupados", dijo. En tanto, la diputada Jimena Costa (UD) refirió que el informe es una realidad que muestra que el narcotráfico en el país se incrementa año que pasa y que el Gobierno no puede controlarlo. Explicó que, en lo que va de este año, la autoridad competente informó que se destruyeron en el país alrededor de 693 laboratorios de cocaína. "Ni siquiera en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 30 de junio, eso hace un promedio de casi cuatro laboratorios por día, incluyendo sábados, domingos y feriados", sostuvo. Por su parte, el gobernador de La Paz, Felix Patzi, consideró ayer que el Gobierno tiene un trato diferenciado con los cocaleros de los Yungas y Chapare en las tareas de erradicación de coca excedentaria. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, rechazó estas insinuaciones. ANÁLISIS Fernando Salazar. Investigador "Informe no incluye a ocho municipios productores" Durante los 12 años del MAS en el Gobierno, el crecimiento de coca en el trópico de Cochabamba es continuo. Cada años se erradica y se vuelve a tener un replante de coca. Cada año se tiene erradicación concertada en los puntos de coca excedentaria sin ningún tipo de sanción y esta coca replantada no creo que sea incluida en el informe del proyecto de monitoreo. Otro dato que se debe insistir es que este informe de monitoreo no incluye la producción de coca de ocho municipios con más de 100 comunidades de cultivo de coca tradicional. En este sentido, a este dato general se le debe sumar entre 800 a 1.500 hectáreas no mensuradas por el Gobierno ni monitoreadas en la región tradicional de producción de coca de los Yungas de Cochabamba, que comprenden las regiones subtropicales de los municipios de Totora, Pojo, Pocona, Tiraque y Colomi. Ademas de los productores de Cocapata, Independencia y Tiquipaya. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario