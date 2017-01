Expertos resaltan inutilidad de aplicación de cadena perpetua

Agrandar la foto + Twittear Cinco expertos en leyes resaltaron la inutilidad de implementar la cadena perpetua para los violadores de niños y niñas, una propuesta que impulsa el Gobierno desde hace tiempo mediante una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE). La intención fue reiterada el martes por el presidente Evo Morales, que recordó que esta medida salió como una de las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en junio de 2016 y planteó la posibilidad de hacer un referendo. El propósito: contar con un castigo ejemplarizador que no sólo castigue como se debe a esos criminales, sino que también atemorice a los potenciales violadores. Pero no todos creen que funcione así. El exministro de Justicia y constitucionalista Carlos Alarcón señaló que un violador, antes o en el momento de cometer el acto, no se detendrá a pensar que (si lo atrapan) le espera la cárcel de por vida ni se retirará así, sin concretar sus intenciones. "La medida no es útil porque se trata de un delito violento de impulso sexual. En este tipo de hechos no hay un cálculo de la gravedad de las penas, éstas no inhiben, no cohiben ni frenan el delito", explicó Alarcón. Mejor sería apostar por un sistema de justicia adecuado para hacer cumplir la ley vigente, algo que difícilmente se logrará sin la completa independencia judicial y la presencia de autoridades probas, opinó el experto. Piensa igual el abogado penalista Alaín De Canedo, quien considera el planteamiento del Gobierno como algo "muy bajo" porque cree que hay una segunda intención por detrás, la reelección del Primer Mandatario a una nueva elección en 2019. El problema no está en agravar las penas -según el jurista- sino en las precarias condiciones del sistema judicial: infraestructura, malos salarios de los operadores de justicia y la sobrecarga procesal. Es eso lo que debiera solucionar el Ejecutivo. ¿Serviría de algo la cadena perpetua? "No, desde ningún punto de vista. La historia demostró que ni cadena perpetua ni pena de muerte sirven para evitar la comisión de un delito", añadió el expresidente del Colegio de Abogados de La Paz Bernardo Wayar. Más importante es la prevención y la capacidad de investigación de la Policía y Fiscalía. "Es una medida absolutamente nada trabajada, nada racional, nada coherente. Ojalá que por debajo no haya una doble intención", sostuvo el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia César Cabrera, que habló de desarrollar una política criminal (conjunto de medidas que adopta un Estado para reducir la criminalidad en su territorio) y medidas de prevención. Cabrera sostuvo que se divisan dos aspectos en la propuesta del Ejecutivo, por un lado "una intención subterránea para abrir la Constitución a toda costa" y, por otro, "falta de conocimiento y experiencia" para respaldar esos planteamientos como si fueran a solucionar el problema de fondo. La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz, Consuelo Tórrez, también hizo énfasis en la prevención (con las posibles víctimas, su entorno y los posibles atacantes) como la mejor manera de atacar no sólo el abuso sexual infantil, sino cualquier tipo de violencia. "En realidad creo que cualquier forma de violencia debe asumirse con medidas de prevención, una sanción como esa no aporta", sostuvo. Sobre el tema Castigo El Código Penal establece una pena de entre 20 y 25 años de cárcel para los violadores de menores de 14 años, y hasta de 30 años sin derecho a indulto si la víctima muere a consecuencia del acto.

Constitución El artículo 118 de la Constitución Política del Estado señala que la máxima sanción penal es de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.

ConsejoDe acuerdo con un estudio realizado en 2008 con el apoyo de Unicef en Bolivia se determinó que las víctimas de la violencia infantil "tienen una alta probabilidad de transmitir las consecuencias de la violencia por generaciones". Ministra: La oposición confunde a la población La ministra de Justicia, Virginia Velasco, denunció ayer que la oposición confunde a la población cuando habla de que el Gobierno usa como pretexto la cadena perpetua contra violadores de niños para abrir la Constitución y así lograr una reelección del Primer Mandatario para 2019. En una entrevista con radio Patria Nueva, la autoridad recordó que esa (cárcel de por vida) es sólo una de las conclusiones que salieron de la Cumbre de Justicia realizada en Sucre el año pasado. "Buenos para opinar y tergiversar, pero malos para proponer. Desde que el presidente (Evo Morales) convocó a la cumbre, desde esa fecha y hasta ahora nunca hicieron llegar ni una propuesta los de la oposición". Velasco añadió que el propósito de esa propuesta y de las otras es mejorar la justicia, por lo que no se puede hablar de segundas intenciones. "La oposición quiere confundir a la ciudadanía, no solamente esa es la única propuesta, son varias y salieron de la cumbre, y hoy estamos hablando del acceso a la justicia, cómo romper la retardación y la corrupción". Por otro lado, el presidente Evo Morales mencionó que en realidad la propuesta la hizo la población cansada de enterarse de los abusos contra menores. Sin embargo, fue el vicepresidente, Álvaro García Linera, el que habló de cárcel de por vida al inicio de la Cumbre de Justicia. "No tendríamos la dignidad de seres humanos si no intervenimos y hacemos algo para impedir que se repita este tipo de crimen infernal (...) cadena perpetua a la violación de niños y niñas con muerte", declaró.