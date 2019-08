Fallas del sistema y corrupción facilitan identidades falsas

Fotografia: NO√Č PORTUGAL/Opini√≥n Agrandar la foto + Twittear Ir a un barrio alejado, a un municipio aleda√Īo a la capital cruce√Īa o a uno que no sea capital de provincia, es el camino que siguieron el extraditable Pedro Montenegro Paz para llamarse Pedro Hoffman Sainz, el dirigente deportivo Nelson Mauriel √Ālvarez para obtener la identidad falsa de Nelson Mayser Spinatto, y que tambi√©n han seguido, principalmente, narcos peruanos para operar en territorio boliviano. Esta situaci√≥n deja expuesta la vulnerabilidad del sistema que, seg√ļn las autoridades encargadas de esta tem√°tica, tiene su lado m√°s 'flaco' en las notar√≠as. Sin embargo, abogados consultados por EL DEBER, as√≠ como las investigaciones de los casos mencionados, tambi√©n revelan que existe corrupci√≥n en funcionarios de las instituciones que tienen la responsabilidad de manejar adecuadamente la identidad de los ciudadanos bolivianos, como son el Servicio General de Identificaci√≥n Personal (Segip) y el Servicio de Registro C√≠vico (Sereci). Tan f√°cil como 'pedir' un certificado de nacimiento a un familiar lejano o 'pagar' a alg√ļn desconocido para obtenerlo, y con √©l, ir a tramitar una c√©dula de identidad en una zona alejada o provincia; o que un adulto tramite un certificado de nacimiento como si fuese el primero, usando otra identidad, as√≠ se han dado los casos de Montenegro y Mauriel, por los cuales se investiga a notarios, ex oficiales de Registro Civil y exfuncionarios del Segip y del Sereci. En este sentido, Marina Flores, encargada en Santa Cruz de la Direcci√≥n del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), se√Īala que las notar√≠as de Santa Cruz mueven gran cantidad de documentos patrimoniales donde se vienen registrando falsificaciones y adulteraciones para fines de estafas y otros delitos graves, pero que cree que con el convenio entre la Dirnoplu y Segip para intercambiar datos, esa falencia se debe subsanar. Antes, "las notar√≠as solo recib√≠an documentos y aprobaban requerimientos de los ciudadanos. Ahora deben pedir el carn√© del interesado e ingresar a la base de datos del Segip para ver si el documento es real. De no serlo, se paralizar√°n los tr√°mites y remitir√°n informes a la Fiscal√≠a", asegur√≥. En los casos de Montenegro y Mauriel se trataba de bolivianos adulterando sus identidades, pero es bien sabido que tambi√©n hay narcos extranjeros con documentaci√≥n de bolivianos; uno de los √ļltimos casos fue el del 'capo' peruano Clodoaldo Figueroa Saume alias 'T√≠o Vago', que fue capturado en Beni con una c√©dula de identidad boliviana con el nombre de Rafael Coss√≠o Limachi y que estaba en el pa√≠s desde 2009. El sobrenombre 'T√≠o vago' apareci√≥ en octubre de 2017 en una publicaci√≥n del diario peruano La Rep√ļblica, como uno de diez capos narcos que estaban en Bolivia con c√©dulas de bolivianos que, seg√ļn el reporte, las consiguieron pagando $us 1.000, aunque no sin hacer mayores precisiones. El 24 de julio pasado, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Romero, present√≥ a 'T√≠o vago', explic√≥ que el narco "se mov√≠a con una (c√©dula de) identidad falsa que se obtiene presentando un certificado de nacimiento que se lo puede obtener en cualquier Notar√≠a, por eso han habido los (casos de) Montenegro, Mauriel...", entre otros. Al respecto, el ministro se√Īal√≥ que en el √ļltimo a√Īo luego de negociaciones con el √ďrgano Electoral Plurinacional, se ha establecido mediante ley que Sereci comparta su base de datos con Segip, y ahora tengan una plataforma de interoperatividad. "Cuando una persona va al Segip, el funcionario debe enlazarse a la base de datos del Sereci", para corroborar la informaci√≥n, explic√≥ Romero, quien espera que de esta manera se puedan 'neutralizar' las falsificaciones. Los delincuentes que dolosamente han recurrido a estos fraudes, lo han hecho a sabiendas que las instituciones p√ļblicas encargadas de generar los documentos de identidad o estado civil, hasta hace algunos a√Īos solamente trabajaban con requisitos formales para la emisi√≥n de certificaciones o documentos de identidad. Adem√°s, no se contaba con la posibilidad de realizar un cotejo inform√°tico y automatizado de las huellas dactilares o el rostro de las personas. Corrupci√≥n Dos abogados consultados por EL DEBER, que pidieron la reserva de sus identidades, atribuyeron que los narcos o cualquier persona que busque realizar actos fraudulentos, acudan a notar√≠as alejadas de las capitales porque estas no cuentan con acceso a las bases de datos para corroborar las informaciones de la documentaci√≥n que les presentan. As√≠ tambi√©n, aseguran, los registros de instituciones como Segip y Sereci pueden ser permeados a trav√©s de actos de corrupci√≥n. "Hay tramitadores en estas instituciones, no s√© cu√°nto cobrar√°n, que hacen estos trabajos; estos contactan a las personas a trav√©s de terceros y tambi√©n hay abogados que se prestan a este 'negocio'", se√Īal√≥ un jurista. Otro hombre de leyes, agreg√≥ que estas vulneraciones son viables solo con la participaci√≥n de funcionarios o exfuncionarios que se 'apoyan' en sus contactos. Para respaldar estas afirmaciones, se puede recordar que cuando se destap√≥ el caso Pedro Montenegro, el director de la Felcc, Johnny Aguilera, explic√≥ que la tramitaci√≥n de su identidad como Pedro Hoffman Sainz se la hizo en una Oficial√≠a de Registro Civil de Fern√°ndez Alonso (provincia Obispo Santistevan) y que los responsables fueron el notario √Āngel T. T. y el operador del servicio de identificaci√≥n Eynar S. G., como el encargado de inscribir la identidad falsa en el Plan Tres Mil. Por otra parte, en el caso Mauriel, las investigaciones apuntan hacia tres exfuncionarios del Sereci por la emisi√≥n de un certificado de nacimiento fraudulento a favor del dirigente deportivo, que us√≥ ese documento para adquirir un segundo carn√© de identidad y un pasaporte como Nelson Mayser Spinatto. Tanto Montenegro como Mauriel cometieron estos actos fraudulentos antes de 2009. Asimismo, en el caso del peruano Clodoaldo Figueroa Saume 'T√≠o Vago', pese a que en 2010 se emiti√≥ una orden de captura solicitada por Per√ļ, ese mismo a√Īo obtuvo una c√©dula boliviana. Convenio Notar√≠as-Segip El 24 de julio, la Dirnoplu y el Segip con el objetivo de minimizar los riesgos de fraude, il√≠citos y nulidades de negocios jur√≠dicos dentro del servicio notarial. El acuerdo permite a los notarios, bajo par√°metros de confidencialidad, acceder a la informaci√≥n del sistema de datos del Segip para constatar la veracidad del registro de identidad (n√ļmero de documento, nombre completo, lugar de nacimiento, fotograf√≠a y otros) de las personas que deseen realizar alg√ļn tr√°mite. Marina Flores, se√Īal√≥ que todo el personal de Santa Cruz concluy√≥ una capacitaci√≥n general para frenar y evitar delitos penales con la falsificaci√≥n, suplantaci√≥n de documentos, especialmente carn√© de identidad. "Creemos que con estos √ļltimos m√©todos de controles que se est√°n dando se podr√° un poco frenar las adulteraciones. Despu√©s se podr√° ingresar tambi√©n y coordinar con entidades para actuar en los delitos de legitimaci√≥n de ganancias il√≠citas", agreg√≥. EL DEBER se contact√≥ con la responsable del Sereci en Santa Cruz, Yaneth Sevilla, pero no se tuvo respuesta. El director nacional, José Pardo, pidió dirigir las consultas al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).