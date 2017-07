La Paz da servicios al 42% de habitantes de 7 municipios vecinos

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear Del presupuesto para servicios de la Alcaldía de La Paz, 107.606.920 bolivianos, beneficia al 42% de los habitantes de siete municipios circundantes, que llegan habitualmente a la sede de Gobierno. La atención en salud y educación a esa población de la región metropolitana demanda la mayor inversión de parte de comuna paceña. Esos datos son parte del estudio Metropolización y distribución de los recursos, que fue impulsado por la Alcaldía de La Paz, la Embajada de la Confederación Suiza, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y la Fundación Jubileo. La investigación fue realizada entre el 19 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017 en los municipios de Palca, Mecapaca, Viacha, Achocalla, El Alto, Laja y Pucarani. "Dentro de los resultados más importantes está la demostración de la sinergia que existe dentro de la región metropolitana, como un ente no aislado sino un sistema de interconexión de varios municipios. Se han identificado también los beneficios de la inversión que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para el bien común de todas las urbes", indicó el director de Investigación e Información Municipal de la Secretaría de Planificación para el Desarrollo de La Paz, Édgar Pacheco. La encuesta fue realizada en un grupo de 485 personas mayores de 18 años de los siete municipios que forman parte de la región metropolitana, además de Achacachi. Este último, como grupo de control por ser el más poblado de la región.

Metropolización no se consolida

Mediante la Ley 533 Cochabamba se constituyó en la primera región metropolitana del país. Integrada por Cercado, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe es el ejemplo de planificación conjunta para el desarrollo común e integración que La Paz promueve hace años sin éxito. Sin oficializarse, empero, la vinculación de los habitantes de los ochos municipios paceños es una realidad. Debido a trabajo, estudios o necesidades, éstos han creado lazos de dependencia y comunicación convirtiendo a la hoyada en el núcleo de la gran metrópoli. Según el estudio Metropolización y distribución de los recursos, el 42% de los residentes de los municipios vecinos llegan a diario a la ciudad de La Paz. Y si bien aportan con su trabajo también demandan atención en varios servicios. "Hay algo muy interesante que tiene que ver con el uso de servicios por parte de los visitantes. Tiene mucho que ver con el tema laboral, el educativo, el acceso a salud y el uso y disfrute de los espacios recreativos. Sin duda la sede de Gobierno es la gran dadora de servicios", explicó Pacheco.

Salud, el servicio más requerido Del total los pacientes atendidos en los centros de salud ediles de La Paz, el 33% son residentes de los otros siete municipios. Es decir 283.545 pacientes de los 846.605 cubiertos anualmente. Ese dato se desprende de los datos de la cobertura de las redes municipales y el Estudio cuantitativo sobre percepciones de metropolización . La inversión de la comuna paceña en la población de regiones vecinas asciende a 41.477.014 bolivianos. El segundo servicio paceño más utilizado por los municipios vecinos es el de la educación. Según los registros de 2015, en La Paz se matricularon 120.370 estudiantes en los niveles primaria y secundaria; de ellos 34.808 viven en otras urbes de la región metropolitana. La gran mayoría de estos estudiantes se matricula en colegios de la sede de Gobierno debido a que sus padres trabajan en La Paz. La inversión municipal en los alumnos foráneos asciende a 29.717.183 bolivianos. El monto cubre desde el desayuno escolar, la mochila municipal, hasta labores de refacción y equipamiento escolar. En cuanto a los servicios de gestión social, sólo el 2% de los atendidos son niños y adultos mayores de que residen fuera de La Paz. La inversión en estas personas asciende a 372.201 bolivianos. Transporte y transitabilidad Una de las mayores demandas de quienes sin radicar en La Paz realizan sus actividades en esta ciudad es el transporte tanto intermetropolitano como peatonal. Al año, 1.032.202 personas transitan peatonalmente en La Paz, de ellas 327.808, un 32%, radican oficialmente en los municipios vecinos. Este grupo demanda también servicios de transporte y viabilidad. Semanalmente, 18.582.507 tramos viales son utilizados por ciudadanos que se desplazan en transporte público o privado. De estos usuarios, el 25% son habitantes de los otros siete municipios. Al hacer uso del parque automotor, el porcentaje que usa los servicios de medioambiente es el mismo. Sobre el cálculo de las personas que transitan por la sede de Gobierno, se estima que el 27% de la basura es generada por los visitantes del área metropolitana, mientras que el 21% de las personas que hacen uso de los servicios higiénicos es de este mismo grupo. El monto de inversión que corresponde a estos cinco servicios municipales que usan los no residentes en La Paz es de 27.328.243 bolivianos. En visitantes que usan los servicios de espacios de recreación, de actividades deportivas y del matadero, la Alcaldía suma una inversión de 8.712.278 bolivianos. Las inhumaciones en cementerio municipal es otro de los servicios requeridos. De 5.176 entierros realizados en 2016, 997 fueron de personas de los otros municipios, es decir un 19%. En este caso, el servicio es autogestionario. "Esta es la muestra de la sinergia y de los índices de alcance metropolitano que tiene el municipio de La Paz", manifestó Pacheco. El 80% de la población no sabe qué es la metropolización Conocimiento El estudio cuantitativo de percepciones de la metropolización de La Paz y uso de servicios municipales reveló que este proceso es desconocido por los habitantes de los municipios aledaños. El 80,4% de los encuestados señaló que no tiene conocimiento del tema, un 10,7% indicó que sí lo conoce y 6,6%, que escuchó muy poco al respecto. Beneficios El 27% de los habitantes de Palca señaló que habría ventajas con la metropolización, sobre todo en el servicio de transporte. Factores Del 42,3 % de habitantes de municipios cercanos que llegan de lunes a viernes a la hoyada, el 29,8%, viene a trabajar, el 29,1% a abastecerse de mercancía, el 13,2% a hacer trámites y el 10,9% a pasear o descansar. El 37,5% dijo que no venía a La Paz. Punto de vista René Martínez, Fundación Jubileo "Hay que avanzar ya en el tema de metropolización" El estudio nos da un análisis exploratorio de los costos que significan al municipio de La Paz la cantidad regular de transeúntes residentes de otros municipios de la región metropolitana. Estas personas utilizan bienes y servicios públicos y municipales paceños como ser escuelas, hospitales y vías, entre otros. Hay dos punteos especiales. Estas personas vienen por un lado como el fin de utilizar estos servicios pero por otro lado hay servicios que son utilizados de manera colateral por quienes, por ejemplo, vienen por trabajo y usan las vías de comunicación de la sede de Gobierno. Se pone en manifiesto un tema que va cambiando la estructura de la población boliviana -hay que recordar que según el último censo tenemos un país más urbano que rural-. Hay un crecimiento de las ciudades y ahí ya tenemos servicios que son utilizados de manera metropolitana por los habitantes. Por más que haya límites o fronteras territoriales, la población se mueve más allá de esta situación. Con estos datos, la gestión de políticas públicas tiene que adaptarse a los cambios que conlleva el crecimiento de las grandes ciudades. Se debe trabajar en una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos . La recomendación es la de avanzar ya en el tema de la metropolización. Hay que ver que haya una óptima provisión de bienes y servicios, porque claramente uno de los factores es que si no tienen estos servicios en su municipio los habitantes deben transportarse a La Paz.