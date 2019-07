Vero P茅rez: "no me veo haciendo otra cosa que no sea cantar" Por: Dat0s 驴C贸mo naci贸 en ti la vocaci贸n por el canto? Creo que fue algo muy natural, canto desde peque帽a y mi madre tambi茅n canta, entonces no fue algo que pens茅, siempre estuvo ah铆, sin embargo dedicarme... Mauricio Bayro: "una historia de amor marc贸 un hito en mi carrera" Por: Dat0s 聽 驴Cu谩ntos a帽os llevas de exponer tu arte en Bolivia o en otras partes tambi茅n? Son m谩s de tres d茅cadas que realizo una actividad art铆stica profesional que se inici贸 en la ciudad de M茅xico... Paco Vargas artista: "Si Dios me permite voy por m谩s" Por: Dat0s 驴Cu谩l ha sido tu vocaci贸n de m谩s joven? Empec茅 a estudiar arte dos a帽os a los 16 en Barbados Community College, luego segu铆 mis estudios en Miami Dade Community College, Pasadena City College y...