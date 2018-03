21 F. Gajes del Oficio

Agrandar la foto + Twittear Como se vio, la gente se manifestó en las calles de manera espontánea sin que ningún líder político de la oposición interviniera en la convocatoria. Este es un primer elemento de análisis porque no orienta cabeceras de apoyo visibles al intento de la repostulación. Durante el tenso periodo que vivió el país para recuperar la democracia (1979 - 1982), Hernán Siles Zuazo había asumido la conducción del movimiento en el que decantaron -no muy cómodamente- las fuerzas de la izquierda aglutinadas en torno a su liderazgo. No ocurre el mismo fenómeno ahora; este factor debe sumar la capacidad de movilización de la clase media que conlleva el latente peligro de una aspersión de no distinguirse cabezas, o dicho en otras palabras: la temida dispersión del voto a la que apostará el MAS en una eventual candidatura del actual mandatario. El efecto de esta comprobación es peligroso. La gente ganando las calles es algo que no se había visto a lo largo de este mandato presidencial. La sociedad ha recuperado su capacidad de movilización (2009-2018) y su instinto de preservación política. Ese es un hecho que debe preocupar al Gobierno que ha alimentado durante este tiempo su voracidad de engendrar demonios de salón sin envergadura física. El imperio y la derecha son visiones superpuestas que aluden a un monstruo sin pies ni cabeza. Nada en este escenario podría preocupar más al Gobierno que el surgimiento de una suerte de Macron francés que ordene el ruedo político con miras al 2019. Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario