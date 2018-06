Agrandar la foto + Twittear Es una destacada creadora de piezas de bisutería y diseño de tejidos. Directa al hablar está paceña envalentonada por la fiesta que crece los ambientes y da lugar a manifestaciones culturales dice que no hay un momento cumbre en el proceso que pasa su creación; desde una prenda o un adorno de encaje o bisutería.

Su trabajo, casi sin excepción, son situaciones únicas y de mucho compromiso. Cada momento tiene su propio detalle. Todo lo que Ana ha creado pasa por incorporar líneas que engalanan las fiestas populares como el Carnaval de Oruro o la del Gran Poder. Ella misma es una eximia bailarina; quizá por eso su sensibilidad se volcó en la creación de sus colecciones con las que disfruta en detalle. La elegancia trasunta la emoción que adquiere el color y la forma en la fiesta, antes o después, o cuando ve que sus diseños han sido incorporados en la vestimenta tan peculiar y de gran realce aquí o en uno de los países que la han adoptado.

¿Cuantos años llevas inmiscuida en la actividad del diseño de bisutería y en el diseño de tejidos? Con las joyas, fue cuando como pionera abri una tienda personalizada para los clientes. Se armaban juegos de acuerdo a las necesidades y solicitudes; desde zapatos, carteras, joyas y adornos para el cabello. Tambien arreglabamos joyas y complementabamos sets para cada cliente. ¿En qué te has inspirado para desarrollar tu actividad? Los eventos folkcloricos son mi pasion e inspiracion, siempre he admirado el trabajo de los trajes, la fusion de colores, la mezcla de lo nuevo con lo antiguo; debido a que son expresiones de creatividad que me conmueven. Mi inspiracion tambien viene desde que bailo en el Carnaval de Oruro, me acuerdo cuando bordabamos nuestros propios trajes y eramos muy pocas personas, o sea que no estaba de moda como hoy en dia. En esa epoca y aun para mí existe un compromiso muy personal de entrega y agradecimiento durante los dias festivos, a pesar de que se los pueda percibir como fiesta y baile. ¿Cuál ha sido el momento cumbre de tu carrera y por qué? Hoy en dia mis momentos cumbre con las joyas, son cuando las veo expuestas en guias de las fiestas del Gran Poder y en el Carnaval de Oruro, o las reconozco en programas televisivos aquí en Bolivia, en la Argentina y Chile. Al ver que marcas tendencia en la moda, ya es un logro bastante satisfactorio.

Con los tejidos de pollera son varios los momentos cumbres. Por ejemplo haber entrado a un mercado que es bastante competitivo. Contribuyó a esto mi perseverancia y trabajo constante desde hace varios años. Por otro lado, cada vez que los trajes son vistos en pasarela, television o expuestos en el exterior, los considero como momentos cumbre o logros de mi carrera. Mi trabajo no es lineal sino fluido de ver la aceptacion que esta logrando. ¿Dónde has estudiado y qué? A nivel formal estudié en los Estados Unidos, obtuve mi licenciatura en Humanidades. Y a nivel informal aprendí muchisimo de mi madre, que era autodidacta e intuitiva en el tema de las artesanias. Desde niña la acompañaba a todos los eventos culturales, exposiciones de cuadros, balet, cocina y estaba con ella en el dia a dia. Ese fue un aprendizaje permanente. Menciona a alguien que te inspiró en la creación artística que te haya marcado pautas o tendencias de comportamiento. Como dije anteriormente no me inspiró una sola persona más bien es un conjunto de elementos; mi entorno familiar y el diario vivir, pero por supuesto mi madre fue y sigue siendo un parametro importante al haberme dado las herramientas para ser lo que soy hoy en dia. Por otro lado, trabajo siempre en equipo con personas muy capaces en la creacion de joyas y trajes y la inspiración llega a ser un trabajo en conjunto donde acabamos apoyandonos la una a la otra en la elaboracion de una prenda o una joya. Es como si armaramos una obra de arte de manera intuitiva y de acuerdo a la inspiracion de quien este presente. En el acabado de tus joyas por las formas y el tamaño, ¿cuál ha sido el espacio que le has dedicado a la típica mujer boliviana, a la mujer de pollera? Las formas y tamaño van acorde a lo que ya esta establecido en las joyas de la mujer de pollera, yo solo elijo otros materiales: perlas, piedras, cristales en mis diseños para adecuarlos a una nueva tendencia y moda del momento. ¿Es la elegancia una descripción de moda, una tendencia o una expectativa de desarrollo que tiene que ver con el conocimiento de diferentes formas y detalles? Para mi, la elegancia no es una descripcion de moda, más bien la elegancia está en la persona, como luce las joyas y las prendas de vestir, la calidad de estas y la conjuncion que se crea al enlazar, formando una composicion. Has expuesto tus diseños de bisutería y de vestimenta en otros países y de ser así ¿cuál ha sido la respuesta? Fue muy buena, debido a que vendí mis joyas en Brasil, Estados Unidos, Chile y en la Argentina. Alguien decía que el principal desafió de un artista es ser innovador para no ser repetitivo, ¿compartes ese pensamiento? A mi modo de ver la creatividad y la innovacion tienen que estar presentes siempre, debido a que mi entorno es diverso, eso hace que permanentemente este creando y disfrutando de lo que hago. Mi creatividad es dejar que fluyan mis diseños para ser siempre innovadora y capaz de ofrecer siempre algo nuevo. ¿Qué es lo que más aprecias de tu arte? La pasion y amor que doy en todo lo que realizo, ademas compartir y aprender de todos, pero entregando mi vision. ¿Dónde se exhiben tus creaciones de bisutería y vestimentas? Mis creaciones de joyas y vestimentas se exhiben en mi taller de la avenida 6 de agosto y en la tienda de la Garita de Lima.