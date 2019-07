CBN: 133 AÃ‘OS DE HISTORIA

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Como s√≠mbolo del desarrollo industrial de Bolivia, la compa√Ī√≠a cervecera l√≠der hace un balance sobre sus logros y plantea las dificultades que hoy en d√≠a confrontan las empresas formales frente al contrabando, la presi√≥n tributaria y la competencia desleal de la informalidad. En octubre de 1886, comenz√≥ la historia de la industria m√°s antigua y tradicional de Bolivia. Con sus 132 a√Īos de vida, Cervecer√≠a Boliviana Nacional (CBN) ha sido el pilar industrial m√°s robusto de Bolivia, aportando al desarrollo del pa√≠s, no s√≥lo a trav√©s del pago de impuestos y la generaci√≥n de empleo de calidad, sino que ha sostenido la identidad boliviana con el orgullo de la excelencia y la responsabilidad con la comunidad. As√≠ comenz√≥ todo Para quien llega a la ciudad de La Paz, una de las primeras im√°genes que ve es una planta industrial al inicio de la Av. Montes, como un s√≠mbolo de desarrollo y pujanza. Pocos saben desde cu√°ndo est√° ah√≠. A inicios del siglo XX, CBN se instal√≥ muy cerca de la estaci√≥n de trenes, lugar que coincid√≠a con el portal de ingreso a esta ciudad. Seg√ļn algunos historiadores, los barrios ubicados cerca de la f√°brica tambi√©n sent√≠an su presencia, pues la sirena de la planta que sonaba en la ma√Īana para llamar a los trabajadores vecinos les serv√≠a de referencia a todos para ir a trabajar, sin mirar siquiera el reloj. Pero la historia de la cerveza m√°s famosa de Bolivia comienza antes. Los antecedentes de CBN se remontan a 1877, a√Īo en el cual surgi√≥ la f√°brica de cerveza, propiedad de Alejandro Wolf, bajo la raz√≥n social de "Wolf & C√≠a.", industria que posteriormente tomar√≠a el nombre de Cervecer√≠a Americana y luego Cervecer√≠a Nacional. El 20 de octubre de 1886 se fusionaron la Cervecer√≠a Nacional con la Cervecer√≠a Americana en la ciudad de La Paz y juntas formaron lo que hoy es Cervecer√≠a Boliviana Nacional (CBN), cuyos propietarios fueron Federico Groenewold, Luis Ernst, Hugo Preuss y Eugenio Stohmann. En 1920, CBN se convirti√≥ en una sociedad an√≥nima y entre sus principales accionistas se encontraban personajes sobresalientes de la historia pol√≠tica y empresarial del pa√≠s, como el ex presidente Ismael Montes o empresarios como Carlos Calvo, entre otros. Paulatinamente la cerveza producida por la compa√Ī√≠a fue expandi√©ndose al resto del pa√≠s y pronto su calidad fue tambi√©n apreciada fuera de las fronteras de Bolivia. En 1908 la cerveza boliviana lleg√≥ a Europa como parte de las exportaciones, debido a su calidad; fue unos de los primeros productos nacionales con valor agregado que lleg√≥ a mercados externos. Un presente que brilla hacia el futuro "Hoy en d√≠a somos l√≠deres en el mercado. Producimos m√°s de 3 millones de hect√≥litros de cerveza y casi 1 mill√≥n de hect√≥litros de gaseosas al a√Īo", indica Ibo Blazicevic, gerente institucional de CBN, al referirse al crecimiento de la industria de bebidas. Se√Īala que uno de los secretos para ser la empresa cervecera l√≠der del mercado es el portafolio de marcas de lujo. "Nuestras cervezas han sido premiadas internacionalmente y se posicionan entre las mejores del mundo", indica. Un ejemplo de lo anterior es que Pace√Īa no s√≥lo sea un gentilicio para la gente que vive en la ciudad maravilla. Es, hoy por hoy, la marca boliviana de cerveza m√°s reconocida a nivel internacional. "Pace√Īa simboliza el orgullo boliviano; su calidad ha conseguido m√°s de 118 reconocimientos internacionales en concursos de talla como el Monde Selection y el Instituto de Sabor y Calidad de Bruselas (ITQI). Nuestra marca l√≠der se exporta a Estados Unidos, Argentina, Espa√Īa, Chile y M√©xico entre otros pa√≠ses", sostiene con firmeza. Ibo Blazicevic agrega que este a√Īo Pace√Īa Centenario gan√≥ otra medalla de oro en el Monde Selection, en categor√≠a Gold a la calidad, "gracias a su l√≠quido de pura malta que hemos relanzado hace poco para consolidar nuestro liderazgo en el mercado Premium de Bolivia". No obstante, una industria no s√≥lo se resume en los premios que alcanza ni en que sus productos sean los preferidos en las g√≥ndolas de los supermercados, en bares y restaurantes o en fiestas patronales, tan variadas y diversas a lo largo y ancho del pa√≠s. Lo que la hace diferente es todo el proceso de producci√≥n y la gente que lo hace. Trabajo y compromiso En la actualidad, CBN tiene ocho plantas en Bolivia; cinco cerveceras (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Huari y Tarija), dos de gaseosas (El Alto y Cochabamba) y una de producci√≥n de latas de aluminio (Oruro). Adem√°s, cuenta con nueve centros de distribuci√≥n y diez centros de distribuci√≥n de venta directa. "Cuando se habla de una industria boliviana con presencia nacional, no s√≥lo en puntos de venta, sino en plantas de producci√≥n que generan valor agregado, CBN sintetiza perfectamente esa idea; nuestras cervezas condensan, en su l√≠quido dorado, a la productividad pujante de este pa√≠s", acota. Al respecto, el industrial echa mano de los recursos que le permiten hoy en d√≠a disfrutar de su sitial en el mercado. "La mayor fortaleza es nuestra gente; somos una compa√Ī√≠a que genera empleo de calidad. El equipo trabaja para lograr un portafolio de marcas ganador, un sistema de distribuci√≥n eficiente y nuestra cultura cervecera para producir las bebidas de mayor calidad del mercado", resume. Con cerca de 2.000 puestos de trabajo directo y m√°s de 40.000 indirectos e inducidos, CBN representa una fuente importante de empleo de calidad. "Como compa√Ī√≠a, brindamos una serie de beneficios y condiciones laborales que nos distinguen; esto se refleja en los resultados de nuestras encuestas de Compromiso y Clima Laboral donde m√°s de 90% de nuestros empleados recomendar√≠an a CBN como lugar de trabajo", indica Blazicevic. Y complementa al se√Īalar que el beneficio de un empleo de calidad tambi√©n alcanza a las familias de los trabajadores, tanto directos como indirectos: "Son casi 170 mil personas que nos acompa√Īan, si se hacen n√ļmeros promedio de una familia tipo de 4 integrantes". La compa√Ī√≠a invierte mucho en brindar oportunidades para capacitar y as√≠ captar a gente valiosa en el mercado de trabajo boliviano. Forman parte de un sector de vanguardia en temas de gesti√≥n de recursos humanos vinculados a la industria, por su relaci√≥n con el Grupo AB InBev, la compa√Ī√≠a cervecera m√°s grande a nivel global. En este sentido, el ejecutivo destaca el Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Pasant√≠as m√°s importante de Bolivia, al que se han postulado m√°s de 5.000 personas durante los √ļltimos ocho a√Īos y que ha desarrollado decenas de talentos bolivianos, mediante la capacitaci√≥n internacional y la tutor√≠a de expertos en sus especialidades, ofreciendo adem√°s la posibilidad cierta de tener una carrera internacional. Contrabando y presi√≥n fiscal El desempe√Īo de CBN como l√≠der empresarial se da pese a las condiciones que enfrenta la econom√≠a boliviana en una coyuntura internacional de devaluaciones en los pa√≠ses vecinos, adem√°s de un d√©ficit institucional en la lucha contra el flagelo del contrabando. En la coyuntura actual las devaluaciones de Brasil y Argentina ponen a√ļn mucha m√°s presi√≥n a todas las industrias formales de Bolivia, debido a la pol√≠tica cambiaria vigente desde hace 9 a√Īos. "Hoy el contrabando y el alcohol ilegal son las principales amenazas para la industria cervecera formal de Bolivia", indica Blazicevic. Y particularmente esto se agrava para aquellas industrias que tienen una carga fiscal en Bolivia muy superior a la de los pa√≠ses vecinos. "La presi√≥n tributaria sobre el sector es la m√°s alta de la regi√≥n: el impuesto al consumo espec√≠fico de la cerveza es del 34,6%, mucho mayor al de Argentina (14%), Paraguay (9%), Chile (20,5%), Brasil y Venezuela (15%), a la que es preciso sumar el Bono Pro-Leche, que graba con 0,10 centavos de boliviano por cada litro de cerveza consumido". La presi√≥n fiscal del ICE en Bolivia por contenido de alcohol puro es menor en bebidas de alta gradaci√≥n como el vodka, ron o singani, alentando un mayor consumo per c√°pita de alcohol puro, agrega con precisi√≥n. CBN ha estimado que el flagelo del contrabando, adem√°s de destruir puestos de trabajo en la industria nacional, le cuesta al Estado m√°s de 100 millones de d√≥lares anuales por p√©rdida de recaudaci√≥n fiscal. "Necesitamos, hoy m√°s que nunca, encontrar soluciones junto al Gobierno y a otros sectores involucrados para defender la industria nacional formal, que es la que garantiza empleo de calidad y generaci√≥n de valor agregado". CBN no deja de apostar por el pa√≠s. "Invertimos de forma constante en el mercado boliviano y lo seguiremos haciendo, pues creemos en el pa√≠s", se√Īala y confirma que, entre 2018 y 2020, se invertir√°n m√°s de 1.000 millones de bolivianos. De esta manera, se ampliar√° la producci√≥n de latas en Oruro y la capacidad de envasado en Santa Cruz. Tambi√©n consolidar√°n las cinco nuevas Ventas Directas en Tarija, Trinidad, Sucre, Potos√≠ y Yacuiba. Asimismo, fortalecer√°n la Televenta con tecnolog√≠a de √ļltima generaci√≥n para dar soporte a todo el sistema de distribuci√≥n de la empresa cervecera. "Todo esto permitir√° la creaci√≥n de m√°s fuentes de empleo y seguir√° contribuyendo para la grandeza de este pa√≠s", concluye. Reputaci√≥n, el activo m√°s importante La compa√Ī√≠a cervecera ha construido una reputaci√≥n importante a lo largo de su historia m√°s que centenaria. Su v√≠nculo con la sociedad y la econom√≠a boliviana es muy profundo y ha invertido recursos, tiempo e ingenio para consolidar los resultados en beneficio de las comunidades con las que trabaja. La reputaci√≥n es un activo que gestiona adecuadamente valores que son intangibles, pero que cada vez m√°s influyen en el desempe√Īo global de una compa√Ī√≠a. "B√°sicamente se trata de cumplir con el sue√Īo propuesto como compa√Ī√≠a: 'Unir a la gente por un mundo mejor'; para ello trabajamos todos los d√≠as, en la consolidaci√≥n de nuestro liderazgo industrial en Bolivia y en la ejecuci√≥n de un programa de responsabilidad social √ļnico en el pa√≠s por su integralidad", se√Īala la gerente de RSE de CBN, Lilian Choque. La empresa tiene una trayectoria con muchos premios y menciones que hacen honor a su reputaci√≥n. Choque resume estos logros de la siguiente manera: "hacemos lo que decimos"; esa es la raz√≥n que ha permitido que CBN consiga el a√Īo pasado, por cuarta vez consecutiva, el primer sitial en cuanto a Reputaci√≥n Empresarial, en el Monitor Empresarial de Reputaci√≥n Corporativa (MERCO). Para la empresa la responsabilidad social est√° en su ADN. Por eso fluye tan naturalmente en el trabajo diario, se√Īala Choque. Su historia lo confirma. En 1932, cuando Bolivia particip√≥ en la Guerra del Chaco que enfrent√≥ a Paraguay, CBN don√≥ los fondos para la construcci√≥n del Hospital Militar en la ciudad sure√Īa de Villa Montes para atender a los jefes, oficiales y tropa de las guarniciones del Sudeste. "Desde el principio, CBN se convirti√≥ en uno de los m√°s importantes contribuyentes al Tesoro y es interesante destacar, que, en 1937, CBN pag√≥ al Estado 20 millones de Bolivianos, m√°s que las 3 grandes empresas mineras de Pati√Īo, Hochschild y Aramayo", recuerda Choque. Hoy, la empresa sigue siendo el principal contribuyente del sector privado; en el √ļltimo a√Īo fiscal, aport√≥ m√°s de 2.152,5 millones de bolivianos al Tesoro General del Estado. Estos recursos permiten fortalecer la inversi√≥n p√ļblica para que nuestra poblaci√≥n tenga una mejor calidad de vida. RSE: La cereza que corona la torta omo una cereza que corona la torta, Cerveceria Boliviana Nacional ha puesto en marcha, desde hace 10 a√Īos, un programa integral de responsabilidad social, con tres pilares: Consumo inteligente, Medioambiente y Comunidad. Choque se√Īal√≥ que la integralidad del programa de RSE merece plantear una vista panor√°mica respecto de sus principales resultados en sus tres pilares. "En el pilar de Consumo Inteligente, la CBN ha alcanzado con su mensaje a m√°s de 190.000 familias del pa√≠s, a trav√©s de capacitaciones, talleres y actividades espec√≠ficamente enfocadas en padres y madres, j√≥venes de alrededor de 18 a√Īos, vendedores en v√≠a p√ļblica, folkloristas y otros", indic√≥. Para lograr estos resultados, puntualiz√≥, la compa√Ī√≠a consolida de forma constante su relaci√≥n con diferentes actores de la sociedad boliviana y con las autoridades subnacionales y nacionales. Respecto de Medioambiente, gracias a una inversi√≥n de 18,5 millones de d√≥lares en la instalaci√≥n de ocho plantas de tratamiento de efluentes, CBN alcanz√≥ el 99% de reciclabilidad de subproductos, redujo en 48% su consumo de agua. Adem√°s, del total de la producci√≥n de cerveza alrededor del 70% es distribuido en envases retornables. "Las inversiones para una producci√≥n sustentable y el control de su huella de carbono han ubicado a CBN como la primera compa√Ī√≠a en cumplir los l√≠mites permisibles para descargas l√≠quidas industriales, que retornan para alimentar los sembrad√≠os de las comunidades cercanas", agreg√≥. En el pilar Comunidad, Choque indic√≥ que la compa√Ī√≠a lleva a cabo contribuciones para el bienestar de la poblaci√≥n. Para ello genera trabajo, donaciones y actividades del voluntariado, en coordinaci√≥n con los gobiernos locales y nacionales. "Quisi√©ramos destacar los esfuerzos sistem√°ticos que hemos realizado para romper el c√≠rculo de la violencia intrafamiliar y empoderar a la mujer a trav√©s de la habilitaci√≥n de la plataforma 'Warmi con vuelo propio', que facilita las denuncias de casos de violencia en la ciudad de El Alto, y del respaldo a la puesta en marcha del funcionamiento del Centro de Salud CIES Warmi Wasi, en la comunidad Taqui√Īa, Cochabamba, para atender a m√°s de 4.000 familias", enfatiz√≥. La ejecutiva se√Īal√≥ que este a√Īo repetir√°n la experiencia de los Tunkas, un programa que financi√≥ la preparaci√≥n y dotaci√≥n de indumentaria espec√≠fica de 10 atletas bolivianos con miras a las Olimpiadas de R√≠o 2016. En esta nueva versi√≥n se financiar√°n becas deportivas para deportistas ol√≠mpicos con miras a los Juegos Panamericanos 2019 en Lima y los Juegos Ol√≠mpicos de Tokyo 2020. "Nuestros objetivos son brindar apoyo integral a deportistas destacados de diferentes disciplinas en su camino rumbo a competencias nacionales e internacionales; abrir un nuevo panorama de oportunidades para cualquier ni√Īo, ni√Īa o joven que quiera explotar su potencial deportivo, con miras a convertirse en un representante del deporte nacional", concluy√≥. ¬† CBN tiene un portafolio de lujo: 20 marcas de cerveza nacionales e internacionales, entre las que se destacan Pace√Īa, Taqui√Īa, Ducal y Huari, hasta las internacionales como Corona, Stella Artois, Becks Gold y Patagonia.

En el mercado de bebidas sin alcohol, cuenta con productos como Maltín y con gaseosas de prestigio internacional como Pepsi y Seven Up, a las que se ha sumado recientemente Guaraná Antártica y H2OH!. Esta última es una gaseosa sin azúcar y con menor contenido de gas que la hace ideal para acompañar las comidas.