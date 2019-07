Agrandar la foto + Twittear Un d√≠a de junio fuimos invitados a un desayuno en el Casa Grande Express. Cita imperdible para quien se deleita con los desayunos en un hotel cinco estrellas. Sin embargo, la simpat√≠a de ese d√≠a no fueron las delicias del buffet matinal sino la capacidad de sus administradoras de hacer sentir bien al invitado. Un toque de distinci√≥n que marca la gran capacidad de gestar una relaci√≥n. A partir de ah√≠ nos interes√≥ conocer m√°s de una cadena hotelera que ha impreso a La Paz un halo de refinamiento y buen gusto. Primero fue el Hotel Casa Grande Suites inaugurado el a√Īo 2000. A esa magistral obra de arquitectura le sigui√≥ unos a√Īos despu√©s el Hotel Casa Grande estrenado en 2013 al que le sigue el descontraido, joven y elegante Casa Grande Express. Hablamos con quienes hicieron posible este proyecto hotelero ¬† ¬ŅC√≥mo y de d√≥nde nace la idea de hacer el primer Hotel Casa Grande? La idea original nace espont√°neamente en una conversaci√≥n informal en una cena familiar con amigos, sin mucho an√°lisis la idea va tomando forma y seduce a los otros miembros de la familia. Poco a poco empezamos a darle forma a la idea, ninguno en la familia hab√≠a estudiado ni ten√≠a experiencia alguna en hoteler√≠a. Sin embargo, todo se fue dando de manera fluida. Ya con la idea trasformada en un proyecto se busc√≥ financiamiento de varios sectores, toc√≥ convencer de la factibilidad del proyecto sin m√°s argumento que las ganas y la convicci√≥n que sent√≠amos por el proyecto. Al final, luego de varios meses se logr√≥ el financiamiento y se materializ√≥ el proyecto, afortunadamente acertamos con la idea. A partir de ah√≠, no paramos m√°s, todos los d√≠as son de aprendizajes, todos los d√≠as son experiencias y desaf√≠os nuevos. ¬ŅPens√≥ que habr√≠a un segundo y un tercer hotel? Inicialmente no, pero a medida que aprendimos el negocio hotelero y la empresa se fue consolidando, por supuesto que se empieza a pensar a m√°s largo plazo. ¬ŅPor qu√© se remodel√≥ el primer hotel siendo que para la √©poca era un hotel muy moderno? Ya ten√≠amos 15 a√Īos de funcionamiento y aunque efectivamente ten√≠amos un hotel bien mantenido, la competencia y las tendencias en cuanto a dise√Īo y funcionalidad van cambiando. Al principio la intenci√≥n era realizar una remodelaci√≥n superficial que implique cambio de cortinas, alfombras, colchones y otros art√≠culos que se desgastan por el uso normal. Sin embargo, a medida que fuimos planificando la remodelaci√≥n nos dimos cuenta que lo acertado era renovar por completo el hotel tanto en dise√Īo como equipamiento para permanecer en la vanguardia del mercado, es as√≠ que se decidi√≥ cerrar el hotel por 6 meses y hacer una remodelaci√≥n total que incluye instalaciones sanitarias, el√©ctricas, termomec√°nicas y todo el equipamiento, al final lo √ļnico que quedo fue la estructura. ¬ŅPor qu√© la pasi√≥n con refinaci√≥n y el buen gusto, es una caracter√≠stica de todos quienes administran hoteles? Dif√≠cil pregunta, m√°s que pasi√≥n por la refinaci√≥n o buen gusto, creo que lo que tenemos es pasi√≥n por el trabajo. Poco a poco hemos ido construyendo un equipo conformado por personas que aman lo que hacen y se identifican con los valores y la visi√≥n de la empresa, ellos son el principal diferenciador y a trav√©s de ellos es que se transmite al hu√©sped el gusto por lo que hacemos, el cuidado de los detalles, la calidez en el trato. ¬ŅQu√© pretendi√≥ mostrar con el segundo hotel y con este √ļltimo Casa Grande Express? Ambos hoteles, cada uno en su momento, nacen de la intenci√≥n de satisfacer una necesidad que ve√≠amos en el mercado. En los √ļltimos 10 a√Īos la zona sur ha crecido mucho tanto a nivel residencial como comercial. Hubo un gran movimiento demogr√°fico de gente de otras zonas de la ciudad que se trasladan hacia la zona sur, efecto que se refleja en el gran crecimiento de edificios de departamentos. De igual manera, muchas empresas trasladaron sus oficinas a la zona, se abren espacios comerciales, consultorios m√©dicos, bufetes de abogados, sucursales de bancos, etc. lo que sin duda cambia la din√°mica de la zona. En ese contexto, vimos una necesidad en el mercado de habitaciones hoteleras, de salones de eventos y de servicios en general, es as√≠ que asumimos el desaf√≠o de crecer como empresa y embarcarnos en el ambicioso proyecto de construir un hotel cinco estrellas con est√°ndares internacionales preparado para competir a largo plazo con cualquier cadena internacional. La apertura de Casa Grande Hotel en el a√Īo 2013 signific√≥ mucho para la empresa, el proyecto requer√≠a triplicar la cantidad de personal, con todo lo que esto implica, hubo un gran trabajo previo de preparaci√≥n y por supuesto muchos aprendizajes que consolidan y fortalecen a la empresa. Nuevamente en el a√Īo 2017 vimos una nueva necesidad en el mercado. Con la din√°mica comercial de la zona y en un mercado m√°s amplio y segmentado, vimos la oportunidad de introducir un nuevo producto dentro de la marca Casa Grande, as√≠ nace el concepto Express como una propuesta a un mercado cada vez m√°s exigente, m√°s competitivo y m√°s segmentado. Hace un mes abrimos Casa Grande Express, un hotel con todas las caracter√≠sticas en cuanto equipamiento y seguridad de un hotel cinco estrellas, pero con servicios reducidos, un concepto muy extendido a nivel internacional que pensamos que el mercado nacional est√° preparado para acogerlo. ¬ŅC√≥mo definir√≠a a la cadena de hoteles bajo su administraci√≥n? Casa Grande Hoteles es una empresa boliviana con inversores bolivianos que creen en el pa√≠s. A la fecha, cuenta con tres hoteles con el dise√Īo, la infraestructura y equipamiento de la mejor calidad. Sin embargo, su activo m√°s valorable est√° conformado por los casi 200 empleados que trabajamos d√≠a a d√≠a en hacer bien las cosas. Somos un equipo de personas comprometidas con el crecimiento personal y profesional entendiendo este como el camino o el modo de aportar al pa√≠s y la sociedad. En un mundo globalizado y competitivo como el actual, el √©xito del negocio hotelero est√° condicionado por m√ļltiples variables, hoy en d√≠a ya no es suficiente tener una buena infraestructura o un presupuesto elevado en publicidad o campa√Īas comerciales agresivas, competir con √©xito hoy en d√≠a, requiere un trabajo profesional en muchos campos, pero sobre todo enfocado en las personas, sean estas trabajadores o clientes. As√≠ trabajamos en Casa Grande Hoteles. ¬† Casa Grande Express En mayo de este a√Īo abri√≥ sus puertas Casa Grande Express con el objetivo de completar y consolidar la gama de productos que la empresa ofrece, cada hotel orientado a un segmento espec√≠fico y diferenciado. Casa Grande Express surgi√≥ de la necesidad de estar acorde a la tendencia de grandes ciudades e introducir en Bolivia el concepto de hoteles "Express" que tiene que ver con un hotel principalmente funcional, de servicios reducidos, a un precio menor, pero sin sacrificar aspectos de seguridad, calidad de la infraestructura y atenci√≥n. En todo el proyecto se incorporaron criterios de sostenibilidad mediante el cuidado del agua en los ba√Īos y el ahorro de energ√≠a en todo el sistema de iluminaci√≥n, haciendo que la nueva propuesta sea tambi√©n consecuente con el cuidado del medio ambiente. Cuenta con 60 habitaciones confortables completamente equipadas, escritorio de trabajo y una conectividad r√°pida a internet, todo en una l√≠nea moderna y funcional pensado principalmente en las mujeres y hombres de negocios. Casa Grande Express est√° ubicado en la calle 16 de Calacoto, a una cuadra de la Av. 