La fabricación de medicamentos es indispensable para contribuir al desarrollo de la salud en Bolivia. El gerente general de Droguería Inti, Christian Schilling, contestó un cuestionario en el que delinea aspectos necesarios para una comprensión del com- portamiento de una industria que no ha dejado de evolucionar en la ciencia bioquí- mica y la tecnología para producir medicamentos de calidad. Droguería Inti se ha convertido a lo largo de todos estos años en algo más que un referente para la industria farmacológica nacional; más que eso, en una tradición de prestigio para la salud de los bolivianos. Varios de sus productos que se fabrican en los laboratorios de Inti son de exportación, lo que dice de por sí sobre la calidad y las normas de cuidado que debe seguir la industria para colocarlos entre sus productos de exportación, en un ámbito que requiere un constante avance científico. La empresa ha desarrollado complementos de farmacia para cuidar la salud de los bolivianos y ha crecido a medida que han crecido las necesidades de la poblaci√≥n. Desde que una persona viene al mundo, el cuerpo requiere medicamentos dise√Īados para proteger el crecimiento, desarrollo y bienestar. Un punto √°lgido para cualquier empresa dedicada a la fabricaci√≥n de medicamentos, es la constante manipulaci√≥n inapropiada que se hace en el medio, respecto a la forma c√≥mo se comercializan los medicamentos que son puestos a la venta. El contrabando y la falsificaci√≥n, por ejemplo, podr√≠a ser admitido en cualquier otro rubro -si bien se hacen esfuerzos para desterrar esta lacra que le resta condiciones de competitividad a la industria nacional sea cual fuese su campo de acci√≥n- no es admisible cuando de medicamentos se trata. El consumo de un f√°rmaco falsificado puede acabar produciendo reacciones org√°nicas impensadas y traumas que podr√≠an derivar en cosas peores y costarle la vida al consumidor. Desafortunadamente, en los √ļltimos meses se han venido acumulando denuncias en los archivos de varias reparticiones p√ļblicas que demuestran con datos precisos que las bandas dedicadas a la falsificaci√≥n de medicamentos se dan modos para internar productos de farmacia de manera ilegal. Qu√© se puede hacer en este cuadro dram√°tico en el que adem√°s hace falta una adecuada orientaci√≥n para saber los riesgos que corre la poblaci√≥n al consumir medicinas que podr√≠an estar adulteradas, vencidas de fecha o con irregularidades propias de cualquier especie que sigue una ruta cr√≠tica hasta su internaci√≥n de manera ilegal en el pa√≠s. Droguer√≠a Inti tiene mucho que decir en este apartado. Ha desarrollado a lo largo de sus 83 a√Īos de producci√≥n, alrededor de 150 productos que figuran en el vadem√©cum de la compa√Ī√≠a; protegidos de cualquier contaminaci√≥n, elaborados bajo estrictas medidas de control, bajo normas de uso apropiadas y est√°ndares internacionales, pero, adem√°s, tomando en cuenta el desarrollo de la ciencia y la tecnolog√≠a en las que la salud juega una partida decisiva en el rol del fabricante de productos de farmacia con la sociedad. En vista a este cuadro, conversamos con el gerente general de Droguer√≠a Inti, Christian Schilling para hacer un recuento ya no de la experiencia de Inti en la fabricaci√≥n de medicamentos, sino para comprender el alcance de un aporte invalorable a la salud, siguiendo la regla de que un producto es bueno cuando se fabrica entendiendo el mercado y los adelantos que a diario nos exige el conocimiento. Muchos desaf√≠os por asumir justo cuando la tecnolog√≠a a trav√©s de la Inteligencia Artificial aborda nuestros gustos, plantea alternativas de soluci√≥n en cualquier campo y ha incursionado de tal manera en el armado de nuestras vidas que hasta ha comenzado a adelantarse a los trastornos que nos hacen m√°s dependientes de la tecnolog√≠a y a ciertos medicamentos. En diciembre pasado, en la reuni√≥n de CASP13 en la Riviera Maya, M√©xico, DeepMind -brazo de la inteligencia artificial de Google- super√≥ a bi√≥logos experimentados en predecir las formas de las prote√≠nas, los componentes b√°sicos de la enfermedad y por consiguiente en las f√≥rmulas para la fabricaci√≥n de medicinas clave para prevenir y combatir enfermedades. Inti se ha caracterizado durante sus largos a√Īos de desarrollo farmacol√≥gico por su capacidad instalada en la fabricaci√≥n de f√°rmacos. ¬ŅC√≥mo piensan encarar el futuro en un mundo en el que la inteligencia artificial est√° ganando batalla en este y otros rubros? Inti se sustenta en la reinversi√≥n, innovaci√≥n y trabajo en equipo. El talento humano de la empresa se actualiza constantemente y avanza acorde a las √ļltimas tendencias en investigaci√≥n y nuevas tecnolog√≠as para la producci√≥n y distribuci√≥n de f√°rmacos. De esta manera, buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. La Inteligencia Artificial tambi√©n llegar√° al rubro farmac√©utico y a medida de lo posible ser√° incorporada en nuestros procesos. Nosotros somos flexibles a los desarrollos tecnol√≥gicos y seguiremos capacitando a nuestro personal para que lidere cada proceso de cambio. ¬ŅCu√°ntos medicamentos conforman el vadem√©cum desarrollado en los laboratorios de Droguer√≠a Inti? M√°s de m√°s de 150. Bolivia ha tenido serios problemas recientes al descubrirse que varios f√°rmacos que se venden ingresan sin registros, por lo tanto, representan un grave peligro para la poblaci√≥n, ¬Ņcu√°l es su opini√≥n sobre este tipo de episodios y qu√© se deber√≠a hacer para evitarlos y contrarrestarlos? La compra de medicamentos debe efectuarse √ļnicamente en farmacias y cadenas autorizadas, este aspecto es clave para proteger la salud de la poblaci√≥n. Medicamentos il√≠citos, de contrabando, falsificados, etc. no ofrecen ning√ļn tipo de garant√≠a y lo m√°s probable es que no tangan las propiedades y efectos terap√©uticos que dicen tener. Consumir este tipo de medicamentos significa atentar contra la salud de uno mismo y luego tener que comprar otro medicamento que si tenga estas propiedades. Sumado a esto, es importante tomar conciencia que el contrabando perjudica a las empresas legalmente establecidas que contribuyen al desarrollo del pa√≠s. ¬ŅCu√°les ser√≠an las recomendaciones de un fabricante de medicamentos como Inti a la poblaci√≥n sobre el uso de f√°rmacos? Los f√°rmacos deben ser utilizados con cautela y se deben respetar las indicaciones de los m√©dicos sobre su uso. No se deje enga√Īar por ofertas tentadoras y precios muy bajos. Compre solamente en la farmacia de su confianza y de laboratorios conocidos. ¬ŅCu√°ntos expertos trabajan permanentemente en Inti aplicados al desarrollo de avanzada de sus productos? M√°s de 50 profesionales farmac√©uticos y bioqu√≠micos velan por la calidad de los productos que ofrecemos y desarrollan nuevas presentaciones para satisfacer las necesidades de los clientes bolivianos. ¬ŅCu√°l ha sido el medicamento o cu√°les los que m√°s tiempo en desarrollo les ha tomado? Varios productos han demorado en desarrollarse porque no es fácil lograr una formula estable a través del tiempo y que mantenga las propiedades originales. ¿Qué elementos y factores intervienen en el desarrollo de sus productos? Conocimientos, calidad de la materia prima, excipientes, temperatura, humedad, tecnología, tiempo, talento y suerte de que la formula desarrollada sea estable. Si no, toca empezar de nuevo. ¿Qué procesos siguen sus productos de farmacia para ser finalmente puestos a la venta? Todo producto fabricado por INTI durante su fabricación pasa por controles en proceso, y, antes se salir a la venta pasan por estrictos controles tanto físico-químicos como microbiológicos.