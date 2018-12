Christian Schilling. La sensibilidad de quien dedica el 100% a mejorar la salud

Agrandar la foto + Twittear Se encarga en persona de supervisar el funcionamiento de una de las compa√Ī√≠as fabricantes de f√°rmacos m√°s importantes del pa√≠s. Droguer√≠a Inti ha desarrollado alrededor de 1.000 productos que se elaboran bajo estrictas normas de calidad. Christian Schilling, gerente general de Inti, se encarga de ejecutar proyectos relacionados con el bienestar social de la poblaci√≥n a trav√©s de la comercializaci√≥n de productos de alta calidad, adem√°s de la estabilidad y seguridad a sus empleados. Este a√Īo Inti cumpli√≥ 82 a√Īos, compa√Ī√≠a que adem√°s de sus indiscutidos logros participa de operaciones en bolsa con una actividad resuelta e impoluta que se ha ganado un lugar en la categor√≠a de prestigio. ¬† ¬ŅSu actividad profesional est√° vinculada con mejorar las condiciones de vida de la poblaci√≥n a trav√©s del aporte a la salud que su empresa realiza? El aporte de la empresa a la salud en Bolivia es a trav√©s de medicamentos de calidad. Adem√°s, quiero resaltar la importancia de que el aporte tambi√©n radica en brindar fuentes de trabajo dignas, seguras y sostenibles. ¬† ¬ŅPor qu√© su inter√©s de seguir invirtiendo en el desarrollo de la ciencia farmac√©utica, cu√°l es la proyecci√≥n de Inti de aqu√≠ en adelante? El desarrollo de la ciencia farmac√©utica es dif√≠cil en Bolivia pero al fin es el rubro en el cual Inti desarrolla sus actividades. Desarrollamos el sector en buena parte a trav√©s de transferencia de tecnolog√≠a y conocimientos adquiridos por medio de nuestros socios comerciales extranjeros y su difusi√≥n interna como tambi√©n el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias con las autoridades. En este rubro es imperativo invertir. El manejo de medicamentos es muy exigente y los consumidores de los productos que Inti comercializa merecen recibir un producto en condiciones de calidad √≥ptima. ¬† ¬ŅExiste alg√ļn secreto para haber levantado una industria de las m√°s importantes en el pa√≠s? El √©xito de Inti no se podr√≠a explicar sin su talento humano, altamente competitivo, comprometido y con s√≥lidos valores que le han permitido consolidarse como la industria l√≠der en el mercado farmac√©utico boliviano. Todo ese trabajo es acompa√Īado con inversiones para adquirir tecnolog√≠a de √ļltima generaci√≥n y aplicar procedimientos de producci√≥n modernos que garantizan la calidad y excelencia de cada medicamento que producimos. ¬† La historia de Inti est√° estrechamente ligada a la familia Schilling y a una pomada que fue la que posibilit√≥ el crecimiento de la empresa, ¬Ņpuede contarnos una parte de esa historia? Desde sus inicios, la historia de Inti est√° muy relacionada con la innovaci√≥n, una cultura de trabajo promovida por Ernesto Schilling, fundador de Inti y adem√°s creador de Mentisan, un producto que revolucion√≥ la industria farmac√©utica de Bolivia y que se ha convertido en el remedio indispensable para las familias bolivianas.¬† En un principio, Droguer√≠a Inti ten√≠a como raz√≥n social Droguer√≠a Hamburgo; sin embargo, desde 1947 recibi√≥ la nueva denominaci√≥n. A partir del a√Īo 2000, Inti inicia un proceso de modernizaci√≥n para atender las crecientes y nuevas exigencias en el pa√≠s y el exterior y para cumplir la ley del medicamento en Bolivia. El 2003, la planta recibe la certificaci√≥n Buenas Pr√°cticas de Manufactura BMP/GMP, convirti√©ndose en el primero del pa√≠s en recibir ese aval. ¬† ¬ŅA cu√°nto asciende la inversi√≥n que han realizado a lo largo del tiempo y que es lo que usted destaca de esa inversi√≥n? La confianza de los bolivianos, ha sido muy importante para alcanzar un crecimiento promedio del 10 por ciento los √ļltimos tres a√Īos y se proyecta que en los pr√≥ximos la cifra se aproxime a ocho. Ese movimiento econ√≥mico, nos ha permitido realizar los √ļltimos meses una inversi√≥n de 4 millones de d√≥lares en infraestructura y en la adquisici√≥n de tecnolog√≠a para optimizar los procesos en la planta de producci√≥n y en almacenes. ¬† Usted ha indicado que Inti ha conformado un grupo humano de excelencia llamados los ¬īagentes de cambio¬ī que pueden cambiar la cultura del pa√≠s en temas como la violencia de g√©nero, ¬Ņqu√© lo hace pensar de esa manera? La violencia contra la mujer no tiene s√≥lo consecuencias econ√≥micas en las empresas, trasciende a niveles m√°s profundos porque da√Īa y desintegra a las familias e impide que las mujeres se realicen de manera personal y profesional.¬† Inti, comprometida con el bienestar de sus colaboradores, implement√≥ desde hace tres a√Īos, un programa integral denominado "Empresa Segura - Cero Tolerancia hacia la Violencia contra la Mujer", que se inici√≥ con la identificaci√≥n y control de los patrones de gesti√≥n inequitativa. Posteriormente desarroll√≥ una estrategia integral de prevenci√≥n, atenci√≥n y sanci√≥n, que fue implementada a trav√©s de campa√Īas de sensibilizaci√≥n y capacitaciones con expertos. Con el prop√≥sito de generar conciencia y llegar a la sociedad, se cre√≥ el medicamento simb√≥lico 'Val√≥rate', que motiva a las mujeres a tener confianza en s√≠ mismas y denunciar a los agresores. ¬† Inti es una empresa que aplica en la Bolsa Boliviana de Valores ¬Ņcu√°l es la clave del √©xito para haber logrado esa transparencia? Todos los procesos administrativos, de producci√≥n y log√≠sticos cumplen estrictos est√°ndares de evaluaci√≥n y transparencia que han sido importantes para cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores, donde hemos obtenido la calificaci√≥n AA2, lo que avala que todos los bonos que emitimos son de alta calidad crediticia y que los factores de protecci√≥n son fuertes, mientras el riesgo es moderado. Es importante destacar que nuestro objetivo es emitir bonos accesibles para que jubilados y ahorristas, tengan una alternativa de inversión y se beneficien con intereses atractivos, financiando a una empresa nacional que lidera el mercado farmacéutico.