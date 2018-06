Diseño y decoración: Quito Velasco - CasaCor / Bolivia

Agrandar la foto + Twittear El futuro son conceptos integrales de diseño, paisajismo y decoración suman adeptos en el mundo. La instalación que marca tendencia y su presencia por sexto año consecutivo en Santa Cruz. Convertido en una marca de diseño el cruceño Quito Velasco ha incorporado a sus actividades la franquicia CasaCor que por sexto año consecutivo llegó a Santa Cruz durante un mes de exhibición de productos de decoración y diseño de interiores en un espacio de más de 2.500 metros cuadrados. En esta versión resaltó el valor de los profesionales jóvenes y la capacidad de mostrar instalaciones extrasensoriales, comenta Quito sentado en la mesa de reuniones de su oficina que tiene una pequeña fuente de inspiración que no deja de reciclar agua, separando el ambiente de estilo barroco. Luis Alberto ´Quito´ Velasco entra y sale un par de veces de su oficina a la recepción decorada con flores, fotografías, cuadros y un montón de revistas. Esta oficina tiene cierta tradición de aíres cruceños. Varias veces antes de encontrarnos hablamos por celular para encontrar la calle Avaroa (con v dentilabial) ubicada en el casco viejo de Santa Cruz donde funcionan sus oficinas. Habla del poco apoyo para la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La eslovena Ejti Stih, artista plástica radicada hace muchos años en Santa Cruz, dice que "Quito es un artista efímero de obras que duran un momento". Por las palabras de Ejti queda claro que Quito siempre está en una carrera contra el tiempo. Arreglos para instalaciones matrimoniales o arreglos que nacen y se agotan de un día al otro; sucede incluso en escenarios monumentales como el que uso el Papa o para recibir a dignatarios de Estado y hasta en concursos de belleza. Hace seis años Quito apostó traer a Bolivia la franquicia de CasaCor Brasil, ligada al gigantesco Grupo Editorial Abril. Cada año es un nuevo desafió que hay que encarar con predisposición. Para este año la temática del evento giró en torno al concepto Casa Viva que exigía a los representantes afiliados a la franquicia, escenarios en residencias con espacios no menores a los 2.500 metros cuadrados. Todo un desafió que Quito lo logró. Durante el mes que duró la muestra pasaron por sus instalaciones alrededor de 50.000 personas; entre arquitectos, decoradores y una rama de entendidos en diseño industrial. Y fue el público que generó un fuerte impacto concretando 300 solicitudes. "El gran mérito de esta versión es haber visto profesionales jóvenes de arquitectura que no conformes buscan proyección en paisajismo y decoración", dice Quito. Otro punto alto de la última muestra de CasaCor han sido las particularidades de una arquitectura integral. Decena de marcas bolivianas y del mundo se juntaron en la hacienda Mc Kenny. Cemento Camba, Gladymar, Tumpar, Cerabol, por citar algunas empresas bolivianas. Además de firmas que utilizan el evento para anunciar sus últimos lanzamientos. Hablar libremente sobre sus orígenes "Es un don que me fue dado". Comenzó trabajando a sus 18 años. Su primera creación fue un carro alegórico para el carnaval cruceño en 1985. "Desde entonces 23 años después no paré un solo minuto". Estudió arquitectura tres años, aunque reconoce que no llegó lejos por las matemáticas. "Nunca me han gustado los números, por eso la parte contable en la empresa la maneja mi esposa". Está casado con Graciela Anglarill con quien tiene dos hijos de 23 y 17 años. Se graduó años más tarde de la carrera de Diseño de Interiores y Paisajismo de la UPSC. "Tenemos dos empresas: Quito Velasco Creatividad y Decoración que tiene que ver con la parte de diseño comercial y Quito Velasco Diseño Floral". Esa que se luce en la recepción de sus oficinas en la que trabajan alrededor de 50 personas para la ejecución de muchos proyectos. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el que recibió en Cartagena de Indias, Colombia. "Tengo el don de convertir algo simple y provocar reacciones". "La naturaleza es una de mis fuentes de inspiración", aunque reconoce que hay "acontecimientos mundiales que hacen cambiar la percepción de la decoración". ¿Qué opinas de otras manifestaciones artísticas de intenso despliegue coreográfico como el Carnaval de Oruro o la misma entrada del Gran Poder? Es algo con lo que debemos sentirnos orgullosos. Latinoamericana está consiguiendo un peso muy fuerte en cuanto a sus tendencias de color y diseño. Creo que la explosión de colores, las nuestras de textiles y las riquezas naturales, se están convirtiendo en un boom no solo como artesanía sino como influencia aplicable a las nuevas tendencias del diseño y la moda. En La Paz me llamó la atención que muchos hoteles y casas están usando elementos de arte que tienen una identidad muy boliviana. Eso es a lo que debemos apuntar. He tenido la suerte de asistir al loft sobre el Lago Titicaca de una decoradora de interiores cruceña, que ha sido impresionante. Son conceptos aplicables a cualquier parte del mundo. El Carnaval de Oruro es la expresión más auténtica del que se pueden extraer conceptos variados y ricos. Son carnavales de mucha esencia. Hay que rescatar estas festividades como elementos culturales que los podemos plasmar de una manera contemporánea. ¿Qué impresión te deja la nueva versión de CasaCor? Tenemos una materia prima muy grande. La gente queda sorprendida por el potencial humano y el talento que tenemos en Bolivia, a veces con ciertas limitaciones tecnológicas que nos muestran el camino no la adversidad. A veces no es el talento el que triunfa sino el mercadeo. Los jóvenes profesionales han mostrado espacios sensoriales de fragancias y texturas de gran gusto. ¿Crees que estamos viviendo en Bolivia un momento cúspide en arquitectura? Creo que estamos en un momento muy importante de crecimiento universal. Nosotros apostamos a CasaCor; conocemos y hemos servido de consejeros en proyectos para sacarlos adelante. Santa Cruz no tiene nada que envidiar a otras ciudades del mundo en cuestión de arquitectura y moda. ¿Qué te dice CasaCor más allá del potencial de la marca? Es una franquicia de Brasil hace 32 años. Paraguay, Perú, Bolivia, Miami y Portugal nos hemos sumado al carro dirigido a profesionales de la arquitectura, artes plásticas y la decoración. No se trata de una feria sino de una muestra en la que el profesional construye el espacio que se le asigna. Surge como una iniciativa que trata de apoyar y difundir el trabajo de jóvenes en diseño, decoración y arquitectura. Destaco la madurez del público y la de los profesionales que han participado. Este año CasaCor ha invitado a 53 bolivianos a conocer sus instalaciones en Sao Paolo. Es una franquicia que cuida mucho su proyección y le interesa estar en Bolivia debido a que Santa Cruz es un importante centro de negocios. ¿Fue difícil situar una ambiente del tamaño exigido en esta ocasión? Si fue una verdadera experiencia. Logramos 35 ambientes trabajados por 56 profesionales. La necesidad de construir y mostrar conceptos completamente pensados y proyectados ha sido sorprendente. Hoy en día nada se hace al azar. Arquitectos integrales (detalles de lucimiento); hay un antes y un después en la formación de profesionales, un cambio en la forma de comercializar los productos de construcción. La gente va saca una foto y pide que se replique el mismo ambiente en su casa. CasaCor nos da la posibilidad de desarrollar un abanico de propuestas en proyectos de vanguardia.

INTENCIONES DE NEGOCIOS: 300 PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DECORACION, SOLICITADOS A NUESTROS PROFESIONALES

ALREDEDOR DE 50.000 MIL PERSONAS VITARON LAS INSTALACIONES DE CASACOR EN SU SEXTO AÑO CONSECUTIVO EN BOLIVIA

ALREDEDOR DE 1500 EMPLEOS EN 2 MESES DE MONTAJE Y MUESTRA (TECNICOS, ARTESANOS, INSTALADORES, ALBAÑILES, ETC.)