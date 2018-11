Fotografia: Dat0s Agrandar la foto + Twittear "Quiero hablar de todo". Elizabeth Salguero decide que la entrevista no tenga l√≠mites, la exponga. Se siente c√≥moda y en libertad para hacerlo. Acaba de ganar una convocatoria para ocupar el cargo de gerente ejecutiva de la Fundaci√≥n Viva. Ser√° otra de las causas por las que pelee. Esta vez, aunque no deja de pensar en los derechos de la mujer o en los pueblos ind√≠genas, la cita es otra aunque parecida: con la tecnolog√≠a visualizada en aplicaciones contra la violencia para prevenir el crimen, la trata y tr√°fico, dos entre muchos otros temas que ella ya hab√≠a visto antes pero que han crecido; se han convertido en una lacra social. La preservaci√≥n de los animales en extinci√≥n y el adecuado uso de los desechos son su preocupaci√≥n. Casi al final de la charla que sostuvimos en los ambientes de su oficina, rodeada de un equipo de Millennials, dice que se siente feliz por estar involucrada ahora en lo mismo pero desde otro √°ngulo. Ely, como la conocen todos, abraz√≥ diferentes causas desde que comenz√≥ a pensar que la lucha de una puede alcanzar a otros. En 2005, por decirlo de alguna manera, fue un momento de quiebre en su vida. Hasta entonces era consultora y l√≠der de opini√≥n en espacios en los que hab√≠a trabajado y desde donde cre√≠a que ya pod√≠a comenzar a cambiar el mundo; incluir a m√°s mujeres en la lucha por alcanzar sus derechos; algo que hasta entonces era apenas un sue√Īo. Ese a√Īo la invitaron a integrar un movimiento pol√≠tico que ser√≠a m√°s tarde parte medular de un cambio que sumar√≠a muchas adhesiones: el Movimiento al Socialismo MAS. La pol√≠tica no era ajena a ella. En 2006 ocup√≥ por primera vez junto a un grupo de mujeres, muchas del pueblo, un curul en la C√°mara de Diputados. All√≠ trabaj√≥ varios proyectos que impulsaron el cambio. Su vida adquir√≠a otro componente. Como ella misma afirma, "ahora ten√≠a la oportunidad de trabajar de adentro". "Propusimos varios proyectos que m√°s tarde fueron promulgados a Ley". No recuerda todos pero entre los importantes menciona algunos como la trata y tr√°fico; discriminaci√≥n, violencia de g√©nero, acoso y muchas otros. Ely Salguero es una mujer de ciclos. A√Īos m√°s tarde los equipos de campa√Īa del MAS midieron su ascendente llev√°ndola como candidata a la Alcald√≠a de La Paz para las elecciones de 2010. Fue una rica experiencia que la hizo pensar en la magnitud de las necesidades de la gente. "Sent√≠ miedo", confiesa. Pas√≥ luego al frente del Ministerio de Culturas y Turismo donde volvi√≥ a encarar las m√ļltiples facetas de la pluriculturalidad. Descolonizaci√≥n, patrimonio, inclusi√≥n de los pueblos originarios en la agenda tur√≠stica. Cumpl√≠a otro de sus sue√Īos. Un a√Īo m√°s tarde los propios resultados de su gesti√≥n la llevaron a otro rumbo. "Se decidi√≥ que hab√≠a que posesionar el nombre de Bolivia en el mundo y me invitaron a asumir la embajada de Bolivia en Alemania concurrente en Polonia y Suiza". Recuerda el rencuentro con el patrimonio perdido. La Ilha del Ekeko volv√≠a a Bolivia despu√©s de 180 a√Īos para reincorporarse a nuestro patrimonio despu√©s de un saqueo millonario. A su retorno, decidi√≥ alejarse del ruido efervescente de la pol√≠tica militante y pas√≥ a formar parte de la oficina de las Naciones Unidas en el escritorio ONU Mujeres. Era como si de repente lo presencial se materializar√° con nuevos desaf√≠os. Todo hac√≠a sentido, como ella lo relata en la siguiente entrevista: ¬† ¬ŅC√≥mo llegaste a involucrarte con un proyecto pol√≠tico? Provengo de los movimientos sociales y en espec√≠fico del movimiento feminista boliviano. En los 90¬ītrabaj√© haciendo incidencia pol√≠tica promoviendo pol√≠ticas p√ļblicas a favor de los derechos de la mujer. Como l√≠der de opini√≥n en espacios que ocupaba en los medios de comunicaci√≥n fui invitada a integrarme a las listas de parlamentarios del MAS el 2005; puse la condici√≥n que se respetar√° la ley del 30 por ciento (incorporaci√≥n de la mujer) y que deb√≠a ocupar la franja de seguridad. En esa gesti√≥n logramos elaborar 12 leyes en favor de las mujeres y de los ind√≠genas para que sean incluidos como actores del desarrollo, sin machismos, racismo ni discriminaci√≥n. Impulsamos una oficina que se encargaba de trabajar temas como el de los derechos trasversales espec√≠ficos, los de la mujer y de los pueblos ind√≠genas en la que participaron varias organizaciones. Fue dur√≠simo porque hab√≠a resistencia de las propias mujeres que en ese momento √©ramos apenas un 20 por ciento en la C√°mara, pero ganamos un espacio del 50 por ciento en la siguiente legislatura. ¬† ¬ŅRecuerdas alg√ļn momento especial en este periodo? Con la Ley de Acoso y Violencia Pol√≠tica fue frustrante porque tuvimos que traer a las alcaldesas y concejalas junto a sus esposos para sensibilizarlos. Se dec√≠a que el problema era un invento de las feministas. Se escucharon experiencias tan duras como el asesinato de la concejala Juana Quispe. Fueron momentos dolorosos exponerlas por la resistencia patriarcal de negarse a aceptar estos hechos. ¬† Luego fuiste candidata por el MAS a la Alcald√≠a de La Paz, ¬Ņc√≥mo diste ese paso? En ese momento seguramente pensaron en m√≠ porque era conocida, pero no fue f√°cil. Muchos sectores dentro y fuera del partido pensaban que la mujer no estaba preparada para encarar desaf√≠os de esta anaturaleza. Era dif√≠cil competir con alguien que hab√≠a estado 10 a√Īos en la alcald√≠a y lo hab√≠a hecho bien. Fue una misi√≥n casi imposible; a pesar de esas condiciones adversas se logr√≥ elegir m√°s concejales que en la anterior gesti√≥n. ¬† ¬ŅRecuerdas alg√ļn momento especial en ese proceso que te haya hecho pensar en botar la toalla? Con tanta necesidad de la ciudad asumir semejante reto fue dif√≠cil. Sent√≠ miedo por la magnitud de las necesidades y de pobreza; la realidad de no saber responder y enfrentarse con todas esas necesidades. Fue algo muy reflexivo y personalmente de una magnitud superior a la que me hab√≠a imaginado. Eso comparado con las pugnas, presiones, campa√Īas sucias, result√≥ poco ante tremenda responsabilidad. ¬† "La derrota fue un momento duro. Ese a√Īo se perdieron varias alcald√≠as, pero incluso con la derrota en el plano departamental el MAS segu√≠a siendo la primera fuerza nacional". Pasada esa nueva nueva experiencia Elizabeth Salguero volvi√≥ a su fuerte desarrollando consultor√≠as para ciertas reparticiones de la administraci√≥n central. El camino segu√≠a abierto a la consecuci√≥n de nuevas metas. En 2011 es convocada a asumir el Ministerio de Culturas y Turismo en el primer equipo de colaboradores del presidente Morales. "El coraz√≥n de ese ministerio es la revoluci√≥n democr√°tica cultural y el gran objetivo contribuir al proceso de descolonizaci√≥n y cualquier forma de discriminaci√≥n y, por supuesto encarar el turismo y la interculturalidad", dice Salguero de espaldas a los ventanales que hacen vista desde el tercer piso del edificio que ocupa la Fundaci√≥n Viva. Las voces de los empleados se cruzan de vez en cuando en sonetos menores mientras sigue hablando tratando de hilvanar en la memoria recuerdos de su paso por la gesti√≥n p√ļblica. "Me organice mentalmente para que mi trabajo en el ministerio sustentar√° la revoluci√≥n cultural basada en tres elementos: superar el racismo, la discriminaci√≥n y el machismo con la idea que somos un pa√≠s pluricultural no solo a nivel √©tnico sino geogr√°fico y territorial; destino de diversidad biol√≥gica y fortaleciendo nuestra identidad cultural". As√≠ encar√≥ su gesti√≥n ministerial. "Un proceso largo de educaci√≥n elemental que reivindica los valores de una cultura ¬īcool¬ī en materia gastron√≥mica, vestimenta y costumbres que se reflejan en los espacios de conquista de los pueblos originarios, sus derechos y valores ancestrales". En la d√©cada de los 70 y 80 ya se hab√≠an tornado los primeros colores con estos matices. La m√ļsica fusi√≥n de Wara por ejemplo avanz√≥ en la √©poca un sentido de reivindicaci√≥n cultural de nuestras ra√≠ces a trav√©s de la m√ļsica. El surgimiento de un movimiento mundial que se expres√≥ con el hipismo; el rock de vanguardia, las flores de Woodstock, los primeros s√≠mbolos contra la guerra. Ella acepta aunque dice que en Bolivia fue un movimiento aislado que hoy ha crecido exponencialmente. "Se ha conseguido masificar esa identidad. Una Daisy Wende en moda por ejemplo; hoy se han incorporado muchas mujeres dise√Īadoras y en otras tantas manifestaciones culturales". En el ministerio trabaj√≥ en la marca pa√≠s en ferias internacionales y posesionando el nombre de Bolivia como destino tur√≠stico. "El ¬īBolivia te espera¬ī fue un trabajo que involucr√≥ a varios sectores", dice. Su salida del ministerio tuvo un motivo desde la misma perspectiva. Cerrar los c√≠rculos que se constituyen en torno a ella. Fue invitada a asumir la embajada de Bolivia en Alemania porque "hab√≠a la necesidad de reforzar la imagen del pa√≠s en el mundo. "Se necesitaba en este nuevo periodo personas que reforzar√°n las relaciones internacionales". En los tres siguientes a√Īos que dura su misi√≥n en Berl√≠n logr√≥ recuperar del Museo de Berna en Suiza, la Ilha del Ekeko. "Una pieza tan importante del patrimonio y la identidad cultural volvi√≥ a Bolivia despu√©s de 184 a√Īos". Durante ese mismo tiempo trabaj√≥ con empresas de Austria y Suiza en el proyecto del corredor bioce√°nico y en temas de la cooperaci√≥n. Culminado el periplo europeo trabaj√≥ en la oficina ONU Mujeres en La Paz donde se volvi√≥ a involucrar en los espacios de reivindicaci√≥n a favor de la mujer. "Me encant√≥ la idea de ser un nexo entre la sociedad y la cooperaci√≥n". De ese periodo recuerda la campa√Īa HeforShe que moviliz√≥ recursos de la empresa privada para fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial. "Logramos muy buenas experiencias, acciones y productos; el m√°s lindo la Semana de Arte HeforShe colocando a Bolivia entre una de las capitales del mundo en esta actividad". Dos d√≠as despu√©s de la entrevista nos volvimos a reunir en su oficina. Ese d√≠a, para las fotos luc√≠a una blusa fucsia que resaltaba su sonrisa. Un rato, mientras esperamos que el flash de las fotos tome cuenta del ambiente, me pregunt√≥ si hab√≠a descargado la aplicaci√≥n "Vivo Seguro que acaba de ser presentada como contribuci√≥n de la telef√≥nica a la seguridad ciudadana. Me recuerda que todos podr√≠amos ser v√≠ctimas de la violencia, el acoso, la trata y tr√°fico. "Es un desaf√≠o lindo; no solo sigo trabajando en lo que me gusta, sino que se agranda mi enfoque ampliando √°reas desde la Responsabilidad Social Empresarial. Es una oportunidad para adquirir nuevas de experiencias en la empresa privada". Explica que su trabajo en la Fundaci√≥n Viva est√° b√°sicamente vinculado a tres √°reas: seguridad ciudadana, medio ambiente y uso responsable de la tecnolog√≠a y educaci√≥n. "Dentro de nuestro programa de Seguridad Ciudadana hemos lanzado la nueva versi√≥n de la aplicaci√≥n Vivo Seguro con la campa√Īa ¬īUna llamada puede salvar tu vida¬ī". "Con esta nueva aplicaci√≥n puedes comunicarte con la estaci√≥n policial m√°s cercana donde te encuentres; es una descarga ligera y f√°cil de usar, no ocupa espacio y la llamada gratuita sin importar el tipo de operador que tengas. Se trata de un servicio a la comunidad en la que encuentras todas las estaciones de la polic√≠a, l√≠neas de emergencia y otras reparticiones policiales en 286 l√≠neas a las que te puedes dirigir para que te atienda con facilidad". Saca la √ļltima sonrisa de la ma√Īana mientras nos despedimos detr√°s de las herm√©ticas puertas de metal del ascensor que la conduce de vuelta a su oficina. 