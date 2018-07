Entrevista exclusiva con el embajador del Perú

Fotografia: Dat0s Agrandar la foto + Twittear "Nuestra relación genera vínculos de confianza recíprocos" El embajador de Perú en Bolivia Félix Denegri es mesurado, directo y muy consciente que al cabo de un tiempo el destino lo llevará quien sabe dónde. Hace poco su país superó una crisis política que derivó en la renuncia de del presidente Pablo Pedro Kuczynski. Conjurada de manera democrática y racional, atrás quedó el tiempo de un Perú inestable y fatal. "Perú hoy es un país diferente, uno no puede imaginar lo que era el Perú en la década de los 80", afirma el embajador con convicción. ¿Cuál es la relación bilateral entre su país y Bolivia? Avanzamos una agenda de temas de integración muy importantes. Los gabinetes binacionales que se realizan cada cierto tiempo son muy provechosos. Uno tiene que pensar que en el Siglo XIX en los EEUU ya había un ferrocarril que unía su territorio. Entre nuestros países estamos trabajando intensamente en el proyecto del Corredor Bioceánico. Otro de los grandes temas es el puerto de Ilo. Otro tema es el Centro de Integración de Fronteras inaugurado en el Desaguadero que permite aperturas importantes al comercio. Se trata de una infraestructura moderna que mejorará el nivel de atención del movimiento de transporte, mercancías y personas. ¿Qué adelantos existen en relación al proyecto de Ilo? Los trabajos que se están haciendo en Ilo actualmente son para la carga boliviana cuando el tren bioceánico este activo. La principal tarea es construir un puerto aunque aún no se ha delimitado su ubicación. Por el momento se han ejecutado las primeras tentativas de trasladar mercadería de Bolivia, el interés de los dos gobiernos es que las cosas caminen. ¿Ha crecido el comercio entre nuestros países en los últimos años? Tuvo un pico en 2014 de 1.300 millones de dólares que ahora se sitúa en los 1.000 millones. Pero el trabajo que hemos hecho es para subir el comercio. Estamos apuntando a economías que crecen para beneficio de nuestras poblaciones, sobre todo la de escasos recursos. Nuestra pobreza a comienzos de este Siglo ha disminuido de 50 a 26 por ciento; mientras que la extrema pobreza ha bajado de 28 a 11 por ciento. Eso quiere decir que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que nuestros ciudadanos dejen esa situación. ¿Cómo se siente trabajando en un país que tiene una fuerte presencia empresarial comprometida en el desarrollo del país, estamos hablando por ejemplo del BCP o del Grupo Gloria? Es una gran satisfacción. Estas empresas generan una dinámica de las relaciones bilaterales muy distinta, más intensa, más compleja pero no deja de ser una relación especial para el embajador peruano. El Perú ha desarrollado una fuerte estructura en sus oficinas de comercio y su presencia se hace sentir en el mundo, ¿cómo se ha potenciado esta política? Si, hemos crecido. Recién salió el ranking de los 10 mejores restaurantes del mundo y hay dos peruanos en una lista muy cotizada. Hemos mejorado nuestro concepto de calidad. Yo estuve hace 31 años aquí y creo que la relación del boliviano también ha cambiado, consideran al Perú un país emergente más dinámico, un país insertado en el mundo. Hace un par de meses su país atravesó una crisis política que derivo en la renuncia de su presidente, ¿cómo vivió ese episodio? Cuando el presidente renuncia un dato curioso es que la bolsa de valores sube y el dólar cae. Eso demuestra que los agentes económicos que son muy sensibles a la crisis reaccionaron positivamente; si es que hubieran percibido un peligro se hubiera dado una situación adversa. La renuncia se produjo en el marco de nuestra constitución, con reacciones aisladas de sectores que pedían elecciones que no prosperaron. El ascenso del nuevo presidente con Cámara llena fue señal de buena sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Esto significa que la etapa negra que atravesó su país con el terrorismo y la lucha armada está superada? Fue una etapa muy dolorosa porque se trató de algo fratricida. Nosotros tuvimos un doble problema: el terrorismo y la hiperinflación que agravaba la crisis. Sufrimos momentos muy complejos, todos conocimos a alguna persona que sufrió esta situación. Recuerdo que las casas en Lima tenían cintas adhesivas en las ventanas contra las explosiones. Fue un fenómeno que vino de la parte Andina Amazónica del territorio; Ayacucho y esas zonas con pequeños remanentes que son combatidos por el Gobierno. ¿Trasciende el éxito del concepto marca país que han sabido desarrollar? Hay algo maravilloso con nuestros países que siempre tienen algo que ofrecer; nosotros fundamentalmente nuestra historia y geografía. Desde Nazca, Machu Picchu, la Amazonia, los Andes, la Costa con sus animales y fauna en cada una de las regiones. Estas características nos han servido para desarrollar nuestra proyección internacional. Somos miembros de la Comunidad Andina, del Tratado de Cooperación Amazónica y de la APEC, el club muy exclusivo de grandes potencias: China, Estados Unidos, Rusia, México, Chile y nosotros. Ser parte de estos acuerdos nos sirve para nuestra proyección mundial; en ese contexto tenemos la Alianza del Pacífico un referente importante que gestiona una relación especial con otros continentes. Estos acuerdos nos ayudan a superar vaivenes y posesionar bien al Perú con vínculos establecidos que nos fortalecen.