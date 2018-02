Fotografia: Revista Dat0s Agrandar la foto + Twittear Mauricio Camacho abogado 24 años estudio en Barcelona y está a punto de incursionar laboralmente en materia del Derecho Penal Económico después de haber concluido estudios de Derecho Mercantil, especialidad promisora por cómo se han venido desarrollando las empresas en el mundo de los negocios corporativos. Mauricio es hijo de dos destacados profesionales de la misma rama. Su padre Gustavo Camacho además de poseer una vocación impecable que ejerce en su buffette particular, es director de postgrado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés; su madre, Sandra Almanza, ha llevado adelante casos de gran relevancia, destacada por su oratoria febril y sus conocimientos. Mauricio dice que la huella genética tuvo efecto en su decisión de qué estudiar. "Mis padres dedicaron su vida a la abogacía, mi abuelo fue abogado, era cuestión de tiempo antes de verme sumergido en este mundo". Con Mauricio nos reunimos un mediodía para conversar acerca de su pasión profesional. Mesurado, tomó el desafió de conceder una entrevista a dat0s no solo porque tiene muchas cosas que decir, sino porque antes de que se desate la controversia por el Código Penal resumió con sorprendente facilidad un tema que lo apasiona: el Compliance Programme empresarial. Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario