Mauricio Camacho abogado 24 años estudio en Barcelona y está a punto de incursionar laboralmente en materia del Derecho Penal Económico después de haber concluido estudios de Derecho Mercantil, especialidad promisora por cómo se han venido desarrollando las empresas en el mundo de los negocios corporativos. Mauricio es hijo de dos destacados profesionales de la misma rama. Su padre Gustavo Camacho además de poseer una vocación impecable que ejerce en su buffette particular, es director de postgrado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés; su madre, Sandra Almanza, ha llevado adelante casos de gran relevancia, destacada por su oratoria febril y sus conocimientos. Mauricio dice que la huella genética tuvo efecto en su decisión de qué estudiar. "Mis padres dedicaron su vida a la abogacía, mi abuelo fue abogado, era cuestión de tiempo antes de verme sumergido en este mundo". Con Mauricio nos reunimos un mediodía para conversar acerca de su pasión profesional. Mesurado, tomó el desafió de conceder una entrevista a dat0s no solo porque tiene muchas cosas que decir, sino porque antes de que se desate la controversia por el Código Penal resumió con sorprendente facilidad un tema que lo apasiona: el Compliance Programme empresarial. ¿Precisamos qué significa el Compliance Programme? De una forma bastante simple podría decir que es un conjunto de normas y procedimientos internos de una empresa que se implementan para prevenir o reaccionar ante la comisión de delitos que pudieran incurrir como consecuencia del inicio de un proceso penal. Pero normalmente el Compliance suele ser más que eso, puede ser igualmente una forma de establecer principios y códigos de ética para desarrollar una cultura de buen gobierno corporativo y prácticas transparentes. ¿Cuáles son los motivos para que corporaciones de gran volumen cometan delitos de orden penal? Hay varios factores que influyen cometer actividades ilícitas, pero hay tres causas esenciales que resaltan conocidas como el triángulo del fraude, ellas son: la oportunidad o capacidad para cometer el delito, los incentivos o las presiones, y la actitud o racionalización de la comisión. La oportunidad significa que el delincuente a falta de mecanismos de prevención comete el delito porque cree que no será atrapado; en el caso del incentivo lo que sucede es que el sujeto mira la actividad criminal como una fuente de grandes ganancias económicas; y la racionalización significa que el sujeto hace una ponderación de los escenarios para llevar a cabo el delito; concluye que incluso llevando a cabo el delito y es atrapado saldra ganando porque aunque tenga 8 o 10 años de cárcel sabe que al salir tendrá su botín esperándolo. ¿Crees que herramientas de tipo legal resuelvan la controversia en la que se han visto envueltas algunas empresas? Evidentemente la criminalidad empresarial siempre existirá, pero las legislaciones pueden configurar herramientas para poder prevenir con más eficacia la comisión de estos delitos; buenos mecanismos de reacción ante la comisión de actividades criminales de naturaleza económica y concientizar a las empresas para adoptar posiciones en contra de los delitos económicos. Es lo que muchas legislaciones buscan hoy en día con la implantación de la figura del Compliance Programme. ¿Por qué crees que Odebrecht una empresa con capacidad de venta en el orden de los 40.000 millones de dólares se haya involucrado en delitos financieros? Se trata claramente de una empresa en la que no hay un Corporate Governance, o sí lo hay es una pantalla que usa para dar una buena imagen al exterior pero sin eficacia real. Es evidente que en una empresa que a lo largo de casi 10 años logró adjudicarse proyectos en 12 países a base de sobornos; los órganos de dirección y control ya no trabajan en función al mejor interés de la empresa, sino al interés de sus bolsillos. Cuando en una empresa preponderan las actividades ilícitas respecto a las de carácter lícito, ésta deja de ser una empresa común y corriente, es decir, Odebrecht dejó de ser una entidad dedicada a actividades empresariales lícitas, se trataba de una verdadera organización criminal. ¿Cómo actúa la justicia en este caso particular? El modo de operar de la justicia es diferente en cada país pero el fin de todos ellos es el mismo: averiguar hasta qué punto en la cadena de mandos de la empresa llega la corrupción financiera. Normalmente se comienza por los trabajadores por las pruebas documentales que pueden aportar al inicio de la investigación. La justicia hará tratos con ellos para que colaboren en el proceso de investigación. En el caso de Odebrecht, la cima de la empresa estaba comprometida por la actividad criminal y así lo confirmó la investigación cuando se destapó que el ex CEO Marcelo Odebrecht había realizado los sobornos. ¿Cuáles son los delitos más comunes en los que incurren las grandes corporaciones? El tipo de delitos que cometen las empresas depende de mucho de cada sector en el que operan; por ejemplo, será muy distinta la situación para una empresa que se dedica a operaciones bursátiles que una empresa dedicada al Medio Ambiente. Sin embargo, es cierto que hay delitos que de forma general pueden ser cometidos por cualquier tipo de empresas. A nivel mundial, según algunos estudios, los delitos económicos en los que incurren las empresas son la apropiación indebida, soborno y corrupción; fraude de compras, manipulación contable, blanqueo de capitales, fraude fiscal, fraude inmobiliario y durante los últimos años una figura que comenzó a crecer es el ciber crimen. Eres un joven profesional boliviano ¿cuál es tu espacialidad dentro del derecho y por qué has escogido está materia en tu especialización? Yo hice mi master de especialización de Derecho Mercantil porque me atraía mucho la naturaleza de las operaciones mercantiles que realizan las empresas en su día a día, sobre todo aquellas de modificación estructural, es decir las fusiones, escisiones, absorciones, etc. Pero a medida que realizaba mi programa de especialización comencé a interesarme por el Derecho Penal Económico, porque tiene aspectos totalmente nuevos para el Derecho Penal y cuyo contenido tiene algo de mercantil, hoy en día mi práctica se centra en esto del Derecho Penal Económico. ¿Por qué crees que hay empresas dispuestas a cometer delitos en el orden financiero? Normalmente la actividad criminal se explica por la oportunidad o capacidad para cometer el delito, los incentivos o las presiones y la actitud o racionalización de la comisión. Sin embargo, merece también la pena mencionar la forma en la que el país donde opera dicha empresa regula su actividad. Si una empresa funciona dentro de un Estado que pone obstáculos para llevar a cabo actividades ilícitas y centra sus políticas para desarrollar en las empresas una cultura corporativa de buen gobierno entonces no se darán tantos casos de criminalidad empresarial que un país cuya normativa es más flexible o incluso negligente en este aspecto. ¿Cuáles son los riesgos? Por un lado están los riesgos económicos, la empresa que lleva a cabo actividades ilícitas y es descubierta tendrá que enfrentar la imposición de multas (normalmente de grandes cuantías), sanciones prohibitivas como llevar a cabo ciertas actividades o la clausura de algunos de sus lugares donde lleva a cabo determinados tipos de operaciones y perder beneficios otorgados por el Estado. Por otro lado, están los riesgos sociales, que también tienen repercusiones económicas. La empresa que se ve involucrada en un caso de actividad criminal se pone en la lupa de la sociedad, su imagen y reputación se ven terriblemente dañadas. ¿En qué lugar se encuentra Bolivia en el orden de los delitos corporativos financieros? No es fácil encontrar un estudio que indique el ranking de Bolivia en relación a este tipo de delitos. Pero esto no quiere decir que en Bolivia no se den esta clase de delitos. De acuerdo al Ministerio Público, se reciben día a día de 10 a 15 denuncias de estafa. Entonces la comisión de delitos económicos es una realidad en Bolivia, por lo que la cuestión relevante sería qué posición va a adoptar el ordenamiento jurídico boliviano frente a la aparición y crecimiento de nuevos delitos de orden económico. ¿Está en estudio de la legislación boliviana sancionar penalmente a las empresas? Ahora que el nuevo Código Penal quedó abrogado ya no, pero sí estaba contemplada esta opción en este proyecto. Y de volverse a trabajar un proyecto normativo penal, creo que volverá a ser incluido. ¿Crees que hay disposición de los empresarios de adecuar sus reglas para aplicar el Compliance Programme? Aquellos empresarios con recorrido internacional de seguro ya contarán con este tipo de programa. Para aquellos otros empresarios de menor experiencia seguro es una novedad completa, pero una novedad que eventualmente les tocará vivir, y por lo tanto deben informarse porque necesitan estar preparados para esto. Es un proceso que deben encarar de forma responsable y comenzar a construir con la ayuda de abogados especialistas en el tema. Qué opinas sobre empresas que cometen delitos y a la vez tienen cuentas en paraísos fiscales. Creo que mi opinión sería la misma que para el caso Obredecht, si una empresa realiza actividades ilícitas y además tiene cuentas repartidas en paraísos fiscales, entonces se trata de una compañía que dejó de dedicarse a actividades empresariales lícitas y se volvió completamente en una asociación criminal. Es decir, la combinación de actividades ilícitas y cuentas sin declarar en paraísos fiscales son una alerta grande y ruidosa de que la empresa no es más que una pantalla para el desarrollo de una actividad delictiva que genera ganancias ilícitas. ALGUNAS OPINIONES DEL ENTREVISTADO Estudió cuatro años en la Universidad de Barcelona y un año y medio haciendo un doble master en la universidad ESADE de Barcelona. Al mismo tiempo que hacía estudios de licenciatura en Derecho de 5 años en la UMSA.

Mauricio Camacho salió bachiller del Colegio Franco Boliviano de La Paz.

Considera que en Derecho la verdad es relativa y considera que la abogacía es una profesión necesaria en cualquier sociedad. "Si bien en Bolivia los abogados tienen una imagen dañada por los casos de corrupción, las cuestiones legales son un trámite que tarde o temprano cualquier ciudadano tiene que encarar y debe hacerlo con la ayuda de abogados responsables y especializados".

Opina sobre la genética del Derecho en su familia que siguió la huella de sus padres y su abuelo. Desde muy pequeño se vio rodeado de ese mundo y sabía también desde pequeño que su afinidad llegaría tarde o temprano.

En sus momentos de ocio Mauricio se inclina por viajar para seguir aprendiendo y conociendo; por la cocina y las buenas películas.

Además confiesa que seguirá estudiando. Dice que este año quiere hacer un doctorado y si el tiempo alcanza, combinarlo con otro master de especialización.

EL CONCEPTO DE JUSTICIA "Es una cuestión que debe mejorarse con el paso del tiempo, porque quiérase o no el abogado es un personaje que estará presente en la vida de una sociedad, y por lo tanto ésta sociedad debe moverse y actuar con su Gobierno para determinar con qué clase de Justicia quiere contar". - Mauricio Camacho -.